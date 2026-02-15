ETV Bharat / bharat

'വിജയ് ആദ്യം തൃഷയെ വിട്ട് പുറത്തുവരണം'; ബിജെപിയുടെ അധിക്ഷേപ പരാമർശത്തെ ന്യായീകരിച്ച് വനിതാ അംഗം

തമിഴ്‌നാട് ബിജെപി പ്രസിഡൻ്റ് നല്ല അർഥത്തിലാണ് വിജയ്‌ തൃഷ എന്നിവരെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചത്. ഡിഎംകെയാണ് സ്ത്രീകളെ നിരന്തരം അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയും ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെന്നും വിജയധരണി.

Vijayadharani
ANI

February 15, 2026

ചെന്നൈ: തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) നേതാവും നടനുമായ വിജയ്ക്കും നടി തൃഷയ്ക്കും എതിരെയുള്ള തമിഴ്‌നാട് ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ നൈനാർ നാഗേന്ദ്രൻ്റെ അധിക്ഷേ പരാമർശത്തെ ന്യായീകരിച്ച് വനിതാ അംഗം വിജയധരണി. ഭരണകക്ഷിയായ ഡിഎംകെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി പരാമർശത്തെ വളച്ചൊടിക്കുന്നുവെന്നാണ് ബിജെപി വനിതാ അംഗം വിജയധരണിയുടെ ന്യായീകരണം.

''ഡിഎംകെ സ്ത്രീകളെ നിരന്തരം അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയും ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. തമിഴ്‌നാട് ബിജെപി പ്രസിഡൻ്റ് നല്ല അർഥത്തിലാണ് ഇരുവരുടെയും പേരുകള്‍ പരാമർശിച്ചത്. സാധാരണയായി സ്ത്രീകളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നത് ഡിഎംകെയാണ്. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി വിട്ട് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നപ്പോൾ, ഡിഎംകെ എന്നെക്കുറിച്ച് മോശം പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു.

സ്ത്രീകളെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുകയും, അവരെ ഉപദ്രവിക്കുകയും, അവരെക്കുറിച്ച് വളരെ മോശമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഡിഎംകെയുടെ പതിവ് നിലപാടാണ്. നമ്മുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ ഏത് അഭിപ്രായവും നല്ല അർഥത്തിലാണ്, അത് വളച്ചൊടിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഡിഎംകെ മനഃപൂർവ്വം കാര്യങ്ങൾ വളച്ചൊടിക്കുകയാണ്," - വിജയധരണി പറഞ്ഞു.

വിജയ്ക്കും നടി തൃഷയ്ക്കും എതിരെ ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ അധിക്ഷേപ പരാമർശം നടത്തിയത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. വിജയ് ആദ്യം തൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. കാര്യമായി എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും മുൻപ് തൃഷയെ വിട്ട് പുറത്തുവരണം. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ വിജയ് വീട്ടിൽനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങണം. മുതിർന്നവർ പറയുന്നത് കേൾക്കണം. നിർഭാഗ്യമെന്നുപറയട്ടെ, വിജയ്ക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല. തൃഷയെ വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയാൽമാത്രമേ എല്ലാം നടക്കൂ.

നല്ലനേതാക്കൾ നയിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നല്ലരീതിയിൽ സംസാരിക്കണം. മേൽക്കൂരയിൽ കയറി കോഴിയെ പിടിക്കാൻകഴിയാത്ത ഒരാൾക്ക് ആകാശത്തേറി വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോകാൻകഴിയുമോ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പരാമർശങ്ങളാണ് ഇയാള്‍ വിയ്‌ക്കെതിരെ ആരോപിച്ചത്. ഇതിലാണ് ബിജെപിയുടെ വനിതാ അംഗമായ വിജയധരണിയുടെ വിശദീകരണം.

അതേസമയം പരാമർശം വലിയ വിവാദമായതിന് പിന്നാലെ ഡിഎംകെ രാജ്യസഭാ എംപി കനിമൊഴി ബിജെപിയ്‌ക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചു. സംസ്‌കാരശൂന്യമായ പരാമർശങ്ങളാണ് ഇയാള്‍ നടത്തിയതെന്നാണ് കനിമൊഴി വിമർശിച്ചത്.

"പൊതുമേഖലയിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തെ വിമർശിക്കുന്നത് സംസ്‌കാരശൂന്യമാണ്..!! മാത്രമല്ല, രാഷ്ട്രീയവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീയുടെ അന്തസും അഭിമാനവും താഴ്ത്തിക്കെട്ടുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് സ്ത്രീത്വത്തെ കളങ്കപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ്. മിസ്റ്റർ നൈനാർ നാഗേന്ദ്രനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ബിജെപിയിലെ വനിതാ നേതാക്കൾ ഇതിനെ അപലപിക്കാതെ മൗനം പാലിക്കുന്നത് അനീതിയാണ്,"- എന്നാണ് കനിമൊഴി എക്‌സിൽ പ്രതികരിച്ചത്.

