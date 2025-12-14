Kerala Local Body Elections2025

ETV Bharat / bharat

''വോട്ട് കള്ളൻ അധികാരസ്ഥാനം ഒഴിയുക''; വോട്ട് ചോരി വിഷയത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ കൂറ്റൻ പ്രതിഷേധ റാലി

ഉന്നത നേതാക്കള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ പങ്കെടുത്ത കൂറ്റൻ റാലിയിൽ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച ഒപ്പുകൾ രാഷ്ട്രപതിക്ക് സമർപ്പിക്കാനാണ് കോണ്‍ഗ്രസിൻ്റെ തീരുമാനം.

VOTE CHOR GADDI CHHOD VOTE CHOR GADDI CHHOD PROTEST CONGRESS RAMLILA MAIDAN
Congress Workers Reach Delhi For 'Vote Chor Gaddi Chhod' Rally (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 14, 2025 at 2:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: വോട്ട് ചോരി, എഐആർ വിഷയം ഉയർത്തി ഡൽഹിയിൽ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രതിഷേധം. ''വോട്ട് ചോർ ഗഡി ഛോഡ്'' (വോട്ട് കള്ളൻ അധികാരസ്ഥാനം ഒഴിയുക) എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് രാംലീല മൈതാനത്തെ റാലി. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നടന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധം

ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളും റാലി പങ്കെടുത്തു. ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒപ്പ് ശേഖരിച്ച് പരാതിയായി രാഷ്‌ട്രപതിയ്‌ക്ക് സമർപ്പിക്കും. ഡൽഹിയിൽ നിന്നും നാല് ലക്ഷം പേരുടേതുള്‍പ്പെടെ രാജ്യത്തെ അഞ്ചരക്കോടിയിലധികം (5.5 കോടി) ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച ഒപ്പുകൾ രാഷ്ട്രപതിക്ക് സമർപ്പിക്കാനാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് തീരുമാനം.

പ്രമുഖർ ഉള്‍പ്പെടെ പങ്കെടുത്ത കൂറ്റൻ റാലിയ്‌ക്കായി വേദിയില്‍ വമ്പിച്ച സുരക്ഷ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് വഴിയിൽ കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികൃർ പറഞ്ഞു.

ബിജെപി സർക്കാരിൻ്റെ "വോട്ട് മോഷണ"ത്തിനെതിരെ ശബ്‌ദയുയര്‍ത്താനുള്ള ഒരു അവസരമാണിതെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസിൻ്റെ വനിത നേതാക്കള്‍ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. കൂടാതെ ജനങ്ങളോട് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാകാനും നേതാക്കള്‍ അഭ്യര്‍ഥിച്ചു.

വോട്ട് മോഷണം തടയണമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍

വോട്ട് മോഷണം തടയണമെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ യഥാർഥ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ നിന്നുള്ള കോൺഗ്രസ് അനുഭാവിയായ ഷഗുഫ്‌ത പർവീൺ പറഞ്ഞു.മോദി സർക്കാർ ജനാധിപത്യത്തെ നശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്നുള്ള കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകയായ മീനു ദത്തും മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

"വോട്ട് മോഷ്‌ടാക്കളെ പുറത്താക്കാനുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആഹ്വാനപ്രകാരമാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയത്. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ അവരുടെ വോട്ടുകൾ സംരക്ഷിക്കാൻ റോഡിലിറങ്ങണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു"- മീനു ദത്ത് പറഞ്ഞു.

രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വോട്ട് മോഷണ ആരോപണത്തിൽ മുഴുവൻ മഹാരാഷ്ട്രയും ഒപ്പമുണ്ടെന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതി ഷിൻഡെ പറഞ്ഞു. ഇവിഎമ്മുകൾ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം വോട്ട് മോഷണം തുടരുമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള അനിത പ്രജാപതി ആരോപിച്ചു.

രാജ്യത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ ഒരു നിഷ്‌പക്ഷ അമ്പയറുടെ അഭാവം ഉണ്ടെന്നാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കോൺഗ്രസ് എംപി കെസി വേണുഗോപാൽ തുറന്നടിച്ചത്. പ്രതിഷേധ റാലിക്കുശേഷം നേതാക്കൾ രാഷ്ട്രപതിയെ കാണാനാണ് സാധ്യത. അതേസമയം കൂറ്റൻ റാലിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഡല്‍ഹിയിലെ രാംലീല മൈതാനത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ചുവരുകൾ വോട്ട് ചോർത്തലിനെതിരെയുള്ള പോസ്റ്ററുകളും ബാനറുകളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു.

Also Read:മണിപ്പൂരില്‍ പുതിയ സർക്കാർ; യോഗം വിളിച്ച് ബിജെപി നേതൃത്വം, ബിരേൻ സിങ് അടക്കമുള്ള നേതാക്കള്‍ പങ്കെടുക്കും

TAGGED:

VOTE CHORI GADDI CHHOD
VOTE CHOR GADDI CHHOD PROTEST
RAMLILA MAIDAN
RAHUL GANDHI
VOTE CHORI PROTEST DELHI

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.