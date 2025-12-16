Kerala Local Body Elections2025

കേവലം കലണ്ടറിലെ ഒരു തീയതിയല്ല, ചരിത്രമാണ്, അഭിമാനമാണ്; 1971ലെ യുദ്ധവീരന്മാരെ ഓർത്ത് രാജ്യം

ബിഗ്‌ സല്യൂട്ട്. വിജയ്‌ ദിവസില്‍ യുദ്ധവീരന്മാരെ ഓർത്ത് രാജ്യം. ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ഇന്ത്യൻ ആർമി, ദ്രൗപതി മുർമു, രാജ്‌നാഥ് സിങ് എന്നിവർ.

NARENDRA MODI VIJAY DIWAS INDIAN SOLDIERS 1971 WAR
Lt Gen Niazi of the Pakistani Army signs surrender document in 1971 (ADGPI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 16, 2025 at 12:10 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: 1971-ലെ പാകിസ്ഥാനെതിരായ യുദ്ധത്തില്‍ ഇന്ത്യ നേടിയ മഹത്തായ വിജയം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഡിസംബർ 16-ന് 'വിജയ് ദിവസ്' ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഹ്രസ്വവും തീവ്രവുമായ യുദ്ധത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യത്തിന്‍റെ വീര്യത്തിനും ത്യാഗത്തിനും മുന്നില്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ നിരുപാധികം കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു. 1970-ലെ പാകിസ്ഥാനിലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമുണ്ടായ സംഭവവികാസങ്ങളാണ് യുദ്ധത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയത്.

പാകിസ്ഥാന്‍ അടിച്ചമര്‍ത്തലുകള്‍ തുടരുന്നതിനിടെ കിഴക്കൻ പാകിസ്ഥാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും 1971 മാർച്ച് 26-ൽ ബംഗ്ലാദേശ് എന്ന രാജ്യം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു. ഇവിടെ നിന്നാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും തുടക്കം എന്ന് പറയാം. കിഴക്കന്‍ പാകിസ്ഥാന്‍റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ രംഗത്തെത്തി. ഇതില്‍ പ്രകോപിതരായി പാകിസ്ഥാന്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് എതിരെ യുദ്ധത്തിനിറങ്ങി. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യയുടെ കനത്ത തിരിച്ചടിയില്‍ പാകിസ്ഥാന് നിരുപാധികം കീഴടങ്ങേണ്ടി വന്നു.

13 ദിവസങ്ങള്‍ നീണ്ടു നിന്ന യുദ്ധത്തിന് വിരാമമിട്ട് ഡിസംബര്‍ 16-നാണ് പാകിസ്ഥാന്‍ അടിയറവ് പറഞ്ഞത്. യുദ്ധത്തിൽ 3,900 ഇന്ത്യൻ സൈനികർ വീരമൃത്യു വരിച്ചു. 9,851 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തുവെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇന്ത്യയുടെ ജനറല്‍ ഓഫിസര്‍ കമാന്‍ഡിങ് ഇന്‍ ചീഫ് ലെഫ്റ്റനന്‍റ് ജനറല്‍ ജഗ്‌ജിത് സിങ് അറോറയുടെ മുന്നിൽ 93000 പാക് സൈനികരും അവരുടെ മേജര്‍ ജനറല്‍ ആയിരുന്ന അമീര്‍ അബ്‌ദുല്ല ഖാന്‍ നിയാസിയുമാണ് തോല്‍വി സമ്മതിച്ചത്. ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായി ധാക്കയിലെ രാംന റേസ് കോഴ്‌സില്‍ വച്ച് 'ഇന്‍സ്ട്രുമെന്‍റ് ഓഫ് സറണ്ടര്‍' പാകിസ്ഥാൻ ഒപ്പുവയ്‌ക്കുകയും ചെയ്‌തു.

രാജ്യത്തിന് പ്രചോദനം: നരേന്ദ്ര മോദി

1971ൽ നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. അവരുടെ ഉറച്ച ദൃഢനിശ്ചയവും നിസ്വാർഥ സേവനവും കാരണമാണ് വിജയം കൈവരിച്ചതെന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. 54-ാമത് വിജയ് ദിവസ് ദിനത്തിൽ ധീരരായ സായുധ സേനകളെ അനുസ്‌മരിച്ച് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പോസ്‌റ്റ് പങ്കവച്ചു.

'ഈ ദിവസം, 1971ൽ നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ രാജ്യത്തിന് ചരിത്ര വിജയം നേടിക്കൊടുത്ത ധീരരായ സൈനികരെ നാം ഓർക്കുന്നു. അവരുടെ ഉറച്ച ദൃഢനിശ്ചയവും നിസ്വാർഥ സേവനവും മൂലം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അഭിമാന നിമിഷമായിരുന്നു അത്. വരും തലമുറക്കും പ്രചോദനമാകുമെന്നും' നരേന്ദ്ര മോദി എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

അഡിഷണൽ ഡയറക്‌ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്‌റ്റിലൂടെ ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ വിമോചനത്തിൻ്റെ ചരിത്രകഥ പങ്കുവച്ച് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം. കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയുടെ വീരത്വത്തെയും ദേശീയതയേയും അനുസ്‌മരിച്ചു. "വിജയ് ദിവസ് വെറുമൊരു തീയതിയല്ല. 1971 ലെ യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയുടെ ചരിത്രപരവും നിർണായകവുമായ വിജയത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ്" എന്ന് ഇന്ത്യൻ ആർമി എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച് ദ്രൗപതി മുർമുവും രാജ്‌നാഥ് സിങ്ങും

യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സായുധ സേന കാണിച്ച സമർപ്പണത്തെയും ദേശസ്‌നേഹത്തെയും അനുസ്‌മരിച്ച് പ്രസിഡൻ്റ് ദ്രൗപതി മുർമു. വീരമൃത്യു വരിച്ച ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു. കൂടാതെ, പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഇന്ത്യ നടത്തിയ പോരാട്ടത്തെ കുറിച്ചും ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിനെ കുറിച്ചും ദ്രൗപതി മുർമു സംസാരിച്ചു.

'വിജയ് ദിവസിൽ, ഇന്ത്യയുടെ ധീരരായ പുത്രന്മാരെ ഞാൻ ആദരിക്കുന്നു, അവരുടെ ധൈര്യത്തിനും സമർപ്പണത്തിനും, രാഷ്ട്രത്തിന് പ്രചോദനം നൽകുന്നുവെന്ന്' ദ്രൗപതി മുർമു എക്‌സിൽ കുറിച്ചു. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിൽ ആധുനിക യുദ്ധ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ ഫലപ്രദമായ ഉപയോഗം പ്രകടമാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇത് മുഴുവൻ രാജ്യത്തിനും അഭിമാനമാണെന്നും ദ്രൗപതി മുർമു കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ബംഗ്ലാദേശിനെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനായി പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യവും നാവികസേനയും വ്യോമസേനയും പൂർണ ഏകോപനത്തോടെ പോരാടിയെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ് പറഞ്ഞു. വിജയ് ദിവസിൽ 1971 ലെ നിർണായക വിജയം നേടിയ ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനാനികളെ രാഷ്ട്രം അഭിമാനത്തോടെയും നന്ദിയോടെയും ഓർക്കുന്നു. അവരുടെ പോരാട്ടവീര്യവും തലമുറകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും നമ്മുടെ ദേശീയ ഇച്ഛാശക്തിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് രാജ്‌നാഥ് സിങ് എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

