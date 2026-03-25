അൽ ഖ്വയ്ദയുമായി ബന്ധം, യുവാക്കളെ തീവ്രവാദികളാക്കാൻ പദ്ധതി; വിജയവാഡയിൽ മൂന്നുപേർ പിടിയിൽ
അൽ മാലിക് ഇസ്ലാമിക് യൂത്ത് എന്ന സംഘടന രൂപീകരിച്ചായിരുന്നു പ്രവർത്തനം. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയാണ് യുവാക്കളെ ആകർഷിച്ചത്. പ്രതികൾക്ക് ഐഎസുമായും അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്.
Published : March 25, 2026 at 1:53 PM IST
അമരാവതി: യുവാക്കൾക്കിടയിൽ തീവ്രവാദ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ വിജയവാഡയിൽനിന്ന് മൂന്നുപേർ അറസ്റ്റിൽ. മുഹമ്മദ് റഹ്മത്തുള്ള ഷെരീഫ്, മിർസ സൊഹൈൽ ബേഗ്, മുഹമ്മദ് ഡാനിഷ് എന്നിവരെയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പൊലീസിൻ്റെ കൗണ്ടർ ഇൻ്റലിജൻസ് സെൽ പിടികൂടിയത്. അൽ മാലിക് ഇസ്ലാമിക് യൂത്ത് എന്ന തീവ്രവാദ സംഘടന രൂപീകരിച്ച് രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇവർ പദ്ധതിയിട്ടതായാണ് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
നിരോധിത സംഘടനകളുമായി ബന്ധം
അൽ ഖ്വയ്ദ, ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇറാഖ് ആൻഡ് സിറിയ തുടങ്ങിയ നിരോധിത ഭീകര സംഘടനകളുമായി അറസ്റ്റിലായവർക്ക് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. വിദേശത്തുള്ള ഏജൻ്റുമാരുടെ നേരിട്ടുള്ള നിർദേശപ്രകാരം യുവാക്കളെ തീവ്രവാദികളാക്കാനും അവരെ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സജ്ജരാക്കാനും ഇവർ രഹസ്യമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ഈ കൊടുംഭീകര ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ശൃംഖല രാജ്യത്തെ ഒന്നിലധികം സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഇതിനകം വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രാഥമിക വിവരം. ഇത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സമാധാനത്തിന് ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാപ്രശ്നങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സ്വാധീനം
ബൈക്ക്, ടാക്സി ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന റഹ്മത്തുള്ളയെ ഓൺലൈൻ വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങളും വിവിധ തീവ്രവാദ പ്രചാരണങ്ങളുമാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചത്. തുടർന്ന് സമാന ചിന്താഗതിക്കാരായ ഡാനിഷ്, സൊഹൈൽ എന്നിവരുമായി ഇയാൾ സമ്പർക്കം സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി പ്രകോപനപരമായ ആശയങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഉള്ളടക്കം വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അതുവഴി പെട്ടെന്ന് സ്വാധീനിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള യുവാക്കളെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഉന്നതതലത്തിലുള്ള തീവ്രവാദ പരിശീലനത്തിനായി പ്രതികൾ അതിവിദഗ്ധമായി വിദേശത്തേക്ക് കടക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
വ്യാപക അന്വേഷണം
തെലങ്കാന, മഹാരാഷ്ട്ര, ബിഹാർ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുടനീളം നിരവധി തീവ്രവാദ പ്രവർത്തകരുമായി പ്രതികൾ ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്നു. ഇവരുടെ ഫോൺ രേഖകൾ അടക്കം പരിശോധിച്ചതിൽനിന്ന് നിർണായക വിവരങ്ങൾ പൊലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീവ്രവാദ ബന്ധമുള്ള കൂടുതൽ വ്യക്തികളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന ശേഷിക്കുന്ന പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ പ്രത്യേക പൊലീസ് സംഘങ്ങളെ വിന്യസിച്ചതായി വിജയവാഡ ഇൻചാർജ് സിപി സർവശ്രേഷ്ഠ ത്രിപാഠി അറിയിച്ചു. തീവ്രവാദ സംഘടനകളുമായി ബന്ധമുള്ള ഓൺലൈൻ ഗ്രൂപ്പുകളെ നേരത്തെ തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതായും അറസ്റ്റിന് മുമ്പ് പ്രതികളെ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പൊലീസ് നിരീക്ഷണം ശക്തം
ഓൺലൈനിലൂടെയുള്ള തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആശയപ്രചാരണങ്ങളും കർശനമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്നും പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പുനൽകി. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ തീവ്രവാദ ആശയങ്ങൾ യുവതലമുറയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് ഭാവിയിൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ രാജ്യവ്യാപകമായി ജാഗ്രത ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
