തൂത്തുക്കുടി തുറമുഖത്ത് ചരിത്ര നേട്ടം! വമ്പൻ കണ്ടെയ്നര് കപ്പലായ 'എം.വി. സിഎംഎ സിജിഎം തോറിയം' ആദ്യമായി തീരത്തെത്തി
തുറമുഖത്ത് പുതുതായി ആരംഭിച്ച രാജ്യാന്തര കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനലിലാണ് ഈ കൂറ്റൻ കപ്പൽ അടുത്തത്. വർഷത്തിൽ 6 ലക്ഷം കണ്ടെയ്നറുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് ഈ പുതിയ ടെർമിനൽ.
Published : September 15, 2026 at 3:37 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിലെ തൂത്തുക്കുടി വി.ഒ. ചിദംബരനാർ (വി.ഒ.സി) തുറമുഖത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പുതിയ റെക്കോഡ് കൂടി പിറന്നു. തുറമുഖത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഭീമൻ കണ്ടെയ്നർ കപ്പൽ ആദ്യമായി ഇവിടെ വിജയകരമായി അടുപ്പിച്ചു. 335.2 മീറ്റർ നീളമുള്ള 'എം.വി. സിഎംഎ സിജിഎം തോറിയം' എന്ന അത്യാധുനിക കപ്പലാണ് തൂത്തുക്കുടി തീരത്ത് പുതിയ ചരിത്രമെഴുതിയത്.
'പിഎം ഗതിശക്തി' പദ്ധതിയിലൂടെ കൈവന്ന വൻ കുതിപ്പ്
Here’s a glimpse of a historic moment at V.O. Chidambaranar Port Authority!— V.O.Chidambaranar Port Authority, Tuticorin (@vocpa_tuticorin) September 14, 2026
MV CMA CGM THORIUM, with an LOA of 335.23 metres, successfully berthed at VoCPA, setting a new record as the longest vessel ever handled at the Port. 🚢
This landmark achievement reflects VoCPA’s… pic.twitter.com/sA5P6RmV1u
ഇന്ത്യയുടെ മൾട്ടി-മോഡൽ ഗതാഗത കണക്റ്റിവിറ്റി കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന പിഎം ഗതിശക്തി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് വി.ഒ.സി തുറമുഖത്ത് വൻതോതിലുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനങ്ങൾ നടത്തിയത്. വലിയ കണ്ടെയ്നർ കപ്പലുകൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി വരാൻ പാകത്തിന് തുറമുഖത്തിൻ്റെ ആഴം 14.2 മീറ്ററായി വർധിപ്പിച്ചു. കൂടാതെ കപ്പലുകൾക്ക് തിരിച്ചുപോകാനുള്ള ബൈപ്പാസ് ലെയ്ൻ 488 മീറ്ററിൽ നിന്ന് 550 മീറ്ററായി ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ വികസന കുതിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ റെക്കോഡിലേക്ക് വഴിതുറന്നത്.
പുതിയ ഇൻ്റർനാഷണൽ കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനൽ
തുറമുഖത്ത് പുതുതായി ആരംഭിച്ച രാജ്യാന്തര കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനലിലാണ് ഈ കൂറ്റൻ കപ്പൽ അടുത്തത്. വർഷത്തിൽ 6 ലക്ഷം കണ്ടെയ്നറുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് ഈ പുതിയ ടെർമിനൽ. 370 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഡോക്ക്, 14.2 മീറ്റർ ആഴമുള്ള ഡ്രാഫ്റ്റ്, 10 ഹെക്ടർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള സംഭരണ മേഖല, 126 റഫ്രിജറേറ്റഡ് കണ്ടെയ്നറുകൾ ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള അത്യാധുനിക സൗകര്യം, കപ്പലുകളിൽ നിന്ന് കണ്ടെയ്നറുകൾ വേഗത്തിൽ മാറ്റാൻ ശേഷിയുള്ള 3 ഭീമൻ പ്രത്യേക ക്രെയിനുകൾ എന്നിവ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്.
റെക്കോഡ് വേഗതയിൽ ചരക്കുനീക്കം
തൂത്തുക്കുടിയിൽ ആദ്യമായി എത്തിയ ഈ ഭീമൻ കപ്പലിൽ നിന്ന് 3,276 കണ്ടെയ്നറുകളാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തത്. ഇതിൽ 1,952 കണ്ടെയ്നറുകൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള കയറ്റുമതി ചരക്കുകളായിരുന്നു. ഇത്രയും വലിയൊരു കപ്പൽ വിജയകരമായി കൈകാര്യം ചെയ്തതോടെ അന്താരാഷ്ട്ര ചരക്കുനീക്ക ഭൂപടത്തിൽ വി.ഒ.സി തുറമുഖത്തിൻ്റെ പദവി ഉയർന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് തുറമുഖ അധികൃതര് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയില് വ്യക്തമാക്കി.
ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് മാസം വരെ മാത്രം വി.ഒ.സി തുറമുഖം 3 ലക്ഷത്തി 67 ആയിരം കണ്ടെയ്നർ ചരക്കുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. മുൻവർഷത്തെ ഇതേ കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച് 2 ശതമാനം വളർച്ചയാണ് തുറമുഖം ഇപ്പോൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും പ്രസ്താവനയില് വ്യക്തമാക്കുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ആഗോള കപ്പൽ കമ്പനികൾ തൂത്തുക്കുടിയെ തങ്ങളുടെ പ്രധാന ചരക്കുനീക്ക കേന്ദ്രമാക്കുമെന്നാണ് വിപണിയിലെ വിലയിരുത്തൽ.
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