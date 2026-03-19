ETV Bharat / bharat

'മതേതര പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കും'; എൻഡിഎ സഖ്യം തള്ളിക്കളഞ്ഞ് വിജയ്, തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ടിവികെ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കും

മതേതര പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുവെന്ന് വിജയ്. എൻഡിഎ സഖ്യം തള്ളിക്കളഞ്ഞ് വിജയ്. അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ക്ക് വിരാമം കുറിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു മറുപടി.

TVK RULES OUT NDA TIE UP
TVK leader Vijay greets the followers at the Iftar gathering. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 19, 2026 at 12:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എൻഡിഎ സഖ്യം തള്ളിക്കളഞ്ഞ് നടനും രാഷ്ട്രീയക്കാരനുമായ വിജയ്. ടിവികെ അതിൻ്റെ മതേതര തത്വങ്ങളിൽ ഉറച്ച് നില്‍ക്കുമെന്നും ഒരു രാഷ്ട്രീയ മുന്നണിയുമായും സഖ്യമുണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും വിജയ് പറഞ്ഞു.

തമിഴ്‌നാട് വെട്രി കഴകം എന്‍ഡിഎ ചേരുമെന്ന് ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ക്ക് വിരാമം കുറിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു വിജയ്‌യുടെ മറുപടി. ടിവികെ 234 മണ്ഡലങ്ങളിലും ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കുമെന്ന് വിജയ് ഔപചാരികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

"ടിവികെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭരണം രൂപീകരിക്കും. ഞങ്ങളുടെ മതേതര പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു. അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ആരുമായും സഖ്യമില്ല . ഞങ്ങളുടെ ഏക സഖ്യം ജനങ്ങളുമായാണ്" തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അനിശ്ചിതത്വം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ 234 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏപ്രിൽ 23 ന് ഒറ്റ ഘട്ടമായി നടക്കും, മെയ് 4 ന് വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കും. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം രാഷ്‌ട്രീയ പ്രചാരണങ്ങള്‍ ശക്തമായി.

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്, വിസികെ, ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ, എംഡിഎംകെ, എംഎൻഎം, ഐയുഎംഎൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന വിശാലമായ സഖ്യമായ സെക്കുലർ പ്രോഗ്രസീവ് അലയൻസിന് ഭരണകക്ഷിയായ ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം (ഡിഎംകെ) നേതൃത്വം നൽകുന്നു. മറുവശത്ത്, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി (ബിജെപി), പിഎംകെ, എഎംഎംകെ, തമിഴ് മാനില കോൺഗ്രസ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ പങ്കാളികളുള്ള ഓൾ ഇന്ത്യ അണ്ണാ ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം (എഐഎഡിഎംകെ) സംസ്ഥാനത്ത് എൻഡിഎ സഖ്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നു.

സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകളിൽ ടിവികെ ഘടകമാണ്

പുതിയ രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായി ടിവികെയുടെ ഉദയം സഖ്യ തന്ത്രങ്ങളെ സാരമായി സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിഎംകെയുമായുള്ള സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകളിൽ ടിവികെയുമായി പങ്കാളിത്തം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സാധ്യത കോൺഗ്രസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. തൽഫലമായി, കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് അവർക്ക് മൂന്ന് നിയമസഭാ സീറ്റുകളും ഒരു രാജ്യസഭാ സീറ്റും കൂടി ലഭിച്ചു. കൂടാതെ പവൻ കല്യാൺ വിജയ്‌യുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരതിൻ്റെ മുൻ റിപ്പോർട്ട് ശരിയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു

പ്രചരിക്കുന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ക്കിടയിൽ വിജയ് എൻഡിഎയുമായി സഖ്യത്തിലേർപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് ഇടിവി ഭാരത് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിരുന്നു. അത്തരമൊരു നീക്കം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ നിലപാടുകൾക്ക് വിരുദ്ധമാകുമെന്നും റിപ്പോർട്ടില്‍ ചണ്ടിക്കാട്ടി. അതേസമയം പാർട്ടിയുടെ ദീർഘകാല സാധ്യതകൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യുമെന്നും റിപ്പോർട്ടില്‍ സൂചിപ്പിച്ചു.

TAGGED:

TVK
എൻഡിഎ സഖ്യം നിഷേധിച്ച് വിജയ്
തമിഴ്‌നാട്
TVK RULES OUT NDA TIE UP
ടിവികെ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കും വിജയ്

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.