മോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി വിയറ്റ്നാം പ്രസിഡൻ്റ്; തന്ത്രപ്രധാന കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവച്ചേക്കും
ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് വിയറ്റ്നാം പ്രസിഡൻ്റ് ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയത്. ബിഹാറിലെ ബോധ്ഗയയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ രാജ്യത്തെ സന്ദർശനം ആരംഭിച്ചത്
By ANI
Published : May 6, 2026 at 2:21 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയും വിയറ്റ്നാമും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിൽ പുതിയ വഴിത്തിരിവായി വിയറ്റ്നാം പ്രസിഡൻ്റ് ടോ ലാമിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനം. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ന്യൂഡൽഹിയിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഹൈദരാബാദ് ഹൗസിൽ വച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി ടോ ലാം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഇന്ത്യയിലേക്ക് അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാന സന്ദർശനത്തിൻ്റെ (സ്റ്റേറ്റ് വിസിറ്റ്) ഔദ്യോഗിക തുടക്കം കൂടിയാണിത്.
നേരത്തെ രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ അദ്ദേഹത്തിന് രാജോചിതമായ സ്വീകരണം നൽകിയിരുന്നു. രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഔദ്യോഗികമായി സ്വീകരിച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ വളർന്നുവരുന്ന തന്ത്രപ്രധാനമായ പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്. പരമ്പരാഗത വേഷമണിഞ്ഞ കുട്ടികൾ ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പതാകകൾ വീശിക്കൊണ്ടാണ് വിയറ്റ്നാം പ്രസിഡൻ്റിനെ വരവേറ്റത്.
A warm welcome to a special friend!— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) May 6, 2026
General Secretary, President Mr. To Lam of Vietnam, was accorded a ceremonial reception.
Received by President Droupadi Murmu @rashtrapatibhvn and Prime Minister @narendramodi at the Forecourt of Rashtrapati Bhavan.
മഹാബോധി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം
ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് വിയറ്റ്നാം പ്രസിഡൻ്റ് ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയത്. ബിഹാറിലെ ബോധ്ഗയയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ രാജ്യത്തെ സന്ദർശനം ആരംഭിച്ചത്. ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ മഹാബോധി ക്ഷേത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രാർഥനകൾ നടത്തി. തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സാമ്രാട്ട് ചൗധരി അദ്ദേഹത്തെ ബിഹാറിലേക്ക് ഔദ്യോഗികമായി സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഇതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹം പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ ന്യൂഡൽഹിയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചത്. Vietnam President To Lam, Pm Narendra Modi Meetഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ വിയറ്റ്നാം നേതാവിനെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി നിത്യാനന്ദ് റായ് നേരിട്ടെത്തി സ്വീകരിച്ചു. വിയറ്റ്നാം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ ടോ ലാം മെയ് ഏഴ് വരെ ഇന്ത്യയിൽ തുടരും.
തന്ത്രപ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ച
സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി ടോ ലാം അതിവിപുലമായ ചർച്ചകൾ നടത്തും. ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം പ്രാദേശികവും ആഗോളവുമായ നിരവധി വിഷയങ്ങൾ ഈ ചർച്ചയിൽ ഉയർന്നുവരും. ഇതിനുപുറമെ, രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവുമായും അദ്ദേഹം പ്രത്യേക കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നുണ്ട്. സർക്കാരിലെ മറ്റ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും വരും ദിവസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കും.
സുപ്രധാന ഔദ്യോഗിക പരിപാടികൾക്ക് മുന്നോടിയായി ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവൽ വിയറ്റ്നാം പ്രസിഡൻ്റുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സമഗ്രവും തന്ത്രപരവുമായ പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ച് ഇരുവരും വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു. അജിത് ഡോവൽ വിയറ്റ്നാം പ്രസിഡൻ്റുമായും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ കാര്യം വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ സാമൂഹിക മാധ്യമമായ എക്സിലൂടെ സ്ഥിരീകരിച്ചു. പരസ്പരമുള്ള പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ മേഖലകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇരുവരും കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പങ്കുവച്ചു. വരുന്ന രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായും മറ്റുള്ളവരുമായും നടത്തുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചകളെ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് ടോ ലാം വ്യക്തമാക്കിയതായും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് അറിയിച്ചു.
LIVE: President Droupadi Murmu accorded a ceremonial welcome to H.E. To Lam, President of Vietnam — President of India (@rashtrapatibhvn) May 6, 2026
സാമ്പത്തിക ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ മുംബൈ സന്ദർശനം
ഇന്ത്യയും വിയറ്റ്നാമും തമ്മിലുള്ള സാംസ്കാരികവും ചരിത്രപരവുമായ ബന്ധം കേവലം നയതന്ത്രത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. അത് ഇന്ന് വളരെ ശക്തവും തന്ത്രപരവുമായ ബന്ധമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സമഗ്ര തന്ത്രപ്രധാന പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ ഒരു ദശാബ്ദം പിന്നിടുന്ന വേളയിലാണ് ഈ സന്ദർശനം നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ സന്ദർശനം വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു വഴിത്തിരിവായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വിലയിരുത്തുന്നു.
ഡൽഹിയിലെ പരിപാടികൾക്ക് ശേഷം ടോ ലാം മുംബൈ സന്ദർശിക്കും. നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നടക്കുന്ന ബിസിനസ് ഫോറത്തിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കും. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക ബന്ധം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തെ പ്രമുഖ വ്യവസായികളുമായും നേതൃത്വവുമായും അദ്ദേഹം നേരിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തും. സാങ്കേതികവിദ്യ, വ്യാവസായിക വളർച്ച തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകി ഇരു രാജ്യങ്ങളും സംയുക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്കും ഈ സന്ദർശനം വഴിയൊരുക്കും.
