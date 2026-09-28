ETV Bharat / bharat

വണ്ടികളുടെ ആക്രി ശേഖരിച്ചു, മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം നിർമിച്ചത് ഒരു ഇവി വാഹനം; അറിയാം 'VOLT-X'നെ കുറിച്ച്

മറ്റുള്ളവർ ഉപേക്ഷിച്ച വസ്‌തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് തെളിയിക്കുക കൂടിയാണ് ഈ കൊച്ചു മിടുക്കൻ.

VIKASH RESIDENTIAL SCHOOL SOLAR POWERED EV ODISHA STUDENT INNOVATION Electric Vehicle VOLT X
Swaraj Satpathy and his family (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 28, 2026 at 2:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഭുവനേശ്വർ: ജനറേഷൻ ആൽഫയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാങ്കേതികവിദ്യ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കാനും മറ്റും നിരവധി അവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് ഒഡീഷ സ്വദേശിയായ സ്വരാജ് സത്പതി പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തവുമായി എത്തുന്നത്. പ്രായമാകട്ടെ വെറും 14. 'വോൾട്ട്-എക്‌സ്' (VOLT-X) എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ ഇനോവേഷനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് അറിഞ്ഞാലോ.

സൗരോർജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇരുസീറ്റ് ഇലക്ട്രിക് വാഹനമാണിത്. അതും സ്‌ക്രാപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച്. മൂന്ന് മാസമെടുത്താണ് സ്വരാജ് വോൾട്ട്-എക്‌സ് നിർമിച്ചത്. ഗാരേജുകളിൽ നിന്നും മറ്റും ലഭിക്കുന്ന പാഴ്‌വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇലക്‌ട്രിക്ക് വാഹനം പണി കഴിപ്പിച്ചെടുത്തത്. ഭവാനിപട്നയിലെ വികാഷ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിലെ 9-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയാണ് സ്വരാജ് സത്‌പതി. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കളെ ഉപയോഗപ്രദമായ ഒന്നാക്കി മാറ്റണമെന്ന ആഗ്രഹമാണ് ഇന്ന് പൂവണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

VIKASH RESIDENTIAL SCHOOL SOLAR POWERED EV ODISHA STUDENT INNOVATION Electric Vehicle VOLT X
VOLT-Xനൊപ്പം സ്വരാജ് സത്പതി (ETV Bharat)

"ഒരു വാഹനം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് നിർമിക്കുക എന്നത് എൻ്റെ മനസിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആശയമായിരുന്നു. അതിനാൽ ഞാൻ ഗാരേജുകൾ സന്ദർശിക്കുകയും നാല് ചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പഴയ ഭാഗങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തു. വാഹനം ഓടിക്കാൻ ആവശ്യമായ മോട്ടോർ, ബാറ്ററി, സ്റ്റിയറിങ്, ബ്രേക്കിങ് സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയും ഒപ്പിച്ചു. ഞാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത വാഹനത്തിൽ ഇരിക്കുക എന്നത് എൻ്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നുവെന്നും അത് നേടിയെടുത്തുവെന്നും" സ്വരാജ് സത്‌പതി പറഞ്ഞു. സൗരോർജ്ജം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനൊപ്പം വൈദ്യുതിയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വാഹനമായിരുന്നു ലക്ഷ്യം.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ചാർജിങ്ങിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക പരിഹരിക്കാൻ രൂപകൽപ്പനയിൽ സൗരോർജ്ജ സംവിധാനം ഉൾപ്പെടുത്തുകയും രാത്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു. 48-വോൾട്ട്, 800-വാട്ട് ബ്രഷ്‌ലെസ് ഡിസി മോട്ടോർ, 48-വോൾട്ട് ബാറ്ററി, ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് സംവിധാനം എന്നിവയാണ് 'വോൾട്ട്-എക്സി'ലുള്ളതെന്ന് സ്വരാജ് പറഞ്ഞു. മണിക്കൂറിൽ ഏകദേശം 25 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കാനാകും. ചാർജ് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് മുതൽ നാല് മണിക്കൂർ വരെ സമയമെടുക്കും. വോൾട്ട്-എക്‌സ് നിർമിക്കാൻ ചെലവായത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഗാരേജിൽ നിന്നുള്ള പഴയ ഭാഗങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക എന്നത് തുടക്കം മാത്രമായിരുന്നു.

VIKASH RESIDENTIAL SCHOOL SOLAR POWERED EV ODISHA STUDENT INNOVATION Electric Vehicle VOLT X
VOLT-Xനൊപ്പം സ്വരാജ് സത്പതി (ETV Bharat)

സ്റ്റിയറിങ് സംവിധാനം ശരിയായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. പലതവണ പരീക്ഷിച്ച ശേഷമാണ് അത് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. 'വോൾട്ട്-എക്സി'നെ നാല് സീറ്റുകളുള്ള വാഹനമാക്കി വികസിപ്പിക്കാനും നാല് ചക്രങ്ങളിലും ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകൾ ഘടിപ്പിക്കാനുമാണ് പുതിയ ലക്ഷ്യം. ഭാവിയിൽ ഇത്തരം ഒരു വാഹനം വിപണിയിൽ എത്തിക്കാൻ താത്‌പ്പര്യമുണ്ടെന്നും സർക്കാരിൽ നിന്ന് പിന്തുണ ലഭിച്ചാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കുമെന്നും സ്വരാജ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം മകന് ഫുൾ സപോർട്ടായി മാതാപിതാക്കളും എത്തിയതോടെ അത്മവിശ്വാസം ഇരട്ടിയായി.

"സ്വരാജിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. അവൻ ഒരു സംരംഭകനാകുന്നത് കാണാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമേയുള്ളൂ," എന്ന് പിതാവ് പറഞ്ഞു. കൂട്ടൂക്കാരും അധ്യാപകരും സ്വരാജിൻ്റെ കണ്ടുപിടിത്തത്തിന് പൂർണ പിന്തുണയാണ്. ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളിലും പ്രോജക്റ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സ്വരാജ് മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചതെന്ന് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ആരതി മിശ്ര പറഞ്ഞു. മറ്റുള്ളവർ ഉപേക്ഷിച്ച വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് തെളിയിക്കുക കൂടിയാണ് ഈ കൊച്ചു മിടുക്കൻ.

Also Read: ഇന്ധനമില്ല, വൈദ്യുതിയും വേണ്ട; കാർഷിക മേഖലയെ ഞെട്ടിച്ച് ശ്രീനിവാസിൻ്റെ 'ഹൈഡ്രോ ലിഫ്റ്റ്'

TAGGED:

VIKASH RESIDENTIAL SCHOOL
SOLAR POWERED EV
ODISHA STUDENT INNOVATION
ELECTRIC VEHICLE VOLT X
INNOVATION ELECTRIC VEHICLE VOLT X

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.