'ഇതാണോ ബിജെപി ഉയർത്തിയ സ്ത്രീക്ഷേമം?': വിദ്യാർഥിനികള് മദ്യം വാങ്ങിയ സംഭവത്തിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം
പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർക്ക് മദ്യം വിൽക്കുന്നത് ലൈസൻസ് വ്യവസ്ഥകളുടെ ഗുരുതരമായ ലംഘനമാണെന്ന് ജില്ലാ എക്സൈസ് ഓഫിസർ രാംജി പാണ്ഡെ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ പ്രതിപക്ഷവും പ്രദേശവാസികളും വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർത്തുന്നത്.
Published : October 26, 2025 at 12:24 PM IST
ഭോപ്പാല്: സ്കൂള് യൂണിഫോമിലെത്തി വിദ്യാർഥിനികൾ മദ്യം വാങ്ങിയ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം. മധ്യപ്രദേശിൽ മാണ്ട്ല ജില്ലയിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം. മദ്യം വാങ്ങുന്ന വിദ്യാര്ഥിനികളുടെ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് വൈറൽ ആയതോടെയാണ് വ്യാപക പ്രതിഷേധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്.
മുൻ എംഎൽഎയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ ഡോ. അശോക് മാർസ്കോൾ ഭരണകക്ഷിയെ വിമര്ശിച്ച് രംഗത്തെത്തി. മധ്യപ്രദേശിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന മദ്യപാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് ജിതു പട്വാരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോള് സര്ക്കാര് നിശബ്ദമായിരുന്നു. അന്ന് അവര് സ്ത്രീക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്നാല് ഇപ്പോള് സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിനികൾ മദ്യം വാങ്ങിക്കുമ്പോള് സ്ത്രീ ക്ഷേമം ഉയര്ത്തിക്കാട്ടിയ നേതാക്കള് എവിടെയെന്നും മുൻ എംഎൽഎ ചോദിച്ചു.
സംസ്ഥാനത്ത് വർധിച്ച് വരുന്ന നിയമലംഘനങ്ങളെയും മദ്യപാനത്തെയും കുറിച്ച് കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കൾ സർക്കാരിന് നേരെ നിരന്തരം രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. മാണ്ട്ല ജില്ലയിലെ നൈൻപൂരിൽ പ്രദേശവാസികളുടെ നേതൃത്വത്തിലും പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ്.
സംസ്ഥാനത്തെ എക്സൈസ് സംവിധാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും വ്യാപക വിമര്ശനം ഉയര്ന്നു. കൂടാതെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർക്ക് മദ്യം വിൽക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും, ഈ സംഭവം ഗുരുതരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്.
ലൈസൻസ് വ്യവസ്ഥകളുടെ ലംഘനം; എക്സൈസ് ഓഫിസർ
പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർക്ക് മദ്യം വിൽക്കുന്നത് ലൈസൻസ് വ്യവസ്ഥകളുടെ ഗുരുതരമായ ലംഘനമാണെന്ന് ജില്ലാ എക്സൈസ് ഓഫിസർ രാംജി പാണ്ഡെ പറഞ്ഞു. കൂടാതെ സംസ്ഥാന മദ്യ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കടയുടമയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പെൺകുട്ടികൾ മദ്യം വാങ്ങിയത് സ്വന്തമായിട്ടാണോ അതോ ആരുടെയെങ്കിലും നിർദേശപ്രകാരമാണോ എന്ന് അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥന് പറഞ്ഞു.
"അന്വേഷണത്തിൽ സംഭവം ശരിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. കളക്ടർക്ക് ഉടൻ റിപ്പോർട്ട് അയയ്ക്കും. കടയുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുകയും പിഴ ചുമത്തുകയും ചെയ്യും. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർക്ക് മദ്യം വിറ്റ ജീവനക്കാരനെ പിരിച്ചുവിടും. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർക്ക് മദ്യം വിൽക്കുന്നത് ലൈസൻസ് വ്യവസ്ഥകളുടെ ഗുരുതരമായ ലംഘനമാണ്" എന്ന് ജില്ലാ എക്സൈസ് ഓഫിസർ രാംജി പാണ്ഡെ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
വൈറല് വീഡിയോ: തലയിൽ സ്കാർഫുകൾ കൊണ്ട് മൂടിയ യൂണിഫോം ധരിച്ച ഒരു കൂട്ടം പെൺകുട്ടികൾ ഒരു മദ്യശാലയിൽ കയറി മദ്യക്കുപ്പികൾ വാങ്ങി പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് വൈറലായത്. മധ്യപ്രദേശിലെ മാണ്ട്ല ജില്ലയിലെ നൈൻപൂരിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മദ്യശാലയാണിത്. നിയമം ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് കടയുടമ ഒരു മടിയും കൂടാതെ മദ്യ കുപ്പികള് വില്ക്കുന്നതും വീഡിയോയില് കാണാം.
ഡിവിഷണൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഇടപെട്ടു
വീഡിയോ ഓൺലൈനിൽ വൈറലായതോടെ സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് അശുതോഷ് താക്കൂർ സംഭവത്തില് ഇടപെട്ടു. തഹസിൽദാർ, പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കൊപ്പം മജിസ്ട്രേറ്റ് മദ്യക്കട സന്ദർശിച്ച് അടിയന്തര പരിശോധന നടത്തി. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള് പരിശോധിക്കുകയും സംഭവം വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു.
പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തലുകളിൽ പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത കുട്ടികള്ക്കാണ് മദ്യം വില്പന നടത്തിയതെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. സംഭവം വഷളായതോടെ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തി കാലതാമസമില്ലാതെ നടപടി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ എസ്ഡിഎം താക്കൂർ എക്സൈസ് വകുപ്പിനോട് നിർദേശിച്ചു.
പൊതുജനരോഷം
ഈ വീഡിയോ വൈറലായതിനു പിന്നാലെ മാണ്ട്ലയിലും പുറത്തും ഒരു പോലെ പൊതുജനരോഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു. കടയുടമയ്ക്കും പ്രാദേശിക ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുമെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ജനങ്ങള് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റിൽ ഇത്തരമൊരു സംഭവം എങ്ങനെ സംഭവിച്ചുവെന്നാണ് ചോദ്യമുയരുന്നത്.
