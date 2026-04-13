ഇന്ത്യയെ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമാക്കാൻ പദ്ധതി; വിജയവാഡ കേസിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ
സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴി രാജ്യത്തെ യുവാക്കളെ സ്വാധീനിച്ച് ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രചാരണങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന വിദേശ ഭീകരശൃംഖലകളെ നേരത്തെ പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
Published : April 13, 2026 at 2:35 PM IST
അമരാവതി: ഇന്ത്യയെ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വിദേശ തീവ്രവാദികളുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് തങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് വിജയവാഡ ഭീകരവാദ കേസിൽ പിടിയിലായ പ്രതികളുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. കൗണ്ടർ ഇൻ്റലിജൻസ് സെൽ (സിഐ സെൽ), ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ), ഐബി ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ നടത്തിയ വിശദമായ ചോദ്യംചെയ്യലിലാണ് പ്രതികൾ ഈ നിർണായക വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ചൂണ്ടുവിരൽ ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഇവർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പങ്കുവച്ചിരുന്നു. രാജ്യത്തെ യുവാക്കളെ ജിഹാദിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിനായി വിദേശത്തുള്ള സംഘതലവന്മാർ പല വ്യക്തികളിലൂടെയായി ഇവർക്ക് ഫണ്ട് നൽകിയിരുന്നതായും വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പ്രതികൾ കൃത്യമായ മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. വിദേശത്തുള്ളവരുമായി നേരിട്ട് പരിചയമില്ലെന്നും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ അവരുടെ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കിയതെന്നും പ്രതികൾ അന്വേഷണ സംഘത്തോട് സമ്മതിച്ചു.
ചില യുവാക്കൾ ഇതിനകം വിദേശ മദ്രസകളിൽ ജിഹാദി പരിശീലനം നേടുന്നുണ്ടെന്നാണ് ലഭ്യമായ വിവരം. ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കളെ സമാന രീതിയിൽ സജ്ജമാക്കി പാകിസ്ഥാൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് അയക്കാനും വിദേശ തീവ്രവാദികൾ ഇവർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. സിഐ സെല്ലിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ആറ് പ്രതികളെ ഞായറാഴ്ച എട്ടു മണിക്കൂർ സമയമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദ്യം ചെയ്തത്. തുടർച്ചയായ നാലാം ദിവസമായിരുന്നു ചോദ്യംചെയ്യൽ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചത്. ഡൽഹി സ്വദേശി ലക്കി അഹമ്മദ്, രാജസ്ഥാനിലെ ജോധ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള സീഷാൻ അബ്ദുൽ മജീദ്, ബിഹാറുകാരനായ ഷാദ്മാൻ ദിൽഖുഷ്, പശ്ചിമബംഗാൾ സ്വദേശി മിർ ആസിഫ് അലി, മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള ഷാരൂഖ് ഖാൻ, ഷെയ്ഖ് ഫയാസ് ഉർ റഹ്മാൻ എന്നിവരെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തത്.
വിദേശ തീവ്രവാദികളുടെ പങ്ക്
വിദേശികളുടെ നിർദേശപ്രകാരം ജിഹാദി പ്രവർത്തനങ്ങളും ചാവേർ ആക്രമണങ്ങളും ആസൂത്രണം ചെയ്യാനായി ഉണ്ടാക്കിയ ബെനക്സ് കോം എന്ന ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അഡ്മിനായി പ്രവർത്തിച്ചത് ഡൽഹി സ്വദേശി ലക്കി അഹമ്മദ് ആണെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ബാക്കിയുള്ള പ്രതികൾ നിർദേശപ്രകാരം ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗങ്ങളാവുകയായിരുന്നു. കരിമരുന്ന്, ഐഇഡി എന്നിവ നിർമിക്കുന്നതിൻ്റെയും അവ ഉപയോഗിച്ച് സ്ഫോടനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൻ്റെയും വീഡിയോകളും പിഡിഎഫ് രേഖകളും പാകിസ്ഥാനിലുള്ള തീവ്രവാദികൾ ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ ഗ്രൂപ്പ് വഴി പ്രതികൾക്ക് ആയുധ പരിശീലനവും നൽകിയിരുന്നു.
ആറ് പ്രതികളുടെയും കസ്റ്റഡി കാലാവധി തിങ്കളാഴ്ച അവസാനിക്കും. മറ്റ് അഞ്ച് പ്രതികളുടെ കസ്റ്റഡി ഇതിനകം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. പ്രതികളെല്ലാവരും നൽകിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസിൻ്റെ തുടർ അന്വേഷണം എൻഐഎ ഏറ്റെടുക്കും. വിദേശത്തുള്ള തീവ്രവാദികളുടെ കൂടുതൽ രഹസ്യങ്ങൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവരാനാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
