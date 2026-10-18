360 ഡിഗ്രി കറങ്ങുന്ന സീറ്റുകൾ, ഗ്ലാസ് മേൽക്കൂര; മധുര - ഗുരുവായൂർ യാത്ര ഇനി കൂടുതൽ മനോഹരമാകും
മധുര - ഗുരുവായൂർ എക്സ്പ്രസിലെ വിസ്റ്റാഡോം കോച്ച്, ഒക്ടോബർ 22 മുതൽ സർവീസ് ആരംഭിക്കും
By PTI
Published : October 18, 2026 at 4:51 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഏറെ ജനപ്രിയമായ മധുര - ഗുരുവായൂർ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനിൽ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടിയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വിസ്റ്റാഡോം എസി കോച്ച് ഏര്പ്പെടുത്തി. പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളുടെ ഹൃദയഭാഗത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ചെങ്കോട്ട - പുനലൂർ മേഖലയിലെയും ആര്യങ്കാവ് ചുരത്തിലെയും അതിമനോഹരമായ പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങൾ പൂർണമായി ആസ്വദിക്കാൻ ഇത് യാത്രക്കാർക്ക് അവസരമൊരുക്കും.
മധുരയിൽ നിന്ന് യാത്ര ആരംഭിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളില് (വ്യാഴം, വെള്ളി, ശനി, ഞായർ) ഒക്ടോബർ 22 മുതൽ 2027 ജനുവരി 15 വരെ വിസ്റ്റാഡോം കോച്ച് ലഭ്യമായിരിക്കുമെന്ന് ദക്ഷിണ റെയിൽവേ അറിയിച്ചു. തിരികെ ഗുരുവായൂരിൽ നിന്ന് യാത്ര ആരംഭിക്കുന്ന ട്രെയിനുകളിൽ ഒക്ടോബർ 23 മുതൽ 2027 ജനുവരി 16 വരെ (വെള്ളി, ശനി, ഞായർ, തിങ്കൾ ദിവസങ്ങളിൽ) വിസ്റ്റാഡോം കോച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഈ അത്യാധുനിക കോച്ചിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് റെയിൽവേ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാന നിരക്ക് 515 രൂപയും, മുഴുവൻ ദൂരത്തേക്കുമുള്ള (ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് മറ്റേ അറ്റം വരെ) യാത്രയ്ക്ക് 1,875 രൂപയുമാണ് നിരക്ക്. "കേരളത്തെയും തമിഴ്നാടിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചെങ്കോട്ട ചുരത്തിലൂടെയുള്ള യാത്രയിൽ, പച്ചപ്പാർന്ന പ്രകൃതിഭംഗിയും മലനിരകളുടെ കാഴ്ചകളും യാത്രക്കാർക്ക് സുഖകരമായി ആസ്വദിക്കാനാകും. റെയിൽ യാത്രയുടെ സൗകര്യവും ഈ പ്രദേശത്തെ പ്രകൃതിഭംഗിയും ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും ഇത്" എന്ന് വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.
വലിയ ഗ്ലാസ് ജനലുകൾ, 360 ഡിഗ്രി തിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന പുഷ്-ബാക്ക് സീറ്റുകൾ, സുതാര്യമായ ഗ്ലാസ് റൂഫ് (മേൽക്കൂര) എന്നിവയാണ് വിസ്റ്റാഡോം കോച്ചിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ. യാത്രക്കാർക്ക് മികച്ച ദൃശ്യാനുഭവം നൽകാൻ ഇത് സഹായിക്കും. ജിപിഎസ് അധിഷ്ഠിത ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം, എൽഇഡി ലൈറ്റുകൾ, ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേകൾ, ആധുനിക ബയോ-ടോയ്ലറ്റുകൾ എന്നിവയും കോച്ചിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഈ റൂട്ടിലെ വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും യാത്രക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ആഡംബരവും മനോഹരവുമായ യാത്രാനുഭവം നൽകുന്നതിനുമാണ് റെയിൽവേയുടെ ഈ പുതിയ നീക്കം. ഏറ്റവും ആകർഷകമായ ഭാഗം തമിഴ്നാട്ടിലെ തെങ്കാശി, ചെങ്കോട്ട എന്നിവ കടന്ന് കേരളത്തിലെ പുനലൂരിലേക്ക് എത്തുന്ന റെയിൽവേ പാതയാണ്. പ്രശസ്തമായ കോട്ടവാസൽ തുരങ്കം, ആര്യങ്കാവ് ചുരം പച്ചപ്പാർന്ന വനമേഖലകൾ, അരുവികൾ, പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ പതിമൂന്ന് കൺപാലം എന്നിവയാണ് പ്രധാന കാഴ്ചകള്.
Also Read:'യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ സ്വന്തം സഹോദരനായി കാണുന്നു'; വൈകാരിക വിവാഹ ക്ഷണക്കത്ത് വൈറൽ