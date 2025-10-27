കരൂർ ദുരന്തത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ ഉറ്റവരെ നേരിട്ട് കണ്ട് വിജയ്; കുടുംബങ്ങളുടെ ഭാവി പാര്ട്ടിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വമെന്ന് നടന്
Published : October 27, 2025 at 5:26 PM IST
ചെന്നൈ: കരൂരിൽ നടന്ന ദാരുണമായ തിക്കിലും തിരക്കിലും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ നടനും രാഷ്ട്രീയ നേതാവുമായ വിജയ് നേരിൽ കണ്ടു അനുശോചനം അറിയിച്ചു. തമിഴക വെട്രി കഴകം നേതാവായ വിജയ്, ദുരന്തത്തിൽപ്പെട്ട 37 കുടുംബങ്ങളെയാണ് ചെന്നൈയ്ക്കടുത്തുള്ള മഹാബലിപുരത്തെ ഒരു റിസോർട്ടിൽ എത്തിച്ച് കണ്ടത്. ദുരന്തം നടന്ന് ഏകദേശം ഒരു മാസത്തിന് ശേഷമാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നത്.
പാർട്ടി നേതൃത്വമാണ് കരൂരിൽ നിന്നുള്ള കുടുംബങ്ങളെ അഞ്ച് ബസുകളിലായി മഹാബലിപുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. റിസോർട്ടിൽ ഏകദേശം 50 മുറികൾ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു.
തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ തുടങ്ങിയ പരിപാടിയിൽ വിജയ് ഓരോ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും വ്യക്തിപരമായി കണ്ട് അനുശോചനം അറിയിച്ചു. വേദന പങ്കുവെച്ച് മരിച്ചവരുടെ ഉറ്റവരെ ആശ്വാസിപ്പിച്ച വിജയ് കുടുംബങ്ങള്ക്കൊപ്പം ഭക്ഷണവും കഴിച്ചു.
കുടുംബങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നതിനു പുറമേ, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉൾപ്പെടെ ദീർഘകാല സഹായങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകുമെന്ന് വിജയ് കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ അറിയിച്ചു. “ഈ കുടുംബങ്ങളുടെ ഭാവി ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്ന് പാര്ട്ടി കാണുന്നു,” എന്നാണ് വിജയ് വ്യക്തമാക്കിയതെന്ന് ടിവികെ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
സെപ്റ്റംബർ 27നാണ് കരൂരിൽ വിജയ് പങ്കെടുത്ത പ്രചാരണ പരിപാടിയിൽ ഉണ്ടായ തിക്കും തിരക്കും 41 പേരുടെ ജീവനെടുത്തത്. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ അനേകം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഈ സംഭവം തമിഴ്നാട്ടിനെയും രാജ്യത്തെയും നടുക്കിയിരുന്നു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ വിജയ് വീഡിയോ കോളിലൂടെ കുടുംബങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും 20 ലക്ഷം രൂപ വീതം മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും 2 ലക്ഷം രൂപ വീതം പരിക്കേറ്റവർക്കും ധനസഹായം നൽകുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
തുടർന്ന്, മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ഒക്ടോബർ 18ന് ടിവികെ 20 ലക്ഷം രൂപ വീതം കൈമാറുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ വിജയ് നേരിട്ട് കരൂരിൽ എത്താനായില്ല. അതിനാൽ കുടുംബങ്ങൾ നേരിൽ കാണാനുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു.
ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വിജയ് നേരിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കായി കുടുംബങ്ങളെ മഹാബലിപുരത്തേക്ക് വിളിച്ചത്. പരിപാടി സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരുടെ കർശന മേൽനോട്ടത്തോടെയുമായിരുന്നു. കുട്ടികളോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സഹായങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകിയും വിജയ് അവരോടൊപ്പം ഏറെ സമയം ചെലവഴിച്ചു.
പരിപാടി അവസാനിച്ച ശേഷം കുടുംബങ്ങളെ തിരികെ അവരവരുടെ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതായി ടിവികെ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
