പൊലീസിന്‍റെ സമയ നിയന്ത്രണം; ചെന്നൈയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം റദ്ദാക്കി വിജയ്

പൊലീസിന്‍റെ സമയ നിയന്ത്രണം മൂലം വിജയ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം റദ്ദാക്കി

TVK VIJAY Time Restrictions by Police tamilnadu assembly election Tamilaga Vettri Kazhagam
Vijay Cancels Chennai Campaign (ETV Bharat)
Published : April 6, 2026 at 12:09 PM IST

ചെന്നൈ: പൊലീസിന്‍റെ സമയ നിയന്ത്രണങ്ങളില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് വിജയ് ചെന്നൈയിലെ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം റദ്ദാക്കി. വില്ലിവാക്കം, ടി നഗര്‍ മണ്ഡലങ്ങളിലെ പ്രചാരണ പരിപാടികളാണ് റദ്ദാക്കിയത്.

തമിളഗ വെട്രി കഴഗം അഥവാ ടിവികെ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണി മുതല്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെയാണ് വില്ലിവാക്കത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം നടത്താന്‍ സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ടി നഗറിലാകട്ടെ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണി മുതല്‍ വൈകിട്ട് ആറ് വരെയും. എന്നാല്‍ പൊലീസ് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുതല്‍ ഒരു മണി വരെ വില്ലിവാക്കത്തും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ട് മണി മുതല്‍ മൂന്ന് വരെ ടി നഗറിലും പ്രചാരണ പരിപാടി നടത്താനാണ് അനുമതി നല്‍കിയത്.

സമയം വെട്ടിച്ചുരുക്കിയത് മൂലം വിജയിന് വന്‍ ജനാവലിക്കിടയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്‌ത് ഈ വേദികളില്‍ എത്തിച്ചേരുക പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പരിപാടി റദ്ദാക്കിയതെന്നാണ് പാര്‍ട്ടി വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

TVK VIJAY Time Restrictions by Police tamilnadu assembly election Tamilaga Vettri Kazhagam
Vijay Cancels Chennai Campaign (ETV Bharat)

തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കേവലം മൂന്നാഴ്‌ച മാത്രം അവശേഷിക്കെ എല്ലാ രാഷ്‌ട്രീയ കക്ഷികളും സംസ്ഥാനമെമ്പാടും പ്രചാരണം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. വിജയിന്‍റെ ടിവികെ സംസ്ഥാനത്തെ 234 മണ്ഡലങ്ങളിലും സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെ രംഗത്ത് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡിഎംകെയെയും എഐഎഡിഎംകെയും പോലെ ടിവികെയും സുപ്രധാന കക്ഷിയാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ.

TVK VIJAY Time Restrictions by Police tamilnadu assembly election Tamilaga Vettri Kazhagam
Vijay Cancels Chennai Campaign (ETV Bharat)

പെരമ്പൂര്‍, തിരുച്ചിറപ്പള്ളി (ഈസ്റ്റ്) മണ്ഡലങ്ങളില്‍ നിന്ന് വിജയും ജനവിധി തേടുന്നു. തമിഴ്‌നാട്ടിലും പുതുച്ചേരിയിലും ശക്തമായ പ്രചാരണ പരിപാടികള്‍ക്കും വിജയ് നേതൃത്വം നല്‍കുന്നുണ്ട്.

മുന്‍കാല പ്രചാരണ വെല്ലുവിളികള്‍

കഴിഞ്ഞാഴ്‌ച വിജയ് പെരമ്പൂരിലം കൊളത്തൂരിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികളില്‍ സംസാരിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ വില്ലിവാകത്ത് എത്താനായില്ല. അമിതമായ ജനക്കൂട്ടമാണ് വിജയിന്‍റെ യാത്ര തടസപ്പെടുത്തിയത്. കൊളത്തൂരിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പരിപാടിക്ക് മതിയായ പൊലീസ് സന്നാഹങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ലെന്നും പ3ര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകനായ ആധവ് അര്‍ജുന ആരോപിച്ചു.

റദ്ദാക്കല്‍ കാരണം

വില്ലിപാക്കത്ത് നിന്ന് ടി നഗറിലേക്ക് കേവലം ഒരു മണിക്കൂര്‍ കൊണ്ട് എത്തനാകില്ല. കാരണം വലിയ ജനാവലിക്കിടയിലൂടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് യാത്ര അതീവ ദുഷ്‌കരമാകും. ഏത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ പ്രചാരണം റദ്ദാക്കാന്‍ വിജയ് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

TVK VIJAY Time Restrictions by Police tamilnadu assembly election Tamilaga Vettri Kazhagam
Vijay Cancels Chennai Campaign (ETV Bharat)

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിഎംകെ നേതാവ് എം കെ സ്റ്റാലിന്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പരിപാടിക്കിടെ പ്രതിപക്ഷത്തിനെതിരെ ശക്തമായി ആഞ്ഞടിച്ച് രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തമിഴ്‌നാട് സംഘവും ഡല്‍ഹി സംഘവും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണെന്നും സ്റ്റാലിന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എഐഎഡിഎംകെ നേതാവ് എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മോശം പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ നടത്തുന്നുവെന്ന് സ്റ്റാലിന്‍ ആരോപിച്ചു. പളനിസ്വാമി നുണയനും വഞ്ചനയുടെ പ്രതിരൂപവുമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നിങ്ങള്‍ക്ക് വഞ്ചന എങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്ന് അറിയണമെങ്കില്‍ പളനിസ്വാമിയെ നോക്കിയാല്‍ മതി. മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി എങ്ങനെയാണ് തന്‍റെ പാര്‍ട്ടിയിലെ എല്ലാവരെയും ഒറ്റിക്കൊടുത്തതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി- ജെ ജയലളിത മുതല്‍ വി കെ ശശികലയെയും ഒ പനീര്‍സെല്‍വത്തെയും വരെ അയാള്‍ ചതിച്ചു എന്നും സ്റ്റാലിന്‍ ആരോപിച്ചു. .

