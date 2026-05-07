മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സമാനമായ പ്രത്യേക വാഹനവ്യൂഹം വേണ്ട; വിജയ്‌യുടെ സുരക്ഷ പിൻവലിച്ചു

ടിവികെയ്‌ക്ക് ലഭിച്ച അപ്രതീക്ഷിത ജനപിന്തുണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്ന ദിവസം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രത്യേക സുരക്ഷ ഒരുക്കിയിരുന്നു

Published : May 7, 2026 at 10:57 AM IST

ചെന്നൈ: തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) അധ്യക്ഷൻ വിജയ്‌ക്ക് സുരക്ഷക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന പ്രത്യേക പൊലീസ് വാഹനവ്യൂഹം തമിഴ്നാട് സർക്കാർ പിൻവലിച്ചു. അടുത്തിടെ സമാപിച്ച തമിഴ്നാട് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വൻ മുന്നേറ്റം കാഴ്‌ചവച്ച ടിവികെയ്‌ക്ക് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ കേവല ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള സുരക്ഷ പിൻവലിച്ചതെന്നാണ് ഭരണഘടനാ വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്.

സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വർഷങ്ങളായി ആഴത്തിൽ വേരോട്ടമുള്ള രണ്ട് വലിയ ദ്രാവിഡ പാർട്ടികളെക്കാൾ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ നേടി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായി മാറിയത് വിജയ്‌യുടെ പാർട്ടിയാണ്. ടിവികെയ്‌ക്ക് ലഭിച്ച അപ്രതീക്ഷിത ജനപിന്തുണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്ന ദിവസം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രത്യേക സുരക്ഷ ഒരുക്കിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് വിഐപി റാങ്കിലുള്ള ഈ പ്രത്യേക കാവൽ സംവിധാനം മുഖ്യമന്ത്രി പദവിക്ക് സമാനമായ രീതിയിൽ ഒരുക്കിയത്.

സുരക്ഷാ പിൻവലിക്കലിന് പിന്നിലെ വസ്തുതകൾ

വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയായതിന് പിന്നാലെ മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിൽ വിജയ്‌ക്കും തെന്നിന്ത്യൻ നഗരമായ ചെന്നൈയിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസതിക്കും തമിഴ്നാട് പൊലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്ക് നൽകുന്നതിന് സമാനമായ സജ്ജീകരണങ്ങളും വാഹനങ്ങളും അന്ന് രാത്രി തന്നെ അധികൃതർ അദ്ദേഹത്തിന് കൈമാറുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി എല്ലാ പ്രധാന യാത്രകളിലും ഇതിൻ്റെ അകമ്പടിയോടെയാണ് അദ്ദേഹം പൊതുവേദികളിൽ എത്തിയിരുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗവർണറെ നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ചതിന് ശേഷം പട്ടണപ്പാക്കത്തുള്ള തൻ്റെ ഓഫിസിൽ അദ്ദേഹം തങ്ങുകയായിരുന്നു. ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അടുത്തതായി സ്വീകരിക്കേണ്ട രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് പാർട്ടിയുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായി അവിടെവച്ച് വിശദമായ ചർച്ചകൾ നടത്തിവരികയാണ്. ഇതിനിടെയാണ് സുരക്ഷക്കായി ഒരുക്കിയിരുന്ന വാഹനങ്ങൾ പൊടുന്നനെ പിൻവലിച്ചത്.

വാഹനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആർ.എ പുരത്തുള്ള പൊലീസ് സെക്യൂരിറ്റി ബ്രാഞ്ച് ഓഫിസിലേക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തിരികെ കൊണ്ടുപോയി. ഇത് പോയി അൽപനേരത്തിന് ശേഷം വിജയ് സാധാരണ കാറിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നീലാങ്കരയിലുള്ള തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു.

ഗവർണറുടെ തീരുമാനത്തിന് കാത്ത് രാഷ്ട്രീയ തമിഴകം

വാഹനവ്യൂഹം പിൻവലിച്ചതിന് പിന്നിലെ യഥാർഥ കാരണം സംബന്ധിച്ച് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ പലവിധത്തിലുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങളാണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. തനിക്ക് അനുവദിച്ച സുരക്ഷാ വാഹനങ്ങൾ തിരികെവിളിക്കാൻ വിജയ് തന്നെയാണ് പൊലീസിനോട് സ്വമേധയാ ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നാണ് സേനയോട് അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന.

ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിച്ചതിന് ശേഷം തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഔദ്യോഗികമായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത്തരം പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിച്ചതായാണ് വിവരം. എന്നാൽ കേവല ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതാവസ്ഥയിൽ വലിയ സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നത് വിവാദങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുമെന്ന് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ അദ്ദേഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതിനാലാണ് ഇത്തരമൊരു നടപടിയുണ്ടായതെന്നും ചില മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

നിയമസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാനും സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനും ഔദ്യോഗികമായി ക്ഷണിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം ഗവർണർക്കുമുന്നിൽ ഔദ്യോഗിക കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഗവർണറുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇതുവരെ അനുകൂല പ്രതികരണവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഈ അനിശ്ചിതാവസ്ഥ സംസ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നതിനാലാണ് ഇന്ന് നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന വിജയ്‍യുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിനായുള്ള മുഴുവൻ ഒരുക്കങ്ങളും ടിവികെ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നത്.

