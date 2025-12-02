മത്സരം കടുത്തു! ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും ഒപ്പമുള്ള സ്മാര്ട്ട് ഫോണ് മറന്നു; ഒടുവില് സംഭവിച്ചത്
'ഫോണ് ഉപയോഗിക്കാതെ എത്ര സമയം ചെലവഴിക്കാം', കൗതുകം നിറഞ്ഞ മത്സരത്തില് പ്രായഭേദമന്യേ മത്സരിക്കാനെത്തിയത് നിരവധി പേര്.
Published : December 2, 2025 at 8:52 PM IST
അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും ഫോണ് നോക്കാതിരിക്കാന് പറ്റാത്തവരാണ് നമ്മളില് പലരും. സ്മാര്ട്ട് ഫോണ് കയ്യില് ഇല്ലെങ്കിലോ ബാറ്ററി തീര്ന്നാലോക്കെ ചിലര്ക്കത് വലിയ അസ്വസ്തതയുമാണ്. ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും വരെ ഫോണ് വേണം. ഇനിയെങ്ങാനും ഫോണ് കയ്യിലില്ലെങ്കില് കലിമൂക്കുന്നുവരുമുണ്ട്. വെറുതെയാണെങ്കിലും എന്തിനും ഏതിനും ഫോണ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയില്ലെങ്കില് ഉറക്കം കിട്ടാത്തവരുമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഡിജിറ്റല് അഡിക്ഷനായ എത്രപേരാണ് നമുക്ക് ചുറ്റിലുമുള്ളത്. അല്ലെങ്കില് തന്നെ ഫോണ് നോക്കാതെ ഒരു ദിവസം ഇരിക്കാന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങളില് എത്ര പേര്ക്ക് കഴിയും. എന്നാല് അങ്ങനെയൊരു മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചിലര്.
ഏറ്റവും കൂടുതല് സമയം ഫോണ് ഉപയോഗിക്കാതെ എത്രസമയം ഇരിക്കാന് കഴിയുമെന്നതാണ് മത്സരം. പഞ്ചാബിലെ മോഗ ജില്ലയിലെ ഘോലിയ ഖുര്ദ് ഗ്രാമത്തിലാണ് ഈ മത്സരം നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതല് സമയം ഫോണ് നോക്കാതെയിരിക്കുന്നവര്ക്ക് സമ്മാനങ്ങള് വരെ ഒരുക്കി വച്ചു. പരിപാടി ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോള് ചിലര് അന്തം വിട്ടു. ചിലരാവട്ടെ പരിഹാസത്തോടെ നോക്കി. എന്നാല് സംഭവം സീരയസാണെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ ആളുകള് എത്തി തുടങ്ങി. പ്രായഭേദമന്യേ മത്സരത്തില് പങ്കെടുക്കാം എന്നതായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. കേട്ടവര് കേട്ടവര് മത്സരത്തില് പങ്കെടുക്കാന് എത്തിയതോടെ പരിപാടിയങ്ങ് കൊഴുത്തു.
സാമൂഹിക ഇടപെടലും വായനയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ഡിജിറ്റൽ ആസക്തി കുറയ്ക്കാൻ ഈ പരിപാടി സഹായിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ നാട്ടുകാരുടെ കട്ട സപ്പോര്ട്ടുമായി. പരിപാടി ആരംഭിച്ചു. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും പ്രായമായവരുമൊക്കെ മത്സരത്തില് പങ്കെടുത്തു. ചിലര് പുസ്തക വായനയായി. ചിലരാകട്ടെ പരിചയക്കാരോട് വിശേഷങ്ങള് പങ്കുവച്ചു. തമാശകള് പറഞ്ഞും പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുമൊക്കെ സമയം ചെലവഴിച്ചു. ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയിരുന്ന ആ സ്മാര്ട്ട് ഫോണിനെ തന്നെ അവര് മറന്നു. ഇതു തന്നെയായിരുന്നു മത്സരത്തിന്റെ സംഘാടകരും ആഗ്രഹിച്ചത്.
ഫോണ് അഡിക്ഷന് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ലഹരി പോലുള്ളവയെ പിഴുതെറിയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുമാണ് ഈ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന് പ്രദേശവാസികള് പറയുന്നു. ആളുകള് പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കാനും ആശയവിനിമയം നടത്താനുമാണ് ഈ പരിപാടിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിട്ടത്.
"എപ്പോഴും എല്ലാവരും ഫോണുമായി ചേര്ന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒഴിവ് സമയം ലഭിക്കുമ്പോഴോ ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിലാണെങ്കില് പോലും ഫോണ് നോക്കികൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്നാല് ആളുകള്ക്ക് എത്രനേരം ഫോണില്ലാതെയിരിക്കാന് കഴിയും. ഈ വിഷയം മുമ്പും ചര്ച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫോണ് ഒഴിവാക്കിയാല് ഒരു പുസ്തകം വായിക്കാനോ മറ്റ് പ്രവൃത്തികളില് ഏര്പ്പെടാനോ കഴിയും", സംഘാടകനായ കമല് പ്രീത് സിംഗ് ഗില് പറഞ്ഞു.
"സ്മാര്ട്ട് ഫോണിന്റെ ഉപയോഗത്തോടെ ആളുകള് ഇപ്പോള് കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ ഫോണിലാണ്. നിസ്സാര കാര്യങ്ങളില് പോലും ഫോണില് മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. ആളുകള് തമ്മില് നേരിട്ട് ആശയ വിനിമയം നടക്കുന്നില്ല. ആളുകള് എന്നും ഫോണുകള്ക്ക് മാത്രമാണ് പ്രധാന്യം നല്കുന്നത്. ഇതിന് മാറ്റമുണ്ടാകണമെന്ന തോന്നലാണ് ഇത്തരം മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണമായത്", നാട്ടുകാരനായ വിക്രം പറഞ്ഞു.
കൈയില് ആ സ്ക്രീനിന്റെ നിലവെളിച്ചമില്ലാതെ ഓരോരുത്തരുടെയും വിലപ്പെട്ട സമയം അവരവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം നേരിട്ട് ചെലവഴിക്കാന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് തങ്ങള് ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്ന് സംഘാടകര് പറഞ്ഞു.
