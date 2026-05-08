തമിഴ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ട്വിസ്റ്റോട് ട്വിസ്റ്റ്; വിജയ്യുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞയിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നു, ഭൂരിപക്ഷമില്ലെന്നു വീണ്ടും ഗവര്ണര്
By PTI
Published : May 8, 2026 at 11:23 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിന് പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്ത് അരങ്ങേറുന്ന നാടകീയമായ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ പുതിയ വഴിത്തിരിവിലേക്ക്. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് തമിഴക വെട്രി കഴകം അധ്യക്ഷൻ വിജയ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നെങ്കിലും, അവസാന നിമിഷം സഖ്യകക്ഷിയായ വിടുതലൈ ചിരുതൈകൾ കക്ഷി (VCK) പിന്തുണക്കത്ത് നൽകാൻ വൈകിയതാണ് പുതിയ ടിസ്റ്റിലേക്ക് വഴിതെളിച്ചത്.
വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര അർലേക്കറെ സന്ദർശിച്ച വിജയ് 116 എം.എൽ.എമാരുടെ പിന്തുണ അറിയിച്ചുള്ള ഒപ്പുകള് സമര്പ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ 234 അംഗ സഭയിൽ കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വേണ്ട 118 തികയ്ക്കാൻ രണ്ട് പേരുടെ കുറവുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഗവർണർ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയില്ല.
വി.സി.കെയും ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗും പിന്തുണ അറിയിച്ചതോടെ ടി.വി.കെ സഖ്യത്തിന് 120 പേരുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടെന്ന് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം പെട്ടെന്ന് മാറുകയായിരുന്നു. തങ്ങൾ വിജയിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ലെന്നും ഡി.എം.കെക്കൊപ്പം ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്നും ഐ.യു.എം.എൽ വ്യക്തമാക്കിയത് വിജയിന്റെ നീക്കങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയായി.
ഇതോടൊപ്പം വി.സി.കെ അധ്യക്ഷൻ തോൽ തിരുമാവളവൻ നിലവിൽ ആരുമായും ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത വിധം അജ്ഞാത കേന്ദ്രത്തിലാണെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പദം നൽകിയാൽ മാത്രമേ പിന്തുണയ്ക്കൂ എന്ന നിലപാടിലാണ് വി.സി.കെ എന്ന് സൂചനയുണ്ട്. എന്നാൽ നഗരവികസന വകുപ്പ് നൽകാമെന്നാണ് വിജയിന്റെ പക്ഷം ടി.വി.കെ നേതാക്കൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്, രാത്രി വൈകി വിസികെയുടെ പിന്തുണയുള്ള കത്ത് ടിവികെയ്ക്ക് ഇ മെയിലിയായി അയച്ചെന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകളും പുറത്തുവന്നു.
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടെ ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് വിജയ് രാജ്ഭവനിലെത്തുന്നത്. കോൺഗ്രസ് (5), സി.പി.ഐ (2), സി.പി.എം (2) എന്നീ പാർട്ടികൾ ഇതിനോടകം തന്നെ വിജയിക്ക് ഉപാധികളില്ലാത്ത പിന്തുണ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, തമിഴ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ബദ്ധവൈരികളായ ഡി.എം.കെയും എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെയും വിജയിയെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിനിർത്താൻ രഹസ്യ ധാരണയിലെത്തിയേക്കുമെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമാണ്.
59 സീറ്റുകളുള്ള ഡി.എം.കെയും 47 സീറ്റുകളുള്ള എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെയും ഒപ്പം ബി.ജെ.പി, പി.എം.കെ, എ.എം.എം.കെ തുടങ്ങിയ പാർട്ടികളും ചേർന്നാൽ പോലും 115 സീറ്റുകൾ മാത്രമേ അവർക്ക് ലഭിക്കൂ.
ഇതിനിടെ എ.എം.എം.കെ അധ്യക്ഷൻ ടി.ടി.വി ദിനകരൻ ഗവർണറെ കണ്ട് എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിയെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ക്ഷണിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 108 സീറ്റുകൾ നേടി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായി മാറിയ ടി.വി.കെയ്ക്ക് കോൺഗ്രസ് പിന്തുണ നൽകിയത് ഇന്ത്യാ മുന്നണിയിൽ വലിയ വിള്ളലുണ്ടാക്കി. കോൺഗ്രസിന്റെ ഈ നീക്കത്തെ ഡി.എം.കെ നേതൃത്വം രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വിജയിന്റെ കന്നി രാഷ്ട്രീയ പരീക്ഷണം വൻ വിജയമായെങ്കിലും അധികാരം ഉറപ്പിക്കാൻ ഇനിയും കടമ്പകൾ ബാക്കിയാണെന്നാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
