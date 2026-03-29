കന്നിയങ്കത്തിനിറങ്ങി ടിവികെ; സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പുറത്ത്, വിജയ് രണ്ടിടങ്ങളില് മത്സരിക്കും
ടിവികെ (തമിഴക വെട്രി കഴകം) തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിജയ് രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ മത്സരിക്കും.
By PTI
Published : March 29, 2026 at 1:18 PM IST
ചെന്നൈ: കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം കുറിച്ച് തമിഴ്നാട് വെട്രി കഴകം സ്ഥാനാര്ഥി പട്ടിക പുറത്ത്. തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന ടിവികെ സ്ഥാനാര്ഥികളുടെ പട്ടിക പാർട്ടി അധ്യക്ഷനും നടനുമായ വിജയ് പുറത്തിറക്കി. വിജയ് രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മത്സരിക്കുന്നത്, ചെന്നൈയിലെ പെരമ്പൂർ, ട്രിച്ചി ഈസ്റ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് വിജയ് ജനവിധി തേടുന്നത്.
സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് തനിക്ക് ഒരു അവസരം നൽകണമെന്ന് വിജയ് ജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചു. "വിസിലിന് വോട്ട് ചെയ്യുക, ഇത് വിസിൽ വിപ്ലവ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്," പാർട്ടിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നത്തെ ഉയർത്തിക്കാട്ടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പാർട്ടിയുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കളായ എൻ ആനന്ദ്, അധവ് അർജുന, കെഎ സെങ്കോട്ടയ്യൻ, സിടിആർ നിർമ്മൽ കുമാർ എന്നിവരെ വിവിധ സീറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥികളായി അദ്ദേഹം നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോർ ടീം അംഗങ്ങളെല്ലാം പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: Actor and TVK chief Vijay announces the list of candidates for the 2026 Assembly elections today.— ANI (@ANI) March 29, 2026
Vijay is contesting in 2 constituencies- Trichy East and Perambur (Chennai)
ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നവരെയാണ് ഞാൻ സ്ഥാനാർഥികളായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വിജയ് പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടം ജനങ്ങളുടെ സഖ്യമായ ടിവികെയും സ്റ്റാലിൻ നയിക്കുന്ന സഖ്യവും തമ്മിലാണെന്ന് വിജയ് ആവർത്തിച്ചു. ഭരണകക്ഷിയായ ഡിഎംകെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യത്തെ അദ്ദേഹം വെറും പാച്ച്-അപ്പ് എന്ന് പരിഹസിച്ചു. മയക്കുമരുന്ന് രഹിത തമിഴ്നാടാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്ന് ഒരു പ്രധാന ദിവസമാണ്, ജനങ്ങളുടെ യഥാർഥ സംരക്ഷകരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദിവസമാണ്. നമ്മുടെ സ്ഥാനാർഥികൾ സാധാരണ പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. അവർ വലിയ സമ്പത്തോ അധികാരമോ ഉള്ളവരല്ല. സാധാരണക്കാരുടെ പോരാട്ടങ്ങൾ മനസിലാക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവരെന്ന് വിജയ് പറഞ്ഞു.
മറ്റ് എംഎൽഎമാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ടിവികെ സ്ഥാനാർഥികൾ അഴിമതിക്കാരല്ലെന്ന് വിജയ് പറഞ്ഞു. "ഒരു എംഎൽഎ അനുഭവത്തിൽ മാത്രം ആശ്രയിക്കരുത്. സത്യസന്ധത, ഉത്തരവാദിത്തം, ജനങ്ങളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത എന്നിവയാണ് പ്രധാനം. ഒരു എംഎൽഎ വെറുമൊരു പ്രതിനിധിയല്ല; അവർ നിയമസഭയുടെയും ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തിൻ്റെയും സംരക്ഷകരാണ്. ശ്രദ്ധാപൂർവം പരിഗണിച്ച ശേഷമാണ് ഞാൻ ഓരോ സ്ഥാനാർഥിയെയും വ്യക്തിപരമായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്..." അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാനത്തെ 234 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏപ്രിൽ 23 ന് നടക്കും. ഡിഎംകെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മതേതര പുരോഗമന സഖ്യം (എസ്പിഎ), ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യം (എൻഡിഎ), നടൻ വിജയ്യുടെ തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ), സീമാൻ്റെ നാം തമിഴർ കക്ഷി (എൻടികെ) എന്നിവരാണ് പോരാടുന്നത്. ഡിഎംകെ സഖ്യവും ബിജെപി - അണ്ണാ ഡിഎംകെ സഖ്യവും തമ്മിലാണ് മുഖ്യ പോരാട്ടമെങ്കിലും മറ്റു പാർട്ടികൾ പിടിക്കുന്ന വോട്ടുകളും മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കും. ണ്ട് മുന്നണികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഇരു ദ്രാവിഡ കക്ഷികളും 170-ലധികം സീറ്റുകളിൽ വീതം മൽസരിക്കും.
