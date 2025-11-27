ETV Bharat / bharat

എംജി ആറിനും ജയലളിതയ്‌ക്കൊപ്പം ദീര്‍ഘകാലം പ്രവര്‍ത്തിച്ച പരിചയം; സെങ്കോട്ടയ്യനെ ടിവികെയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്‌ത് വിജയ്

ഒന്‍പത് തവണ എം എല്‍ എയായ കെ എ സെങ്കോട്ടയ്യന്‍ ഇന്നലെയാണ് നിയമസഭാംഗത്വം രാജിവച്ചത്.

TAMIL NADU POLITICS ACTOR VIJAY TAMILAGA VETRI KAZHAGAM k a Sengottaiyan
ടിവികെ നേതാവിനൊപ്പം കെ എ സെങ്കോട്ടയ്യന്‍ (ETV Bharat)
Published : November 27, 2025 at 3:52 PM IST

ചെന്നൈ: എഐഎഡിഎംകെ മുതിർന്ന നേതാവ് കെ എ സെങ്കോട്ടയ്യനെ തമിഴക വെട്രി കഴകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്‌ത് വിജയ്. എം ജി ആര്‍ വിശ്വസ്‌തനായി അറിയപ്പെടുന്ന മുന്‍ മന്ത്രിയും മുതിര്‍ന്ന രാഷ്‌ട്രീയക്കാരനുമായ സെങ്കോട്ടയ്യന്‍ പനയൂരിലെ ടിവി കെ ആസ്ഥാനത്ത് എത്തിയാണ് പാര്‍ട്ടി അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചത്. ടിവി കെ പാര്‍ട്ടി രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം പാര്‍ട്ടിയിലേക്ക് എത്തുന്ന ആദ്യ പ്രമുഖ നേതാവാണ് ഇദ്ദേഹം.

ഒന്‍പത് തവണ എം എല്‍ എയായ കെ എ സെങ്കോട്ടയ്യന്‍ ഇന്നലെയാണ് നിയമസഭാംഗത്വം രാജിവച്ചത്. സെങ്കോട്ടയ്യന്‍ ടിവികെയിലേക്ക് ചേരുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനായി സെങ്കോട്ടയ്യൻ ഇന്നലെ (നവംബർ 26) വിജയ്‌യെ നേരില്‍ കണ്ട് മണിക്കൂറുകളോളം സംസാരിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന്, ഇന്ന് (നവംബര്‍ 26) രാവിലെ 10 മണിക്ക് പനയൂരിലെ ടി വി കെ ഓഫീസിൽ വച്ചാണ് പാര്‍ട്ടി അംഗ്വത്വം സ്വീകരിച്ചത്.

പാര്‍ട്ടി അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചതോടെ ടിവികെ ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി കോര്‍ഡിനേറ്ററുടെ ഉത്തരവാദിത്തം സെങ്കോട്ടയ്യന് നല്‍കി. ഇതോടൊപ്പം ഈറോഡ്, കോയമ്പത്തൂർ, നീലഗിരി, തിരുപ്പൂർ ജില്ലാ സംഘടനാ സെക്രട്ടറിയായും അദ്ദേഹത്തെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സെങ്കോട്ടയ്യനോടൊപ്പം എഐഎഡിഎംകെ മുന്‍ എംപി വി സത്യഭാമ ഉള്‍പ്പെടെ അന്‍പതിലധികം അനുയായികള്‍ വിജയയുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍ ചേര്‍ന്നു. 50 വര്‍ഷത്തിലേറെയായി എ ഐ എ ഡി എം കെയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന സെങ്കോട്ടയ്യന്‍ ഇപ്പോള്‍ തന്‍റെ രാഷ്‌ട്രീയത്തില്‍ പുതിയൊരു പാതയാണ് തുറന്നിരിക്കുന്നത്.

എഐഎഡിഎംകെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിയും മുൻ മന്ത്രി സെങ്കോട്ടയ്യനും തമ്മിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി അഭിപ്രായവ്യത്യാസം നിലനിന്നിരുന്നു. ഇതിനെത്തുടർന്ന്, എഐഎഡിഎംകെയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടവരെ പാർട്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സെങ്കോട്ടയ്യൻ എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിക്ക് 10 ദിവസത്തെ സമയം നൽകി. ഇതോടെ എഐഎഡിഎംകെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി സെങ്കോട്ടയ്യനെ പാർട്ടിയുടെ എല്ലാ പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്നും നീക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു.

ഒക്ടോബർ 30 ന് ഒപിഎസിനും ടിടിവി ദിനകരനുമൊപ്പം പശുംപൊണിൽ നടന്ന തേവർ ഗുരു പൂജയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് എഐഎഡിഎംകെയുടെ അംഗം മാത്രമായിരുന്ന സെങ്കോട്ടയ്യനെ പാർട്ടിയുടെ അടിസ്ഥാന അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് ഇപിഎസ് നീക്കം ചെയ്തു. ഇതോടെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി സെങ്കോട്ടയ്യൻ തമിഴ്‌നാട് വിക്ടറി പാർട്ടിയിൽ ചേരുമെന്ന വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും, അദ്ദേഹം ഇന്നലെ ചെന്നൈയിലേക്ക് പോയി സ്പീക്കറെ കണ്ട് തന്‍റെ എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവച്ചു.

എഴുപതുകാരനായ നേതാവ് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ നിയമസഭാംഗത്തിന്‍റെ വേഷം ഏറ്റെടുത്തുവെന്ന് വിജയ് പറഞ്ഞു. രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ മഹാന്മാരുടെ വിശ്വസ്തനായ ലെഫ്റ്റനന്റായി സെങ്കോട്ടയ്യൻ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എം ജി ആര്‍, ജയലളിത തുടങ്ങിയ നേതാക്കള്‍ക്കൊപ്പം ദീര്‍ഘ കാലം പ്രവര്‍ത്തിച്ച് പരിചയമുണ്ട്. ഈ പാരമ്പര്യവുമായാണ് വിജയ്‌യുടെ പാര്‍ട്ടിയില്‍ എത്തുന്നത്. 2026 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് വിജയ് ടിവി കെ പാര്‍ട്ടി രൂപീകരിച്ചത്.

