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വിയറ്റ്നാമിൽ ഇന്ത്യൻ സഞ്ചാരികൾ സഞ്ചരിച്ച ബോട്ട് മറിഞ്ഞു: 15 പേർ മരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്; ഹെൽപ്പ് ലൈനുകൾ തുറന്നു

ഹോൺ മേ റൂട്ടിൽ നിന്നും ആൻ തോയ് തുറമുഖത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ബോട്ട്, ശക്തമായ കാറ്റിലും ഉയർന്ന തിരമാലകളിലും പെട്ട് തീരത്തുനിന്ന് 400 മീറ്റർ മാത്രം അകലെവെച്ച് തലകീഴായി മറിയുകയായിരുന്നു

VIETNAM BOAT CAPSIZE
വിയറ്റ്നാമിലെ ബോട്ടപകടം (X.com)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 11, 2026 at 4:30 PM IST

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ഹനോയി: ദക്ഷിണ വിയറ്റ്നാമിലെ പ്രശസ്ത വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ ഫൂ ക്വോക്ക് (Phu Quoc) ദ്വീപിന് സമീപം ഇന്ത്യൻ സഞ്ചാരികൾ സഞ്ചരിച്ച സ്പീഡ് ബോട്ട് മറിഞ്ഞ് 15 പേർ മരണപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്. ശനിയാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ ഈ ദുരന്തം സംഭവിച്ചത്. വിയറ്റ്നാമിലെ പ്രാദേശിക മാധ്യമമായ 'വിഎൻ എക്സ്പ്രസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ' ആണ് മരണവിവരം പുറത്തുവിട്ടത്.

​32 ഇന്ത്യൻ വിനോദസഞ്ചാരികളും നാല് ജീവനക്കാരുമടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഹോൺ മേ റൂട്ടിൽ നിന്നും ആൻ തോയ് തുറമുഖത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ബോട്ട്, ശക്തമായ കാറ്റിലും ഉയർന്ന തിരമാലകളിലും പെട്ട് തീരത്തുനിന്ന് 400 മീറ്റർ മാത്രം അകലെവെച്ച് തലകീഴായി മറിയുകയായിരുന്നു. അപകടത്തില്‍ 21 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. രക്ഷപ്പെട്ടവരിൽ 17 യാത്രക്കാരും 4 ജീവനക്കാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ രണ്ട് പേരുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്. ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന 36 പേരെയും നിലവിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മരണപ്പെട്ടവരില്‍ രണ്ട് ആന്ധ്ര സ്വദേശികള്‍

ബോട്ട് അപകടത്തിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സ്വദേശികളായ രണ്ട് പേർ മരിച്ചതായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട സംസ്ഥാനത്തുനിന്നുള്ള മറ്റ് മൂന്ന് പേരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

​​"ആന്ധ്രയിലെ മച്ചിലിപട്ടണം സ്വദേശികളായ രണ്ട് പേരാണ് മരിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. ഇന്ത്യൻ എംബസിയുമായും വിയറ്റ്‌നാം അധികൃതരുമായും ഞങ്ങൾ നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണത്തിന് ശേഷം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കും-" ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു

​പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം മച്ചിലിപട്ടണം സ്വദേശികളായ ജയലക്ഷ്മി, ജയശ്രീ എന്നിവരാണ് മരണപ്പെട്ടത്. മറ്റ് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.

​രക്ഷാപ്രവർത്തനം

​അപകടത്തെത്തുടർന്ന് അൻ തോയ് ബോർഡർ ഗാർഡ് സ്റ്റേഷൻ, നേവി, കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് റീജിയൻ 4, പ്രാദേശിക ബോട്ടുകൾ എന്നിവർ ചേർന്ന് വൻതോതിലുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് നടത്തിയത്. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി ലൈഫ് റാഫ്റ്റുകളും ജെറ്റ് സ്കീകളും വിന്യസിച്ചിരുന്നു.

​വിയറ്റ്‌നാം ആസ്ഥാനമായുള്ള 'ത്രീലാൻഡ് ട്രാവൽ' (Threeland Travel) പ്രാദേശിക വെണ്ടറായ 'സായ് വിയറ്റ്‌നാം' (Sai Vietnam) വഴിയാണ് ഈ ടൂർ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ ടൂറിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് 'ലാവ മൊബൈൽ' (Lava Mobile) കമ്പനിയുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കടലിലെ മോശം കാലാവസ്ഥയോ യാന്ത്രിക തകരാറോ ആകാം അപകട കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

രക്ഷാപ്രവർത്തനം സങ്കീർണമാക്കി ഉയർന്ന തിരമാലകൾ

​അപകടം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടയുടൻ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് ടൂറിസ്റ്റ് ബോട്ടുകൾ കുതിച്ചെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. തുടർന്ന് വിയറ്റ്നാം കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്, നേവി, അതിർത്തി രക്ഷാസേന എന്നിവരും സ്ഥലത്തെത്തി തെരച്ചിൽ ഊർജ്ജിതമാക്കി.

​കടൽ അതീവ അസ്വസ്ഥമായിരുന്നതും അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ബോട്ടിനുള്ളിൽ ആളുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടന്നതും രക്ഷാപ്രവർത്തനം സങ്കീർണമാക്കി. മരിച്ച 15 പേരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

കൺട്രോൾ റൂമുകൾ തുറന്ന് ഇന്ത്യൻ എംബസി

​അപകടത്തെക്കുറിച്ച് വിയറ്റ്നാമിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മരണപ്പെട്ടവരുടെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ വിയറ്റ്നാം അധികൃതർ പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് എംബസി എക്സ് (X) പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ കുറിച്ചു.

​അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കുമായി ഹോ ചി മിൻ സിറ്റിയിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിലും ഹനോയിയിലെ എംബസിയിലും പ്രത്യേക കൺട്രോൾ റൂമുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്.

​ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറുകൾ:

​ഹോ ചി മിൻ സിറ്റി കൺട്രോൾ റൂം: +84 36 281 7930, +84 91 552 37 14, +84 33 452 0414

​ഹനോയി എംബസി കൺട്രോൾ റൂം: +84 91 308 9165

വിയറ്റ്നാം ഭരണകൂടവുമായി നിരന്തരം സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നുണ്ടെന്നും ആവശ്യമായ എല്ലാ അടിയന്തര സഹായങ്ങളും ഏകോപിപ്പിച്ചു വരികയാണെന്നും ഇന്ത്യൻ മിഷൻ അറിയിച്ചു.

അനുശോചിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

വിയറ്റ്‌നാമിലുണ്ടായ ബോട്ട് അപകടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരന്‍മാർ മരണപ്പെട്ടതിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി.

​വിയറ്റ്‌നാമിലെ ഫു ക്വോക്കിന് (Phu Quoc) സമീപമുണ്ടായ ഈ ദാരുണമായ ബോട്ട് അപകട വാർത്ത തന്നെ ഏറെ സങ്കടപ്പെടുത്തിയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി 'എക്‌സ്' പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ കുറിച്ചു.

​"വിയറ്റ്‌നാമിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയും കോൺസുലേറ്റും അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകിവരികയാണ്. നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിയറ്റ്‌നാം അധികൃതരുമായി നിരന്തരം സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നുണ്ട്" പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു.

​അപകടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ അനുശോചനം അറിയിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി, പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവർ എത്രയും വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്ന് പ്രാർഥിക്കുന്നതായും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

​വെള്ളമണൽ തീരങ്ങൾക്കും തെളിഞ്ഞ കടലിനും പേരുകേട്ട ഫൂ ക്വോക്ക് ദ്വീപസമൂഹം വിയറ്റ്നാമിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ബീച്ച് ഡെസ്റ്റിനേഷനുകളിൽ ഒന്നാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രം 18 ലക്ഷത്തിലധികം വിദേശ വിനോദസഞ്ചാരികളാണ് ഈ ദ്വീപ് സന്ദർശിക്കാനെത്തിയത്. സാധാരണയായി സ്പീഡ് ബോട്ടുകളിലാണ് സഞ്ചാരികൾ പ്രധാന ദ്വീപിൽ നിന്നും ഈ ചെറുദ്വീപുകളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാറുള്ളത്.

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