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മണ്ഡല പുനർനിർണയം ഉപേക്ഷിക്കണം; കേന്ദ്രത്തെ ഒറ്റക്കെട്ടായി എതിര്‍ക്കണമെന്ന് തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്

അതിർത്തി നിർണയം നടന്നാൽ അത് തമിഴ്‌നാടിൻ്റെ പ്രതിനിധ്യത്തെയും പ്രാധാന്യത്തെയും ബാധിക്കുമെന്ന് വിജയ്

DELIMITATION BILL CHIEF MINISTER VIJAY TAMIL NADU GOVERNMENT TN MEETING ON DELIMITATION BILL
TVK chief and Tamil Nadu Chief Minister Vijay at the all-party MPs meeting (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 9, 2026 at 10:45 AM IST

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ചെന്നൈ: അതിർത്തി നിർണയം ഉപേക്ഷിച്ച് നിലവിലുള്ള സ്ഥിതി തുടരാൻ എല്ലാ കക്ഷികളും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ്. അതിർത്തി നിർണയം നടന്നാൽ അത് തമിഴ്‌നാടിൻ്റെ പ്രതിനിധ്യത്തെയും പ്രാധാന്യത്തെയും ബാധിക്കുമെന്ന് വിജയ് പറഞ്ഞു.

മണ്ഡല പുനർനിർണയം നടത്താനുള്ള കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശത്തെ കുറിച്ചും സംസ്ഥാനത്ത് ചെലുത്താൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യനായി ഇന്നലെ വിജയ് എംപിമാരുടെ യോഗം വിളിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ വിജയ് വിളിച്ച യോഗത്തിൽ നിന്ന് ഡിഎംകെ എഐഎഡിഎംകെ പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കാതെ വിട്ടുനിന്നു.

ഐയുഎംഎൽ, സൗഹൃദ പാർട്ടികളായ സിപിഐ, സിപിഎം എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള എംപിമാർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. 57 എംപിമാരിൽ 37 പേരും വിട്ടു നിന്നതോടെ ആകെ 20 എംപിമാർ മാത്രമാണ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്.

ബില്ലിനെതിരെ വോട്ട് ചെയ്യണം

കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദേശിച്ച അതിർത്തി നിർണയത്തെ കുറിച്ച് യോഗം ചർച്ച ചെയ്‌തു. ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണ പരിപാടി വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കിയ തമിഴ്‌നാടിൻ്റെയും മറ്റ് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പാർലമെൻ്ററി പ്രാതിനിധ്യം നിലനിർത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചും വിപുലമായ ചർച്ച നടന്നു.

ലോക്‌സഭയുടെ നിലവിലെ അംഗബലം 543 ആണെന്നും ഓരോ അംഗത്തിനും സംസാരിക്കാൻ ലഭ്യമായ സമയം പരിമാതമാണെന്നും ചർച്ചയിൽ ചൂണ്ടികാണിച്ചു. ഈ എണ്ണം വർധിച്ചാൽ ഓരരോരുത്തർക്കും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പൂർണമായി വ്യക്തമാക്കുന്നതിൽ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറിച്ച് പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു.

അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും ജനസംഖ്യക്ക് അനുസൃതമായി പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അംഗങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. തമിഴ്‌നാടിൻ്റെയും ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പ്രാതിനിധ്യം ജില്ല പുനർവിഭജനത്തെ ബാധിക്കുന്നതിനാൽ നിലവിലെ എണ്ണത്തിൽ മാറ്റം വേണ്ടെന്നും യോഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.

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പാർലമെൻ്റിൽ തമിഴ്‌നാടിൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ എല്ലാ പാർട്ടികളും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. ബില്ലിനെതിരെ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത അംഗങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു. 2026 ലെ സെൻസസിന് ശേഷം ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 81(2)(എ) പ്രകാരം ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഈ ബില്ലിനെ എതിർക്കണമെന്നും ചർച്ചയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

ഡീലിമിറ്റേഷൻ കമ്മീഷന് ശക്തമായ അധികാരങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഈ അധികാരം കുറക്കണമെന്നും പാർലമെൻ്റിന് അന്തിമ വാക്ക് നൽകണമെന്നും നിർദേശങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ലോക്‌സഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 50% വരെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ആശയം ഗുളിക മധുരമാക്കുക എന്ന പോലെ ഒരു മിഥ്യയാണെന്നും എംപിമാർ ഉന്നയിച്ചു.

നിലവിലെ സാഹചര്യം തുടരണം

നിലവിലുള്ള ലോക്‌സഭാ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം 543 എന്നത് സ്ഥിരമായി നിലനിർത്തണമെന്നും സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സീറ്റുകളുടെ വിതരണം ഭേദഗതികൾ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിവിൽ ലോക്‌സഭ, രാജ്യസഭ 2,2,1 എന്ന അനുപാതത്തിൽ നിലനിർത്തണമെന്നും ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തുന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും അംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

പ്രത്യേക തീരുമാനം

തമിഴ്‌നാടിൻ്റെയും ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും അവകാശങ്ങൾ ശാശ്വതമായി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭയിൽ സർക്കാരിനുവേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്ന് പാസാക്കാൻ ഈ യോഗത്തിൽ ഏകകണ്‌ഠമായി തീരുമാനിച്ചു.

അതിർത്തി നിർണയം ഉപേക്ഷിച്ച് നിലവിലെ സ്ഥിതി തുടരാൻ എല്ലാ കക്ഷികളും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് യോഗത്തിന്റെ അവസാനം തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. കാരണം ഇത് തമിഴ്‌നാടിൻ്റെ പ്രാതിനിധ്യത്തെയും പ്രാധാന്യത്തെയും ബാധിക്കുമെന്ന് വിജയ് പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

DELIMITATION BILL
CHIEF MINISTER VIJAY
TAMIL NADU GOVERNMENT
TN MEETING ON DELIMITATION BILL
TN MPS MEETING

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