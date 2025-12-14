'ദേവീദേവന്മാർ ആല്മരത്തില് കുടികൊള്ളുന്നു'; ശാഖകള് മുറിച്ചതില് പ്രതിഷേധം, ചിപ്കോ പാരമ്പര്യം പിന്തുടര്ന്ന് ഗ്രാമം
ആല്മരം മുറിച്ചത് വിശ്വാസത്തിന് മേലുള്ള കടന്നു കയറ്റം, രോഷാകുലരായി ഗ്രാമവാസികള് മരത്തെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പ്രതിഷേധം
Published : December 14, 2025 at 6:16 PM IST
റായ്പൂര്: മരങ്ങള് മുറിച്ചാല് ദൈവം പടിങ്ങിയറങ്ങിപ്പോകുമോ? അതോ ദൈവം ഇല്ലാതാകുമോ?. ദേവി ദേവന്മാര് മരങ്ങളില് കുടികൊള്ളുന്നുവെന്നാണ് ഗോത്രവര്ഗക്കാരുടെ വിശ്വാസം. ഗോത്രവര്ഗക്കാര്ക്ക് മരങ്ങള് ആരാധനാമൂര്ത്തികളാണ്. മരങ്ങള് നിറഞ്ഞ് നില്ക്കുന്നിടം ആരാധാന മൂര്ത്തിയുടെ ശക്തിയാല് വളയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം.
മരം മാത്രമല്ല മണ്ണും നദിയും സൂര്യനും കാറ്റും ഇടിയും മിന്നലും എല്ലാം ആരാധനാമൂര്ത്തികളാണ് ഇവര്ക്ക്. പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി ചേര്ന്ന് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് നിലനില്പ്പ് പ്രകൃതിയാണ്. പ്രകൃതിയില്ലെങ്കില് ഗോത്രത്തിനും നിലനില്പ്പില്ല.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മരങ്ങളെ ദൈവത്തിന് തുല്യം കാണുന്ന ഇവര്ക്ക് മരം മുറിച്ച് മാറ്റുന്നതും ശാഖകള് മുറിക്കുന്നതും ദൈവത്തെ പടിയിറക്കുന്നതിന് തുല്ല്യമാണ്. ദേവീദേവന്മാർ ഗ്രാമത്തിലെ പുണ്യമായ ആൽമരത്തിൽ വസിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ഗോത്രവര്ഗങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. ആല്മരം ഇല്ലാതായല് ദൈവവും ഇല്ലാതെ ആയി എന്നാണ് അവര് പറയുന്നത്.
ഛത്തീസ്ഗഢിലെ ഗോത്ര സമൂഹങ്ങൾ പണ്ടുമുതലേ വെള്ളം, വനം, ഭൂമി തുടങ്ങിയ പ്രകൃതിശക്തികളെ ആരാധിച്ചുവരുന്നു. ഒരു മരം 100 പുത്രന്മാർക്ക് തുല്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അവർ മരങ്ങളെ കുട്ടികളായി കണക്കാക്കുന്നു. ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യം നിറഞ്ഞ ഗ്രാമമാണിത്.
ഛത്തീസ്ഗഢിലെ ബസ്തർ മേഖലയിലെ സുർജാപൂർ ജില്ലയിലെ ദേവ്ഗുഡി ഗ്രാമത്തിലുള്ളവര് ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യം പിന്തുടരുന്നവരാണ്. മരത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കാന് അവര് ഒരുക്കമല്ല. ഇല്ലാതാക്കുന്നവരോട് അവര് പൊറുക്കാറുമില്ല. പ്രകൃതിയില് കയ്യേറ്റം നടത്തുന്നത് വിശ്വാസത്തെ വേരോടെ പിഴുതെറിയുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നാണ് ബസ്തര് നിവാസികള് പറയുന്നത്.
മരത്തിൻ്റെ ശാഖ മുറിച്ച് മാറ്റിയതില് പ്രതിഷേധം
ബസ്തർ ഗ്രാമത്തിലെ ദേവ്ഗുഡി ഗ്രാമത്തിലെ ആരാധന മൂര്ത്തി കുടികൊള്ളുന്നയിടമാണ് ആല്മരങ്ങള്. ദേവ്ഗുഡി ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം 45 കിലോമീറ്റർ അകലെ രവീന്ദ്രനഗർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കീഴിലാണ് ഈ ഗ്രാമം. പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലത്താണ് പഴയ ഒരു കൂറ്റന് ആൽമരം നില്ക്കുന്നത്.
ആൽമരത്തിൻ്റെ ശാഖ ആരോ മുറിച്ചുമാറ്റിയതിനെ തുടർന്ന് സർഗുജ ഡിവിഷനു കീഴിലുള്ള ദേവ്ഗുഡി ഗ്രാമത്തിലെ ആദിവാസി സമൂഹങ്ങൾ രോഷാകുലരായി. രാത്രിയുടെ ഇരുട്ടിൽ അത്തരം നിരവധി മരങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റപ്പെടുമെന്ന് ഭയന്ന്, അവയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി അവർ രാത്രികാല ജാഗ്രതാ സമരം ആരംഭിച്ചു. അതോടൊപ്പം മരങ്ങളില് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പ്രതിഷേധവും ആരംഭിച്ചു.
ദേവി ദേവന്മാര് എങ്ങോട്ട് പോകും
മരങ്ങളുടെ ശാഖകള് മുറിച്ച് മാറ്റിയാല് നമ്മുടെ ദേവീദേവന്മാർ എവിടേക്ക് പോകുമെന്ന് ചോദ്യമുയര്ത്തി ഛത്തീസ്ഢിലെ ബസ്തര് മേഖലയിലെ സുർജാപൂർ ജില്ലയിലെ ദേവ്ഗുഡി ഗ്രാമവാസിയായ ഹിർധൻ രാജ്വാഡെ പറഞ്ഞു.
"നമ്മുടെ ദേവീദേവന്മാർ ഗ്രാമത്തിലെ പുണ്യമായ ആൽമരത്തിൽ വസിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ശാഖകൾ മുറിച്ചുമാറ്റപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ ദേവീദേവന്മാർ എവിടേക്ക് പോകും? അവയില്ലാതെ നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ തുടരും? ഇത് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ്. വൃക്ഷത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യും"ഹിർധൻ രാജ്വാഡെ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
തലമുറകളായി അവർ ആൽമരത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് പ്രാദേശിക ഗോത്ര സമൂഹത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിനും ആത്മീയതയ്ക്കും പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിനും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. "നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഞങ്ങൾ ഈ വൃക്ഷത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വികരുടെ കാലം മുതൽ ഈ പാരമ്പര്യം പിന്തുടരുന്നു. അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാലും അത് വെട്ടിമാറ്റാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല. അതിൽ വസിക്കുന്ന ദേവീദേവന്മാർക്ക് ഒരു ദോഷവും ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല" അവർ പറഞ്ഞു.
പുണ്യവൃക്ഷങ്ങൾ മുറിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഗ്രാമവാസിയായ ബെച്ചുറാം പറഞ്ഞു."ഒരു കാരണവശാലും മരങ്ങള് മുറിച്ച് മാറ്റാനും അതിൻ്റെ കൊമ്പുകള് മുറിക്കാനും അനുവദിക്കില്ല. അവ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രതീകങ്ങളായതിനാൽ ഞങ്ങൾ അവയെ സംരക്ഷിക്കും" ബെച്ചുറാം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
"വറ്റ് സാവിത്രി" ആല്മരത്തില് കുടികൊള്ളുന്നു
ഈ ആല്മരത്തിലാണ് "വറ്റ് സാവിത്രി" കുടികൊള്ളുന്നുവെന്ന് ഗ്രാമവാസികള് വിശ്വസിക്കുന്നു. വർഷങ്ങളായി ഗ്രാമത്തിലെ സ്ത്രീകൾ ഈ ആല്മരത്തെ "വറ്റ് സാവിത്രി" യായി കണ്ട് ആരാധിക്കുന്നു.
"ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലെ ദേവന്മാരും ദേവതകളും മരത്തിൽ വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ വറ്റ് സാവിത്രിയെ ഇവിടെ ആരാധിക്കുന്നു. ഗ്രാമദേവതകളും ഇവിടെ വസിക്കുന്നു. ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ഈ മരം മുറിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല" ഗ്രാമവാസിയായ ദുൽമെറ്റ് പറഞ്ഞു.
നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഈ മരത്തിനു കീഴിൽ പൂജ നടത്തിവരികയാണെന്ന് ഗ്രാമവാസികൾ പറയുന്നു. ആല്മരത്തിൻ്റെ ഒരു ശാഖ പോലും മുറിക്കാന് അനുവദിക്കില്ലെന്ന് അവര് പറഞ്ഞു. ഈ ഗ്രാമഭൂമി ദേവീദേവന്മാരുടെ വാസസ്ഥലമാണെന്ന് ദ്വാരിക നഗർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സന്ത്ലാൽ സിങ് പറഞ്ഞു.
"ആരാധനാ മൂര്ത്തികള് കോപിച്ചാൽ ഗ്രാമത്തിന് ദുരന്തം സംഭവിക്കും. ഇത് മുമ്പും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മരങ്ങൾ മുറിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല അവയെ സംരക്ഷിക്കും" സന്ത്ലാൽ സിങ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. മരങ്ങൾ മുറിക്കാൻ ദുരുദ്ദേശ്യമുള്ളവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സിങ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഈ വിഷയത്തിൽ നാട്ടുകാര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
Also Read:തിരുമല വെങ്കിടാചലപതിയെ തൊഴാൻ ഇനി ഭാഷ തടസമാകില്ല; ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇനി മലയാളവും കേൾക്കും