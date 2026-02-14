ETV Bharat / bharat

ദലിത് യുവതി പാചകത്തൊഴിലാളിയായി; വിദ്യാര്‍ഥികളെ അംഗനവാടിയില്‍ വിടാതെ കുടുംബങ്ങള്‍

നവംബര്‍ 20നാണ് ശര്‍മിഷ്‌ഠ സേഥി അംഗനവാടിയില്‍ പാചക തൊഴിലാളിയായി നിയമിതയായത്.

Sarmistha Sethi. (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 14, 2026 at 2:41 PM IST

1 Min Read
ഒഡിഷ: ദലിത് യുവതിയെ പാചക ജോലിക്ക് നിയമിച്ചതോടെ കുട്ടികളെ അംഗനവാടിയില്‍ വിടുന്നത് നിര്‍ത്തി മാതാപിതാക്കള്‍. ഒഡിഷ കേന്ദ്രപാറയിലെ നുവാഗാവ് ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം. ഗ്രാമത്തില്‍ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ശര്‍മിഷ്‌ഠ സേഥിയെ അംഗനവാടിയില്‍ പാചക തൊഴിലാളിയായി നിയമിച്ചതോടെയാണ് ഗ്രാമവാസികള്‍ കുട്ടികളെ അംഗനവാടിയിലേക്ക് വിടുന്നത് നിര്‍ത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ നവംബര്‍ 20നാണ് സേഥി അംഗനവാടിയില്‍ ജോലിയില്‍ പ്രവേശിച്ചത്.

പ്രതികരണവുമായി സേഥി: സംഭവത്തില്‍ സേഥി തന്നെ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തി. 'നവംബര്‍ 20നാണ് താന്‍ ജോലിയില്‍ പ്രവേശിച്ചത്. എന്നാല്‍ അതിന് പിന്നാലെ നിരവധി പേര്‍ മക്കളെ അംഗനവാടിയിലേക്ക് വിടാതെയായെന്നും' സേഥി പറഞ്ഞു. 'നവംബറിന് പിന്നാലെ ഇതുവരെയും ഇത് തന്നെയാണ് സ്ഥിതി. നിലവിലെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് സബ്‌ കലക്‌ടര്‍ക്കും തഹസില്‍ദാര്‍ക്കും അറിയാം.

സംഭവം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ട സബ്‌ കലക്‌ടര്‍ അരുണ്‍ കുമാര്‍ നായക് അംഗനവാടിയില്‍ എത്തി സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. പ്രശ്‌നം ഉടന്‍ പരിഹരിക്കുമെന്നും പൗരാവകാശങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചാല്‍ നിയമ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചതായി' സേഥി പറഞ്ഞു. 'വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയില്‍ ഇത്തരമൊരു സംഭവം തുടരാന്‍ പാടില്ലാത്തതാണ്. അംഗനവാടിയില്‍ എത്തുന്ന കുട്ടികളില്‍ ചിലരാകട്ടെ താന്‍ തയ്യാറാക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ലെന്നും' സേഥി പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

രാജ്യത്തിന്‍റെ വിവിധയിടങ്ങളില്‍ ജാതി വിവേചനങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴും നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ടെന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ് നുവാഗാവിലെ ഈ സംഭവം. ഇക്കാര്യം സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖാര്‍ഗെ രാജ്യസഭയില്‍ സംസാരിക്കവേ പരാമര്‍ശിച്ചിരുന്നു. 21ാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ ഇത്തരം വിവേചനങ്ങള്‍ സാമൂഹിക ഐക്യത്തെയും പരിഷ്‌കരണത്തെയും ദുര്‍ബലപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും ഖാര്‍ഗെ രാജ്യസഭയില്‍ പറഞ്ഞു.

കുട്ടികളുടെ ശാരീരികവും വൈജ്ഞാനികവുമായ വികാസത്തിന്‍റെ അടിത്തറയാണ് അംഗൻവാടികളെന്ന് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ ഖാര്‍ഗെ ഇത്തരം സംഭവം അവരുടെ വളര്‍ച്ചയെ പ്രതികൂലായി ബാധിക്കുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മാത്രമല്ല കുട്ടികളെ അംഗനവാടിയിലേക്ക് വിടാതിരിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശ ലംഘനമാണെന്നും ഖാര്‍ഗെ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

