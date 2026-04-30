പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രത്യേക ക്ഷണപ്രകാരം വിയറ്റ്‌നാം പ്രസിഡൻ്റ് തോ ലാം ഇന്ത്യയിൽ

മേയ് ആറിന് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഔദ്യോഗിക സ്വീകരണം നൽകുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം

Vietnam President to lam, Narendra Modi (ANI)
By ANI

Published : April 30, 2026 at 11:12 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പ്രത്യേക ക്ഷണപ്രകാരം വിയറ്റ്‌നാം പ്രസിഡൻ്റ് തോ ലാം ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്നു. മേയ് അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ത്രിദിന ഇന്ത്യാ സന്ദർശനം. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ വിയറ്റ്‌നാം പ്രസിഡൻ്റായി ഔദ്യോഗികമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുള്ള ലാമിൻ്റെ ആദ്യ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനമാണിത്.

മേയ് ആറിന് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഔദ്യോഗിക സ്വീകരണം നൽകുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ ആക്ട് ഈസ്റ്റ് പോളിസിയുടെ ഭാഗമായി ദക്ഷിണ പൂർവേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തമാക്കുന്നതിൻ്റെ തുടർച്ചയായാണ് ഈ സന്ദർശനത്തെ നയതന്ത്ര വിദഗ്ധർ നോക്കിക്കാണുന്നത്.

വിപുലമായ ചർച്ചകൾ

വിയറ്റ്നാം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം മന്ത്രിമാരും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും അടങ്ങുന്ന വലിയൊരു പ്രതിനിധി സംഘവും ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നുണ്ട്. വ്യവസായ വാണിജ്യ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖരും സംഘത്തിലുണ്ടാകും. രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലെ ഔദ്യോഗിക സ്വീകരണത്തിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി തോ ലാം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും.

വ്യവസായം, പ്രതിരോധം, സാങ്കേതികവിദ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യയും വിയറ്റ്‌നാമും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം പ്രാദേശികവും ആഗോളവുമായ പ്രധാന വിഷയങ്ങളും ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ചർച്ചയാകും. രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവുമായും അദ്ദേഹം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിലെ മറ്റ് ഉന്നത പ്രതിനിധികളും വിയറ്റ്നാം പ്രസിഡൻ്റുമായി വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ചകൾ നടത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ഔദ്യോഗിക കൂടിക്കാഴ്ചകൾക്ക് പുറമെ, ബുദ്ധമത വിശ്വാസികളുടെ പുണ്യകേന്ദ്രമായ ബിഹാറിലെ ഗയ, പശ്ചിമ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന നഗരമായ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിലും അദ്ദേഹം സന്ദർശനം നടത്തുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം

ഇന്ത്യയും വിയറ്റ്‌നാമും തമ്മിൽ കാലങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന സാംസ്കാരിക, വാണിജ്യ ബന്ധം കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ളതാക്കാൻ ഈ സന്ദർശനം മികച്ചൊരു അവസരമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. 2016ൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വിയറ്റ്‌നാം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം സമഗ്രമായ തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ പത്താം വാർഷികം അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന വേളയിലാണ് ഇപ്പോൾ വിയറ്റ്നാം പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ നിർണായക ഇന്ത്യാ സന്ദർശനമെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

പുതിയ കാലത്തിനനുസരിച്ച് ബന്ധങ്ങളിൽ കാതലായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും പുതിയ വാണിജ്യ സഹകരണ മേഖലകൾ കണ്ടെത്താനും തോ ലാമിൻ്റെ സന്ദർശനം വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. ഏഷ്യൻ മേഖലയിലെ സുരക്ഷയും സമാധാനവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യയും വിയറ്റ്നാമും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന സന്ദേശം കൂടിയാണ് ഇത്തരം ഉന്നതതല സന്ദർശനങ്ങൾ ലോകത്തിന് നൽകുന്നത്.

സൗഹൃദം കൂടുതൽ ദൃഢമാകും

കഴിഞ്ഞ മാസം ഏഴിന് വിയറ്റ്‌നാം പ്രസിഡൻ്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് തന്നെ തോ ലാമിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആശംസകൾ അറിയിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം വരും നാളുകളിൽ കൂടുതൽ ദൃഢമാകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ന്യൂഡൽഹിയും ഹാനോയിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എല്ലാ അർഥത്തിലും പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക് ഉയരും. വിയറ്റ്നാം ജനതയുടെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്കും പ്രാദേശികമായ ഐശ്വര്യത്തിനും വേണ്ടി ഇരു സർക്കാരുകളും ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും. സമഗ്രവും തന്ത്രപരവുമായ പങ്കാളിത്തം മുൻകാലങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക സാമൂഹ്യമാധ്യമ അക്കൗണ്ടായ എക്സിൽ അന്ന് കുറിച്ചിരുന്നു. ഇരു ജനതയുടെയും പ്രതീക്ഷകൾക്കനുസരിച്ച് വാണിജ്യ നിക്ഷേപ മേഖലകളിൽ കുതിപ്പുണ്ടാക്കാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ചർച്ചകൾ കാരണമാകുമെന്നാണ് നയതന്ത്ര വിദഗ്ധർ കരുതുന്നത്.

