ഡൽഹിയിൽ മോട്ടോർ കണക്ഷനെച്ചൊല്ലി സഹോദരങ്ങള് തമ്മിൽ സംഘർഷം; മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്ക്
സഹോദരന്മാര് തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കത്തിൽ ഒരാൾക്ക് തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ഇയാളെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്.
By ANI
Published : October 23, 2026 at 4:50 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടോർ കണക്ഷനെച്ചൊല്ലി സഹോദരന്മാർ തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കത്തിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്ക്. ഡൽഹിയിലെ ജസോളയിലാണ് സംഭവം. രണ്ട് പേരെ ഡൽഹി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇന്ന് പുലർച്ചെ നടന്ന സംഘർഷത്തിൽ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരാളുടെ തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു.
വിവരം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസ് ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (ബിഎൻഎസ്) സെക്ഷൻ 103 (1) പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. സഹോദരന്മാരിൽ മൂത്തയാളായ ഓം പ്രകാശ്, ഇയാളുടെ ഭാര്യ ചന്ദ എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
ഇന്ന് രാവിലെ 7.16 ഓടെയാണ് സംഭവത്തെപ്പറ്റി സരിത വിഹാർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം ലഭിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ജസോളയിലെ രാജാ മൊഹല്ല സ്വദേശിയും മൂന്നാമത്തെ സഹോദരനുമായ ബണ്ടി (45) എന്നയാളാണ് പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചത്. സഹോദരൻ ഓം പ്രകാശ് രണ്ടാമത്തെ സഹോദരൻ സഞ്ജയിയെ മർദ്ദിച്ച് തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽപ്പിച്ചുവെന്നായിരുന്നു ലഭിച്ച പരാതി. തുടർന്ന് പരിക്കേറ്റ സഞ്ജയിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ ഇരു സഹോദരന്മാരുടെയും അമ്മ യമുന, സഞ്ജയിയുടെ ഭാര്യ സോണി എന്ന നർഗീസ് എന്നിവർക്കും പരിക്കേറ്റതായി പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. പരിക്കേറ്റ എല്ലാവരെയും വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്കായി മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് അയച്ചു.
യമുനയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വീട്ടിലാണ് ഈ കുടുംബം താമസിച്ചിരുന്നതെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. ഒന്നാം നിലയിൽ ഓം പ്രകാശും ഭാര്യ ചന്ദയും 12, 7 വയസുള്ള രണ്ട് ആൺമക്കളും താമസിക്കുമ്പോൾ, താഴത്തെ നിലയിൽ സഞ്ജയും ഭാര്യ സോണിയും 7, 5 വയസുള്ള രണ്ട് പെൺമക്കളുമാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ പ്രതാപ്ഗഢിലുള്ള അഞ്ച് ബിഗ ഭൂമിയെച്ചൊല്ലി സഹോദരന്മാർ തമ്മിൽ ദീർഘകാലമായി തർക്കം നിലനിന്നിരുന്നതായും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, രാവിലെ 6.40 ഓടെ മുകളിലത്തെ നിലയിലേക്ക് വെള്ളം നിറയ്ക്കാൻ ചന്ദ മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ചപ്പോഴാണ് സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. സഞ്ജയ് മോട്ടോറിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വയർ വിഛേദിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതേക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ ചന്ദ താഴത്തെ നിലയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നു. തുടർന്നുണ്ടായ തർക്കത്തിനിടെ സഞ്ജയ് ചന്ദയുടെ മുടിക്ക് പിടിച്ചുലയ്ക്കുകയും വഴക്കിടുകയും ചെയ്തു.
തുടർന്ന് മുകളിലേക്ക് പോയ ചന്ദ ഒരു മുളവടിയുമായി തിരിച്ചെത്തുകയും ജസോളയിലെ പോക്കറ്റ് ഗേറ്റ് നമ്പർ 14 ന് സമീപം ഏകദേശം 100 മീറ്റർ അകലെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ജോലിയിലായിരുന്ന ഭർത്താവ് ഓം പ്രകാശിനെ വിളിച്ചുവരുത്തുകയുമായിരുന്നു. ഓം പ്രകാശ് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ സംഭവം കൈയാങ്കളിയായി. ഈ സംഭവത്തിനിടയിലാണ് യമുനയ്ക്കും സോണിക്കും പരിക്കേറ്റത്. സഞ്ജയിയുടെ തലയ്ക്കാണ് പരിക്കേറ്റതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
ലഭ്യമായ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ, 2015 ൽ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമം (ഐപിസി) സെക്ഷൻ 323, 341 എന്നിവ പ്രകാരം ഓം പ്രകാശിനെതിരെ സരിത വിഹാർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മുൻപ് ഒരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നതായും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ സെക്ഷൻ 103(1) പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഓം പ്രകാശിനെയും ഭാര്യ ചന്ദയെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും സംഭവത്തിൽ തുടരന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Also Read: ചോർബഗാൻ ദുരന്തം; പന്തൽ തകരുന്നതായി തെറ്റായി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽ