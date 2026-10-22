'മക്കളുണ്ട്, കൊല്ലരുത്'; കരഞ്ഞപേക്ഷിച്ചിട്ടും കേട്ടില്ല, 20 രൂപയുടെ കുപ്പിവെള്ളം മോഷ്ടിച്ചതിന് യുവാവിനെ അടിച്ചുകൊന്നു
ഈ മാസം 18ന് അർധരാത്രിക്ക് ശേഷമാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം നടന്നത്
Published : October 22, 2026 at 12:30 PM IST
വിജയവാഡ: ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിജയവാഡയിൽ 20 രൂപ വിലവരുന്ന കുപ്പിവെള്ളം മോഷ്ടിച്ചെന്നാരോപിച്ച് യുവാവിനെ കെട്ടിയിട്ട് തല്ലിക്കൊന്നു. തെലങ്കാന നൽഗൊണ്ട സ്വദേശിയായ മാസ സായ് കുമാർ (33) ആണ് ക്രൂരമർദനത്തിന് ഇരയായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാല് പേരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
തെലങ്കാനയിലെ യാദാദ്രി ഭുവനഗിരി ജില്ലയിലുള്ള മോത്കൂറിലെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കേന്ദ്രത്തിൽ ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു സായ് കുമാർ. കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷമായി ഇയാൾ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും അകന്നാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. ഭാര്യയും രണ്ട് പെൺമക്കളും ഒരു മകനുമാണ് ഇയാൾക്കുള്ളത്. ഇടയ്ക്ക് മാത്രമാണ് ഇയാൾ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സന്ദർശിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നത്.
ഒരാഴ്ച മുൻപ് താൻ വിശാഖപട്ടണത്തേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാരെ ഇയാൾ അറിയിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് മൂന്ന് ദിവസം മുൻപ് ഭാര്യയെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് താൻ വിജയവാഡയിൽ ഉണ്ടെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ദാരുണമായ കൊലപാതകം അരങ്ങേറിയത്.
ഈ മാസം 18ന് അർധരാത്രിക്ക് ശേഷമാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം നടന്നത്. പടമട ഡൊങ്ക റോഡിലുള്ള ഒരു മദ്യവിൽപന ശാലയ്ക്ക് സമീപത്തെ പാൻ കടയിലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും 20 രൂപയുടെ കുപ്പിവെള്ളം സായ് കുമാർ മോഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഈ സമയം അവിടെയെത്തിയ പാൽ വിതരണ വാഹനത്തിലെ ഡ്രൈവർ ഇത് കാണുകയും, പാൻ കടയിലെ ജീവനക്കാരനായ രവിശങ്കറിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് വിവരമറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് സായ് കുമാറിനെ രവിശങ്കറിന് കൈമാറിയ ശേഷം ഡ്രൈവർ അവിടെ നിന്നും മടങ്ങി. ഇതിന് ശേഷമാണ് ക്രൂരമായ മർദനം ആരംഭിച്ചത്.
മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ക്രൂരമർദനം
സായ് കുമാറിനെ പിടികൂടിയ രവിശങ്കർ യാതൊരു ദയയുമില്ലാതെ മർദിക്കാൻ തുടങ്ങി. മുഖത്ത് തുടർച്ചയായി ഇടിക്കുകയും, നിലത്തുകൂടി വലിച്ചിഴച്ച് കടയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ള ഇടവഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. ഈ സമയം സമീപത്തെ ബാറിലെ ജീവനക്കാരനായ അയ്യപ്പ ശങ്കറും ഇയാൾക്കൊപ്പം ചേർന്നു. ഇരുവരും ചേർന്ന് സായ് കുമാറിൻ്റെ കൈകൾ പിന്നിലേക്ക് തിരിച്ച് ഒരു ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിൽ കെട്ടിയിട്ടു. തുടർന്ന് വടികൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിക്രൂരമായി മർദിച്ചു. ഈ സമയം അതുവഴി വന്ന പോത്തൻഷെട്ടി നവീൻ, സായ് പ്രണീത് എന്നിവരും മർദനത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു. നാല് പേരും ചേർന്ന് ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറോളമാണ് യുവാവിനെ തല്ലിച്ചതച്ചത്.
വേദന കൊണ്ട് പുളഞ്ഞ സായ് കുമാർ തന്നെ വെറുതെ വിടണമെന്നും, തനിക്ക് ഭാര്യയും മക്കളും ഉണ്ടെന്നും അക്രമികളോട് കരഞ്ഞപേക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ ഇതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ അവർ മർദനം തുടർന്നു. തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെയോടെ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട യുവാവ് കുഴഞ്ഞുവീണു. ഇതോടെ അക്രമികളായ നാല് പേരും സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്നും ഓടിരക്ഷപ്പെട്ടു. പിന്നീട് പ്രദേശവാസികൾ നൽകിയ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോഴേക്കും സായ് കുമാർ മരിച്ചിരുന്നു.
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തുടർന്ന് പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും, യുവാവിന് നേരിട്ട ക്രൂരമർദനം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും, പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും പടമട സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ പവൻ കിഷോർ വ്യക്തമാക്കി. കേവലം ഒരു കുപ്പിവെള്ളത്തിൻ്റെ പേരിൽ നടന്ന ഈ കൊലപാതകം പ്രദേശത്ത് വലിയ നടുക്കമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
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