ETV Bharat / bharat

6 മണിക്ക് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയാൽ പണികിട്ടും, മൊബൈൽ ഫോണിനും വിലക്ക്; വിദ്യാർഥികള്‍ കർശന നിർദേശവുമായി പുതിയ നിയമം

പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച വിജയം കൈവരിക്കാൻ 10, 12 ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് കർശന നിബന്ധനകളേർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗ്രാമവാസികള്‍.

EXAM PREPARATION VILLAGE RULES ANTI ALCOHOL CAMPAIGN DRUG DE ADDICTION STUDENT CURFEW EXAM PREPARATION
Village Strict No-Exit Policy for Students After 6 PM to Boost Exam Results and Combat Drug Abuse (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 10, 2026 at 11:27 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

റായ്‌പൂർ: വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്ക് ശേഷം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഇനി പണികിട്ടും... മൊബൈൽ ഫോണ്‍, ടിവി എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും കുട്ടികള്‍ക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചത്തീസഗഢിലെ ബിരേത്ര ഗ്രാമം. പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച വിജയം കൈവരിക്കാൻ 10, 12 ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് കർശന നിബന്ധനകളേർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗ്രാമവാസികള്‍.

മികച്ച പരീക്ഷാഫലം ലക്ഷ്യമാക്കി ഗ്രാമവും അവിടുത്തെ സ്‌കൂളുകളും ചേർന്നാണ് പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സ്‌കൂള്‍ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കണം. അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നടന്നാൽ പിഴ ഈടാക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. പുതിയ നിമയത്തിന് ജില്ലാ കലക്‌ടറുടെയും പൂർണ പിന്തുണയും പ്രശംസയുമുണ്ട്.

വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുക, കുട്ടികളിലെ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം തടയുക എന്നിവയാണ് ഈ നിയമത്തിന് കാരണം. വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്ക് ശേഷം വിദ്യാർഥികളാരും വീടിനുപുറത്തിറങ്ങാൻ പാടുള്ളതല്ല. മൊബൈൽ ഫോൺ, ടെലിവിഷൻ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നിങ്ങനെ നീളുന്നു നിയമ വ്യവസ്ഥകള്‍.

EXAM PREPARATION VILLAGE RULES ANTI ALCOHOL CAMPAIGN DRUG DE ADDICTION STUDENT CURFEW EXAM PREPARATION
chhattisgarh Village (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സ്‌കൂൾ സമയത്തിനു ശേഷം കുട്ടികൾ അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കാഴ്‌ചയാണ് ഗ്രാമത്തിലുടനീളമുള്ളതെന്നും, അത് ഒഴിവാക്കി പഠനത്തിലും വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷകളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുയാണ് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്നും ഗ്രാമവാസികള്‍ പറയുന്നു. ഇതുവഴി കുട്ടികളെ മയക്കുമരുന്ന് ലഹരിയിൽ നിന്ന് പിൻതിരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ഗ്രാമ തലവന്മാർ വ്യക്തമാക്കി.

ഗ്രാമത്തിലെ അംഗങ്ങൾ, പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികൾ, സ്‌കൂൾ മാനേജ്മെൻ്റ്, എന്നിവരുടെ സംയുക്ത യോഗത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനം. സ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥികളെ റോഡിലോ, കവലയിലോ കണ്ടാൽ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ശിക്ഷാ നടപടി നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നും യോഗത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും ഗ്രാമത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ പുതിയ നിയമങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിനായി ഗ്രാമത്തിലുടനീളം പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്.

പ്രധാന നിയമങ്ങൾ ഇവ

EXAM PREPARATION VILLAGE RULES ANTI ALCOHOL CAMPAIGN DRUG DE ADDICTION STUDENT CURFEW EXAM PREPARATION
chhattisgarh Village (ETV Bharat)
  • വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്ക് ശേഷം കുട്ടികൾ വീട്ടുകാരോടൊപ്പമല്ലാതെ പുറത്ത് ഇറങ്ങരുത്.
  • കവലകളിലും, കടകളിലും, വണ്ടികളിലും, സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇരിക്കുന്നത് ശിക്ഷാർഹം.
  • മൊബൈൽ ഫോൺ, ടെലിവിഷൻ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വിലക്ക്.
  • എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളും അവരുടെ കുട്ടികളുടെ പഠനം നിരീക്ഷിക്കണം.
  • പുകയില, മദ്യം, ലഹരി വസ്‌തുക്കൾ, അസഭ്യം പറയൽ എന്നിവ കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.
  • ഈ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കും അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഗ്രാമത്തിലെ നിയമ പ്രകാരം പിഴ ചുമത്തും.

നിരീക്ഷണത്തിനായി വാർഡ് മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റികൾ

നിരീക്ഷണത്തിനായി ഗ്രാമത്തിൽ വാർഡ് മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടികളെ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നിരീക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റികളുടെ ചുമതല. ഏതെങ്കിലും കുട്ടിയെ ആറ് മണിക്ക് ശേഷം പുറത്ത് കണ്ടാൽ അയൽവാസികൾക്ക് അവരെ തടയുകയോ കമ്മിറ്റിയെ അറിയിക്കുകയോ ചെയ്യാം.

വിദ്യാർഥികളും ഈ തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം വൈകുന്നേരം പുറത്തുപോകുന്നത് നിർത്തിയതായി 12-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനി ഭാവന യാദവ് പ്രതികരിച്ചു. ''പ്രത്യേകിച്ച് ആൺകുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ സമയം ചിലവഴിക്കുന്നു. അവർ പഠിക്കുന്നു. 90 ശതമാനം വിജയം നേടമമെന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യമെന്ന്,'' ഭാവന പറഞ്ഞു.

EXAM PREPARATION VILLAGE RULES ANTI ALCOHOL CAMPAIGN DRUG DE ADDICTION STUDENT CURFEW EXAM PREPARATION
Village Strict No-Exit Policy for Students After 6 PM to Boost Exam Results and Combat Drug Abuse (ETV Bharat)

വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് ശേഷം ഒരു കുട്ടിയെയും റോഡിൽ കാണുന്നില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. കുട്ടികൾക്ക് പുരോഗതി കൈവരിക്കാനും നല്ല പൗരന്മാരാകാനും ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ ആവശ്യമായിരുന്നുവെന്ന് പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനി ഹീന സിൻഹ പറഞ്ഞു. ഗ്രാമത്തിലെ ഈ നിയമം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രാവർത്തികമാക്കിയാൽ കുട്ടികളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമായിരിക്കുമെന്ന് അധ്യാപകരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

''നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിൽ ഈ നിയമം നടപ്പിലാക്കിയതുപോലെ, എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഇത് നടപ്പിലാക്കണം. ഈ നിയമങ്ങൾ ലഹരിക്ക് അറുതി വരുത്താൻ സഹായിക്കുക മാത്രമല്ല, കുട്ടികളുടെ പഠനം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും'' - കോളജ് അധ്യാപകൻ ചേതൻ ദേവാംഗൻ പറഞ്ഞു.

നിയമത്തെ പ്രശംസിച്ച് ജില്ലാഭരണകൂടം

വളരെ നല്ലൊരു സാമൂഹിക കൂട്ടായ്‌മയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ തീരുമാനമെന്ന് ധംതാരി കലക്‌ടർ അബിനാഷ് മിശ്ര പറഞ്ഞു. ഇത് തീർച്ചയായും ബോർഡ് പരീക്ഷാ ഫലങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തും. ബിരേത്ര ഗ്രാമത്തിലെ ഈ പദ്ധതി ഇപ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രചോദനമായി മാറുകയാണ്. കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിലൂടെ മാത്രമെ കുട്ടികളുടെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും ഭാവി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂ എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Also Read: വീടുകള്‍ അഗ്നിക്കിരയായി; മണിപ്പൂരില്‍ കര്‍ഫ്യൂ ഏര്‍പ്പെടുത്തി, ജനങ്ങള്‍ക്ക് ജാഗ്രത നിര്‍ദേശം

TAGGED:

EXAM PREPARATION VILLAGE RULES
ANTI ALCOHOL CAMPAIGN
DRUG DE ADDICTION
STUDENT CURFEW EXAM PREPARATION
STUDENT CURFEW EXAM PREP

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.