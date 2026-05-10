കോളിവുഡ് സൂപ്പർസ്റ്റാറിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയിലേക്ക്: വിജയ്യുടെ അസാധാരണമായ രാഷ്ട്രീയ യാത്ര
സിനിമയിലെ തിളക്കമാർന്ന കരിയർ ഉപേക്ഷിച്ച് ജനസേവനത്തിനായി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച വിജയ്യുടെ 'തമിഴക വെട്രി കഴകം' എന്ന പാർട്ടി, രൂപീകരിച്ച് കേവലം രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിലാണ് അവിശ്വസനീയമായ വിജയം കൈവരിച്ചത്
Published : May 10, 2026 at 10:20 AM IST
ചെന്നൈ: കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായി തമിഴ്നാട്ടിലുടനീളം മുഴങ്ങിക്കേൾക്കുന്ന ഒരേയൊരു പേര് 'വിജയ്' എന്നാണ്. ഈ പേര് ഇനി ഭരണസിരാ കേന്ദ്രമായ സെൻ്റ് ജോര്ജ് കോട്ടയിലെ അധികാരക്കസേരയിലും പ്രതിധ്വനിക്കും. സിനിമയിലെ തിളക്കമാർന്ന കരിയർ ഉപേക്ഷിച്ച് ജനസേവനത്തിനായി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച വിജയ്യുടെ 'തമിഴക വെട്രി കഴകം' (TVK) എന്ന പാർട്ടി, രൂപീകരിച്ച് കേവലം രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിലാണ് അവിശ്വസനീയമായ വിജയം കൈവരിച്ചത്. സൂപ്പർ താരങ്ങളിൽ ഒരാളെന്ന നിലയിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ നിർണായക ശക്തിയായി മാറിയ വിജയ്യുടെ ജീവിതം നിരവധി വഴിത്തിരിവുകൾ നിറഞ്ഞതാണ്.
സംവിധായകൻ എസ് എ ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെയും ഗായിക ശോഭ ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെയും മകനായി 1974 1994 ജൂൺ 22-നാണ് വിജയ് ജനിച്ചത്. ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന പിതാവ് പിന്നീട് സംവിധായകനായി മാറി, മാതാവ് ഗായികയായും പേരെടുത്തു.
വിജയ്ക്ക് വിദ്യ എന്നൊരു ഇളയ സഹോദരി ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അസുഖം ബാധിച്ച് അവൾ വിടവാങ്ങിയത് വിജയ്നെ ആഴത്തിൽ ബാധിച്ചു. ആ സംഭവത്തിന് മുമ്പ് പ്രസന്നനും വാചാലനുമായിരുന്ന വിജയ്, അതിനുശേഷം വളരെ ശാന്തനും അന്തർമുഖനുമായി മാറി. ഇന്നും അദ്ദേഹം ആ സ്വഭാവം തുടരുന്നു.
ചെന്നൈയിലെ ലയോള കോളേജിൽ വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ബിരുദത്തിന് ചേർന്നെങ്കിലും അഭിനയത്തോടുള്ള താൽപര്യം കാരണം പഠനം പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു.
സിനിമാ പ്രവേശനം
പിതാവ് സിനിമയിൽ സജീവമായിരുന്നതിനാൽ, 10-ാം വയസ്സിൽ 'വെട്രി' (1984) എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ വിജയ് ബാലതാരമായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. തുടർന്ന് പിതാവ് സംവിധാനം ചെയ്ത പല ചിത്രങ്ങളിലും ബാലതാരമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.
ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം, എസ് എ ചന്ദ്രശേഖർ സംവിധാനം ചെയ്ത 'നാളൈയ തീർപ്പ്' (1992) എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ വിജയ് നായകനായി അരങ്ങേറി.
തുടർന്ന് നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചെങ്കിലും, 1996-ൽ വിക്രമൻ സംവിധാനം ചെയ്ത 'പൂവേ ഉനക്കാകെ' എന്ന ചിത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയറിലെ വലിയ വഴിത്തിരിവായത്. ഈ ചിത്രം വിജയ്നെ ഒരു റൊമാൻ്റിക് ഹീറോയായി മാറ്റി. പിന്നാലെ കാതലുക്ക് മര്യാദൈ, തുള്ളാത മനമും തുള്ളും, ഖുഷി, ഫ്രണ്ട്സ് തുടങ്ങിയ വൻ വിജയങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തി.
ഈ ചിത്രങ്ങൾ വിജയ്ൻ്റെ ആരാധകവൃന്ദം ഉയര്ത്തി, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച സ്വീകാര്യത ഇന്നും തുടരുന്നു.
മാസ് ഹീറോയിലേക്കുള്ള വളർച്ച
റൊമാൻ്റിക് നായകനായി തിളങ്ങിയ വിജയ്, 2003-ൽ ഒരു ആക്ഷൻ താരമായി സ്വയം മാറി. 'തിരുമലൈ'യിൽ തുടങ്ങി ഗില്ലി, തിരുപ്പാച്ചി തുടങ്ങിയ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്ററുകളിലൂടെ അദ്ദേഹം ഒരു 'മാസ് ഹീറോ' പദവിയിലേക്ക് ഉയർന്നു. തുടർന്ന് തുപ്പാക്കി, കത്തി, മെർസൽ, ലിയോ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ തമിഴ് സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബോക്സ് ഓഫീസ് താരങ്ങളിൽ ഒരാളായി അദ്ദേഹത്തെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു.
സാമൂഹിക സേവനവും രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനവും
സിനിമാ കരിയറിൻ്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും, 'വിജയ് മക്കൾ ഇയക്കം' എന്ന ആരാധക സംഘടനയിലൂടെ വിജയ് സാമൂഹിക സേവനങ്ങളിൽ സജീവമായിരുന്നു. വർഷങ്ങളോളം ഈ സംഘടന തമിഴ്നാട്ടിലുടനീളം ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിവന്നു.
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി, വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 10, 12 ക്ലാസ്സുകളിലെ സംസ്ഥാന ടോപ്പർമാരെ വിജയ് നേരിട്ട് ആദരിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഈ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായി, 2024 ഫെബ്രുവരി 2-ന് അദ്ദേഹം 'തമിഴക വെട്രി കഴകം' (TVK) എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ചെന്നൈയിലെ പനയൂരിലുള്ള പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ മിക്ക രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഏകോപിപ്പിച്ചത്. വിമർശകർ അദ്ദേഹത്തെ "വർക്ക് ഫ്രം ഹോം രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ" എന്നും "പനയൂർ പ്രഭു" എന്നും വിളിച്ച് പരിഹസിച്ചെങ്കിലും വിജയ് പതറിയില്ല. അവസാന ചിത്രമായ 'ജനനായകൻ' നേരിട്ട സെൻസർ ബോർഡ് പ്രശ്നങ്ങളും വ്യക്തിപരമായ വിവാദങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ തളർത്തിയില്ല. ജനങ്ങളിലേക്കിറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുത്ത നിശബ്ദമായ വഴികളും, വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദരിക്കുന്നതുപോലുള്ള സാമൂഹിക ഇടപെടലുകളും ജനഹൃദയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇടം നൽകി.
തമിഴ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന വിജയം
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കാനാണ് വിജയ് തീരുമാനിച്ചത്. ദ്രാവിഡ കക്ഷികളായ ഡിഎംകെക്കും എഐഎഡിഎംകെക്കും വെല്ലുവിളിയായി ഇത്ര വേഗത്തിൽ ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയ ശക്തി ഉയർന്നുവരുമെന്ന് ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല.
തുടക്കത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിജയ്ൻ്റെ പ്രചാരണ രീതികളെ പരിഹസിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മെയ് 4-ന് പുറത്തുവന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തെ അമ്പരപ്പിച്ചു.
രണ്ട് വർഷം മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്ക് തമിഴ്നാട് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി 108 മണ്ഡലങ്ങളിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇത്രയും കുറഞ്ഞ കാലയളവിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു പാർട്ടിയും ഇത്തരമൊരു വൻ വിജയം നേടിയിട്ടില്ല.
വിജയ്യും ഏതാനും മുതിർന്ന നേതാക്കളും ഒഴികെ ടിവികെയുടെ മിക്ക സ്ഥാനാർത്ഥികളും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അത്ര പരിചിതരായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും ജനങ്ങൾ 'വിജയ് ഫാക്ടറിൽ' വിശ്വസിച്ച് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി.
വിജയ് എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും പോയി വിപുലമായ പ്രചാരണം നടത്തിയിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹം വോട്ടുകളായി മാറി. വിജയ്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന യുവതലമുറയുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി മുതിർന്നവർ പോലും ടിവികെക്ക് വോട്ട് ചെയ്തതായി പറയപ്പെടുന്നു.
വ്യത്യസ്തനായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ്
മണിക്കൂറുകളോളം പ്രസംഗിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വിജയ് കുറച്ചുമാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ആളായാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. വാചാലതയേക്കാൾ പ്രവൃത്തിക്കാണ് അദ്ദേഹം മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്ന് അനുയായികൾ അവകാശപ്പെടുന്നു.
ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായി ടിവികെ മാറിയെങ്കിലും, കേവല ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ വിജയ്ൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാരോഹണം അല്പം വൈകി. ഒടുവിൽ തീവ്രമായ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്കും മറ്റ് കക്ഷികളുടെ പിന്തുണയ്ക്കും ശേഷമാണ് വിജയ് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റത്.
വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ പാത
പാർട്ടി രൂപീകരണത്തിന് ശേഷം വിജയ്ക്ക് നിരവധി പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന ചിത്രമായ 'ജനനായകൻ' സെൻസർ ബോർഡ് പ്രശ്നങ്ങളെത്തുടർന്ന് വൈകി. പിന്നീട് ചിത്രം ഓൺലൈനിൽ ചോർന്നതും വിവാദമായി.
കരൂർ തിക്കിലും തിരക്കിലും ഉണ്ടായ വിവാദം, കുടുംബജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില വ്യാജ റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്നിവയും അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചടിയായി. എന്നാൽ ഈ വ്യക്തിപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിലും വിജയ്ൻ്റെ ജനപ്രീതി വർധിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു.
സിനിമാ കരിയറിൻ്റെ കൊടുമുടിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, വെള്ളിത്തിരയിലെ ഗ്ലാമർ ഉപേക്ഷിച്ച് പൂർണമായി പൊതുപ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാനാണ് വിജയ് തീരുമാനിച്ചത്.
തമിഴ് സിനിമ കീഴടക്കിയ വിജയ് ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു നേതാവായി പുതിയ യാത്ര ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച പിന്നിടുമ്പോഴും തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വിജയ് എന്ന പേര് തന്നെയാണ് ചർച്ചാവിഷയം.
സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലാണ് തനിക്ക് താൽപ്പര്യമെന്ന് തെളിയിച്ച വിജയ്ന് മുന്നിൽ, തമിഴ്നാടിൻ്റെ വികസനവും ജനക്ഷേമവും മുൻനിർത്തിയുള്ള വലിയൊരു ദൗത്യമാണുള്ളത്. വെള്ളിത്തിര കീഴടക്കിയ ദളപതി, ഇനി തമിഴ് മക്കളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി പുതിയൊരു പോരാട്ടത്തിനാണ് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്.
Also Read: 'ജനനായകനായി' വിജയ്; തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേൽക്കും, ചടങ്ങിൽ രാഹുൽഗാന്ധിയും