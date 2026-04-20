വിരുദുനഗറിനെ നടുക്കി വീണ്ടും സ്ഫോടനം; മരിച്ചവരിൽ 16 സ്ത്രീകളും
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ, തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിൻ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി
By ANI
Published : April 20, 2026 at 7:27 AM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിലെ വിരുദുനഗർ ജില്ലയിൽ പടക്കനിർമാണ ശാലയിലുണ്ടായ ഉഗ്രസ്ഫോടനത്തിൽ മരണം 23 ആയി. വെമ്പക്കോട്ടൈക്ക് സമീപം കട്ടനാർപട്ടിയിൽ ഞായറാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്നോടെ ഉണ്ടായ ആദ്യ സ്ഫോടനത്തിൽ 22 പേർ സംഭവസ്ഥലത്ത് തന്നെ മരിച്ചിരുന്നു.
രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ ഉണ്ടായ രണ്ടാമത്തെ പൊട്ടിത്തെറിയിൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ 13 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. അപകടവിവരം അറിഞ്ഞയുടൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ, തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിൻ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.
ആദ്യത്തെ സ്ഫോടനത്തിൽ മരിച്ചവരിൽ 19 പേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി വിരുദുനഗർ ജില്ലാകലക്ടർ എൻഒ സുഖപുത്ര അറിയിച്ചു. പതിനാറ് സ്ത്രീകളും മൂന്ന് പുരുഷന്മാരുമാണ് മരിച്ചത്. പരിക്കേറ്റ ആറുപേർ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ്. രണ്ടാമത്തെ സ്ഫോടനത്തിൽ പരിക്കേറ്റ അഗ്നിശമനസേന, റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ എന്നിവരുടെ പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ലെന്നും ഇവർക്കെല്ലാം അടിയന്തര ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കിയെന്നും കലക്ടർ വ്യക്തമാക്കി.
അന്വേഷണം തുടങ്ങി
രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകാൻ മുതിർന്ന ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സർക്കാർ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. മുത്തുമാണിക്കം എന്നയാളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വനജ പടക്കനിർമാണ ശാലയിലാണ് അതിദാരുണമായ സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്. ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അനുമതിയോടെ പത്തിലധികം മുറികളിലായി മുപ്പതിലധികം തൊഴിലാളികളാണ് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്.
ഞായറാഴ്ച അവധി ദിവസമായിരുന്നെങ്കിലും കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുൻവശത്തെ വരാന്തയിൽ പടക്കനിർമാണവും വെടിമരുന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ജോലിയും നടന്നിരുന്നു. വെടിമരുന്നുകൾ തമ്മിലുരസിയാണ് തീപിടിത്തം ഉണ്ടായതെന്നാണ് അധികൃതരുടെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ കെട്ടിടത്തിലാകെ തീ പടർന്നുപിടിക്കുകയും ഉഗ്രസ്ഫോടനം സംഭവിക്കുകയുമായിരുന്നു.
വെടിമരുന്ന് പൊട്ടിത്തെറിച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ പ്രകമ്പനം ഏകദേശം 10 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ വരെ അനുഭവപ്പെട്ടു. വലിയ ശബ്ദം കേട്ട് ഭയന്ന നാട്ടുകാർ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസും അഗ്നിശമനസേനയും വളരെ വേഗം സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് തീയണച്ചത്. അതിന് ശേഷമാണ് പരിക്കേറ്റവരെ അടുത്തുള്ള സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്.
രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ സ്ഫോടനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായും തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിനും കടുത്ത ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതായും പരിക്കേറ്റവർ എത്രയും വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും എക്സിൽ കുറിച്ചു. വിരുദുനഗർ ജില്ലയിലെ സ്ഫോടനത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട വാർത്ത അത്യന്തം ദുഃഖകരമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിൻ പ്രതികരിച്ചു.
രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാനും ദുരിതബാധിത കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകാനും മന്ത്രിമാരായ കെകെഎസ്എസ്ആർ രാമചന്ദ്രനോടും തങ്കം തെന്നരശുവിനോടും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു. വിവരമറിഞ്ഞയുടൻ കലക്ടറെ ബന്ധപ്പെട്ട് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഏകോപിപ്പിക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയതായും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിരുദുനഗറിനടുത്തുള്ള വെമ്പക്കോട്ടൈ പ്രദേശത്ത് മറ്റൊരു പടക്കനിർമാണ ശാലയിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ നാലുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഒരേ ജില്ലയിൽ തന്നെ സമാനമായ ദുരന്തം വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ഞെട്ടലും ഭയവുമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ പടക്കനിർമാണ ശാല അപകടമായാണ് ഈ സംഭവത്തെ കണക്കാക്കുന്നത്.
