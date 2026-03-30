പെരമ്പൂരില് പത്രിക സമര്പ്പിച്ച് വിജയ്, തനിക്കൊരു അവസരം നല്കണമെന്ന് ജനങ്ങളോട് താരം
ഡിഎംകെയുടെ കാതില് വിസില് മുഴക്കി അധികാരത്തില് നിന്ന് ആട്ടിയോടിക്കാന് ആഹ്വാനം.
By PTI
Published : March 30, 2026 at 4:09 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് നിയമസഭയിലേക്ക് ജനവിധി തേടി നടനും ടിവികെ അധ്യക്ഷനുമായ വിജയ്. പെരമ്പൂര് മണ്ഡലത്തില് നിന്ന് മത്സരിക്കാന് അദ്ദേഹം നാമനിര്ദ്ദേശ പത്രിക സമര്പ്പിച്ചു. തനിക്കും തന്റെ കക്ഷിക്കും ഒരു അവസരം നല്കാനും അദ്ദേഹം അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു. ഏപ്രില് 23ന് പാര്ട്ടിയുടെ ചിഹ്നമായ വിസിലില് വോട്ട് ചെയ്യാനും അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
നാമനിര്ദ്ദേശ പത്രിക സമര്പ്പിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം തന്റെ തുറന്ന വാഹനത്തില് ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. ഡിഎംകെ ഒരു ദുഷ്ടശക്തിയാണെന്ന വാദം അദ്ദേഹം ആവര്ത്തിച്ചു. ഡിഎംകെ ഭരണത്തിന് കീഴില് സ്ത്രീകള്ക്ക് യാതൊരു സുരക്ഷയുമില്ലെന്നും വിജയ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും സംസ്ഥാനത്ത് പിടി മുറുക്കിയിരിക്കുന്നു. ക്രമസമാധാന നില ആകെത്തകര്ന്നു.
തമിഴ്നാടിനെ നമുക്ക് രക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആരാണ് ഈ നാശത്തിന് ഉത്തരവാദികള്. ഡിഎംകെ എന്ന ദുഷ്ട ശക്തിയാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം. സ്റ്റാലിന് സര് ആണ് ഇതിന് കാരണം- വിജയ് ആരോപിച്ചു.
വടക്കന് ചെന്നൈയിലെ പെരമ്പൂരില് നിന്ന് ജനവിധി തേടാനാണ് വിജയുടെ തീരുമാനം. തൊഴിലാളികള് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മണ്ഡലമാണിത്. മധ്യ തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ഈസ്റ്റില് നിന്നും അദ്ദേഹം ജനവിധി തേടുന്നുണ്ട്. ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ കാവേരി ഡെല്റ്റ മേഖലയാണിത്.
താന് തന്റെ സുരക്ഷിതമായ ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ച് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വന്നത് ജനങ്ങളെ സേവിക്കാനാണെന്ന് വിജയ് പറഞ്ഞു. ജനങ്ങളോട് തനിക്ക് നന്ദി അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ വേദനയെല്ലാം സഹിച്ച് താന് നിലകൊള്ളുന്നത് അവര്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. താന് ഒരിക്കലും കള്ളം പറയില്ല. ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ ചതിക്കില്ല. വിജയ് പറഞ്ഞു. ടിവികെ കൂടി മത്സരരംഗത്ത് സജീവമായതോടെ ഭരണകക്ഷിയായ ഡിഎംകെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുന്നണിയും എഐഎഡിഎംകെയും ബിജെപിയും അടങ്ങുന്ന പ്രതിപക്ഷവും ഉള്പ്പെടെ ചതുഷ്കോണ മത്സരത്തിനാണ് തമിഴ്നാട്ടില് കളമൊരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
ജനവിരുദ്ധ ഭരണം നടത്തുന്ന സ്റ്റാലിനെ വേണമോ നിങ്ങള്ക്ക് അതോ ജനങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന വിജയിനെ വേണോ? ഒരു അവസരം നല്കൂ. വിസില് ചിഹ്നത്തിന് വോട്ട് നല്കൂ. ഇതൊരു മാറ്റത്തിനുള്ള കാഹളം മുഴങ്ങുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പാകുമെന്നും വിജയ് പറഞ്ഞു.
അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ലാതെ ജനങ്ങള് എങ്ങനെ ജീവിക്കും. വൃദ്ധകള്ക്ക് പോലും ഇവിടെ സുരക്ഷയില്ലെന്നും വിജയ് ആരോപിച്ചു.
ലഹരി ഉപയോഗിച്ച ശേഷമുള്ള അക്രമങ്ങള് ഇവിടെ വര്ദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതൊരു നാടാണോ കാടണോയെന്നും വിജയ് ചോദിച്ചു. ഇവിടെ ഒരു സര്ക്കാരുണ്ടോ, അത് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ടോ. ഡിഎംകെ എന്ന ചെകുത്താന്റെ കാലത്ത് ഇവിടെ സുരക്ഷയുണ്ടോ, കുട്ടികള് സുരക്ഷിതരാണോ, നിങ്ങള് സമാധാനത്തോടെയാണോ ജീവിക്കുന്നത്. സ്റ്റാലിന് ജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ചിന്തയുമില്ല. അദ്ദേഹവും കുടുംബവും സര്ക്കാരിനെ ഉപയോഗിച്ച് അഞ്ച് വര്ഷമായി ഈ നാടിനെ കൊള്ളയടിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
സംസ്ഥാന മദ്യ കോര്പ്പറേഷനായ ടിഎഎസ്എംഎസിയിലൂടെ ആയിരം കോടി രൂപയുടെ അഴിമതിയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നതെന്നും ടിവികെ നേതാവ് ആരോപിച്ചു. ഇതേ തുക തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു അഴിമതി മുനിസിപ്പല് ഭരണകൂട വകുപ്പിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ പണം വാങ്ങി ജോലി നല്കിയ സംഭവവും ഉണ്ടെന്നും വിജയ് ആരോപിച്ചു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് മെഷീനില് വിസില് ചിഹ്നം തെരഞ്ഞെടുക്കാനും അദ്ദേഹം പുതുതലമുറയോട് അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു.
ക്ഷുദ്രശക്തിയായ ഡിഎംകെയെയും യാതൊരു സുരക്ഷിതത്വവും തൊഴിലും ഒന്നും നല്കാത്ത അവരുടെ സര്ക്കാരിനെയും എന്ത് ചെയ്യാനാകും എന്നും വിജയ് ചോദിച്ചു. ഇവരെ നമുക്ക് അധികാരത്തില് നിന്ന് ആട്ടിയോടിക്കണം. അടുത്തത് ഇവര് തട്ടിയെടുത്ത പണമാണ്. അത് നിങ്ങള്ക്ക് അവര് തിരികെ തന്നേ തീരൂ. ഇതും എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് നേടിയെടുക്കണം. അവരുടെ ചെവികളിലേക്ക് ഈ വിസില് മുഴക്കി അവരെ ആട്ടിയോടിക്കാം. വിജയിനെ വേല് നല്കിയാണ് പ്രവര്ത്തകര് സ്വീകരിച്ചത്.