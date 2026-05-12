തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭയിൽ എല്ലാവരും തുല്യർ; ജനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്‌ത് വിജയ്

അസംബ്ലിയിൽ അധ്യക്ഷനാകാൻ കഴിവുള്ള നേതാക്കളെ ടിവികെ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി

TN Chief Minister Vijay (ETV Bharat (TN DIPR))
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 12, 2026 at 4:54 PM IST

ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭയിൽ എല്ലാവരും തുല്യരെന്ന് തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്. ഈ ഭരണകാലത്ത് പരമാവധി ആളുകൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഭരണം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും സഭയിൽ ഒരു അംഗം മാത്രമുള്ള പാർട്ടികളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ പോലും ഭരണകക്ഷിയായ തമിഴക വെട്രി കഴകം ബഹുമാനിക്കുമെന്നും വിജയ് പറഞ്ഞു.

"നല്ല ആശയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും അനുയോജ്യമല്ലാത്തവ നിരസിക്കുകയും വേണം, അങ്ങനെ ഈ സഭ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഹൃദയമായും തലച്ചോറായും പ്രവർത്തിക്കും” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകളെ നയങ്ങളായും നിയമങ്ങളായും ക്ഷേമ പദ്ധതികളായും മാറ്റുകയാണ് ഈ നിയമസഭയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം. അസംബ്ലിയിൽ അധ്യക്ഷനാകാൻ കഴിവുള്ള നേതാക്കളെ ടിവികെ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും വിലയിരുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തിരുക്കുറൽ ഈരടി ഉദ്ധരിച്ച്, സ്പീക്കറും ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറും ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുമെന്നും നിയമസഭാ നടപടികളിൽ അച്ചടക്കം പാലിക്കുമെന്നും തമിഴ് സംസ്കാരം, പാർലമെൻ്ററി പാരമ്പര്യങ്ങൾ, സഭയുടെ അന്തസ്സ് എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുമെന്നും വിജയ് ഉറപ്പ് നൽകി.

ഇന്ന് നിയമസഭാ സ്‌പീക്കറായി ജെ സി ഡി പ്രഭാകറിനെയും ഡെപ്യൂട്ടി സ്‌പീക്കറായി എം രവിശങ്കറിനെയും ഏകകണ്ഠമായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിയമസഭയുടെ അന്തസും മാന്യതയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ ടിവികെ നിയമസഭാംഗങ്ങൾ സ്‌പീക്കറുമായി പൂർണമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് വിജയ് ഉറപ്പുനൽകി.

പ്രോ-ടെം സ്‌പീക്കർ എം വി കറുപ്പയ്യയെ വിജയ് പ്രശംസിച്ചു. മുൻ നിയമസഭാ സ്‌പീക്കർമാരുടെ ഛായാചിത്രങ്ങൾ കാണുന്നതിൽ അഭിമാനം തോന്നുന്നുവെന്നും ജെ ശിവ ഷൺമുഖം പിള്ള, ഡോ. യു കൃഷ്ണറാവു, എസ് ചെല്ലപാണ്ഡ്യൻ തുടങ്ങിയ ആദരണീയരായ വ്യക്തികളെ ഓർമിക്കുന്നുവെന്നും വിജയ് പറഞ്ഞു.

പ്രവർത്തിക്കുക സൃഷ്ടിപരമായ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയായി

പതിനേഴാം നിയമസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ചെപ്പോക്ക് നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കും ഡിഎംകെ സഖ്യത്തിന് വോട്ട് ചെയ്ത ജനങ്ങൾക്കും സഖ്യകക്ഷി നേതാക്കൾക്കും നന്ദി അറിയിച്ചു. പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുത്ത സ്‌പീക്കർമാർക്ക് അദ്ദേഹം അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേർന്നു. നിയമസഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നും നിയമസഭയുടെ നിയമങ്ങൾ അറിയാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

'ഈ നിയമസഭയിൽ ഡിഎംകെ ഒരു ശത്രുതാപരമായ എതിരാളിയായിട്ടല്ല, മറിച്ച് ഒരു സൃഷ്ടിപരമായ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയായിട്ടായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക. ഡിഎംകെ എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഒരു സൃഷ്ടിപരമായ ശക്തിയാണ്.

സഭയുടെ എതിർവശങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരേ പക്ഷത്ത് നിൽക്കണം. തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയായിരിക്കണം. ഈ പുതിയ സർക്കാർ എല്ലാ ആളുകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സർക്കാരായി പ്രവർത്തിക്കണം' ഉദയനിധി പറഞ്ഞു.

സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ, 'തമിഴ് തായ് വാഴ്ത്തു' മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് തരംതാഴ്ത്തപ്പെട്ടുവെന്നും ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ 'വന്ദേമാതരം' ആലപിച്ചില്ലെന്നും ഗവർണറുടെ പ്രസംഗം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

