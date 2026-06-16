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സോളാർ പവർ പ്ലാൻ്റുമായി വിജയവാഡ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ; പ്രതിവർഷം ഉത്‌പാദിക്കപ്പെടുക ലക്ഷക്കണക്കിന് യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി

പ്ലാറ്റ്‌ഫോം മേൽക്കൂരകളിൽ സോളാർ പാനലുകൾ സ്ഥാപിച്ച ആദ്യത്തെ സൗരോർജ്ജ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് വിജയവാഡ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. വിജയവാഡ റെയിൽവേ ഡിവിഷൻ വൈദ്യുതി സംരക്ഷണത്തിൽ എന്നും മുൻപന്തിയിലാണ്.

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Solar panels installed on the platform at Vijayawada Railway Station (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 16, 2026 at 3:02 PM IST

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Updated : June 16, 2026 at 3:10 PM IST

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അമരാവതി: രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ള സോളാർ പവർ പ്ലാൻ്റ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിജയവാഡ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ സ്ഥാപിച്ചു. പ്ലാറ്റ്‌ഫോം മേൽക്കൂരകളിൽ സോളാർ പാനലുകൾ സ്ഥാപിച്ച ആദ്യത്തെ സൗരോർജ്ജ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് വിജയവാഡ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. പ്രതിവർഷം ലക്ഷക്കണക്കിന് യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതിയാണ് ഇതിലൂടെ ഉത്‌പാദിക്കപ്പെടുക.

ഡിആർഎം മോഹിത് സോനാകിയയുടെ നേതൃത്വത്തിലും വിജയവാഡയിലെ സീനിയർ ഡിവിഷണൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ടി. സുരേഷ് ബാബുവിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലുമാണ് സൗരോർജ്ജ സംവിധാനം സ്ഥാപിതമായത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിജയവാഡ റെയിൽവേ ഡിവിഷൻ വൈദ്യുതി സംരക്ഷണത്തിൽ എന്നും മുൻപന്തിയിലാണ്.

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ഓഫീസുകൾ,ഡിപ്പോകൾ, റണ്ണിംഗ് റൂമുകൾ, റെയിൽവേ ആശുപത്രി, ഡിആർഎം ഓഫീസ്, റെയിൽവേ കോളനികൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിജയവാഡയിലെ റെയിൽവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ സൗരോർജ്ജ സംവിധാനങ്ങൾ ഇതിനകം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിജയവാഡ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മേൽക്കൂരകളിൽ സോളാർ പാനലുകൾ സ്ഥാപിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രതിവർഷം ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ലാഭിക്കുന്നത്.

ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ള ബിഐപിവി (കെട്ടിട-സംയോജിത ഫോട്ടോവോൾട്ടെയ്‌ക്‌സ്) സോളാർ പാനലുകൾ സ്ഥാപിച്ച് 130 കിലോവാട്ടിലധികം സൗരോർജ്ജം ഉത്പാദിപ്പിച്ച് സ്റ്റേഷൻ റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബുക്കിങ് കൗണ്ടറുകൾ, കാത്തിരിപ്പ് ഹാളുകൾ, സ്റ്റാളുകൾ, എൽഇഡി ടിവികൾ, കാൻ്റീനുകൾ, പാഴ്‌സൽ ഓഫീസുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേയ്‌ക്ക് സൗരോർജ്ജം എത്തിക്കുകയാണ് ഭാവി പദ്ധതികൾ.

പരമ്പരാഗത വൈദ്യുതിക്ക് പകരമായി സൗരോർജ്ജം

വിജയവാഡ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ എല്ലാ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലുമുള്ള ഫാനുകൾ, ലൈറ്റുകൾ ഡോർമിറ്ററികളിലെയും കാത്തിരിപ്പ് ഹാളുകളിലെയും ഗീസറുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇപ്പോൾ സൗരോർജ്ജം ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മുമ്പ്, വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം മൂലം ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് നഷ്‌ടപ്പെട്ട് കൊണ്ടിരുന്നത്.

എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സൗരോർജ്ജത്തിലേക്ക് മാറിയതോടെ പ്രതിവർഷം 2 കോടിയിലധികം രൂപ ലാഭം കിട്ടുന്നു. അമൃത് ഭാരത് പദ്ധതി പ്രകാരം, കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവിൽ പുതിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. പരമ്പരാഗത വൈദ്യുതിക്ക് പകരം അവ പൂർണ്ണമായും സൗരോർജ്ജത്തിലായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക.

ട്രാക്കുകൾക്കിടയിൽ സോളാർ പാനലുകൾ

റെയിൽവേ ട്രാക്കുകൾക്കിടയിലുള്ള വിശാലമായ തുറന്ന സ്ഥലത്ത് ഭാവിയിൽ സോളാർ പാനലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ സംരംഭം ഗണ്യമായ വൈദ്യുതി ലാഭത്തിന് കാരണമായേക്കും. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ വൈദ്യുതി ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റിയ ശേഷം, അധിക വൈദ്യുതി നെറ്റ് മീറ്ററിംഗ് വഴി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഇലക്‌ട്രിസിറ്റ് ബോർഡിൽ വിൽക്കും.

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Last Updated : June 16, 2026 at 3:10 PM IST

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