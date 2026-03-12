ETV Bharat / bharat

Sai Chowdary was felicitated at the Vikarabad Collectorate (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 12, 2026 at 4:26 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: 'രക്തദാനം മഹാദാനം', ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന വേഗമേറിയതും വേദനയില്ലാത്തതുമായ പ്രവർത്തനമാണ് രക്തദാനം. പലപ്പോഴും മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട പ്രവർത്തികളിൽ ഒന്നായി രക്തദാനത്തെ പലരും വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ രക്തദാനത്തിലൂടെ പലരൂടെയും ജീവൻ രക്ഷിച്ച് മാതൃകയാവുകയാണ് വികരാബാദ് ജില്ലയിലെ റെഡ് ക്രോസ് സൊസൈറ്റി ചെയർമാൻ സായ് ചൗധരി.

തെലങ്കാനയിലെ വികരാബാദ് സ്വദേശിയാണ് സായ് ചൗധരി. ഇതുവരെ 117 തവണയാണ് സായ് രക്തദാനം ചെയ്‌തത്. രക്താദാനത്തെ ആജീവനാന്ത ദൗത്യമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണെന്നാണ് സായ് പറയുന്നത്. സായിയുടെ ഈ പ്രവർത്തിയെ മാനിച്ച് അന്തരാഷ്‌ട്ര വനിതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വികാരബാദ് കലക്‌ടറേറ്റിൽ വച്ച് സായിയെ ആദരിച്ചിരുന്നു.

സമയബന്ധിതമായ രക്തദാനത്തിലൂടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രധാന്യത്തെ എടുത്തുകാണിക്കുന്ന ശക്തമായ സന്ദേശമാണ് സായിയുടെ പ്രവർത്തികളെന്ന് സന്നദ്ധ സംഘടനയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അംഗങ്ങളും പറഞ്ഞു. ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് തുടരാൻ കഴിയട്ടെ എന്നും അവർ ആശംസിച്ചു.

തൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തിക്ക് പിന്നിലുള്ള പ്രചോദനം തൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു ദുരന്തമാണെന്ന് സായി പറഞ്ഞു. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹൈദരാബാദിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പഠിക്കുന്നതിനിടെയാണ് തൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരന് ഹൃദയാഘാതം സംഭവിക്കുന്നത്.

ആ സമയത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലായും പലരോടായും രക്തം ലഭിക്കാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ടും സഹോദരന് അത്യാവശ്യമായി വേണ്ട രക്തം ലഭ്യമായില്ല. ഒടുവിൽ തൻ്റെ സഹോദരന് ജീവൻ നഷ്‌ടപ്പെട്ടുവെന്ന് സായി പറഞ്ഞു. ഈ സംഭവം അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ രക്തദാനം എത്രത്തോളം നിർണായകമാണെന്ന് തനിക്ക് മനസിലാക്കി തന്നു എന്നും സായി പറഞ്ഞു.

"കൃത്യസമയത്ത് രക്തം ലഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. അദേഹം ഇപ്പോഴും ജീവനോടെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു", സായ് പറഞ്ഞു. ഇതോടെയാണ് താൻ രക്തദാനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. രക്തദാനം ചെയ്യാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് സായ് പറഞ്ഞു.

1995 ലാണ് ഇന്ത്യൻ റെഡ് ക്രോസ് സൊസൈറ്റിയിൽ സായി ചേരുന്നത്. ഇതോടെ രക്തദാന പരിപാടികളിൽ സായി സജീവമായി പങ്കെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. 1988ൽ രംഗറെഡ്ഡി ജില്ലാ യൂണിറ്റിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയായി അദ്ദേഹത്തെ നിയമിച്ചു. പിന്നീട് സായിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിരവധി രക്തദാന ക്യാമ്പുകൾ മേഖലയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു.

ആദ്യമൊക്കെ വർഷത്തിൽ മൂന്ന് തവണയായിരുന്നു സായി രക്തദാനം ചെയ്‌തിരുന്നത്. 2004 ൽ നാഷണൽ എയ്‌ഡ്‌സ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ആരോഗ്യമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് പ്രതിവർഷം നാല് തവണ രക്തം ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത് വിട്ടത്തോടെ സായി വർഷത്തിൽ നാല് തവണ രക്തം ദാനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി.

തൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തിക്ക് പൂർണ പിന്തുണയുമായി കുടുംബം ഒപ്പമുണ്ടെന്ന് സായി പറഞ്ഞു. സായിയുടെ ഭാര്യയും ഗവൺമെൻ്റ് നഴ്‌സിങ് കോളജിലെ പ്രിൻസിപ്പലുമായ ലില്ലി മേരി കൊടങ്ങലും 31 തവണ രക്തദാനം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് സായി പറഞ്ഞു. "അവൾ എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അവളാണ് എനിക്ക് പൂർണ പിന്തുണ നൽകുന്നത്", സായി പറഞ്ഞു.

നിലവിൽ വികരാബാദ് ജില്ലയിലെ റെഡ് ക്രോസ് സൊസൈറ്റിയുടെ ചെയർമാനാണ് സായി ചൗധരി. രക്തദാനത്തെ കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളും പല ക്യാമ്പുകളും അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. "ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായ മാർഗമാണ് രക്തദാനം. കൂടുതൽ ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വന്ന് രക്തദാനം എന്നത് സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തമാക്കണം", സായി ചൗധരി പറഞ്ഞു.

