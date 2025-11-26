ETV Bharat / bharat

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച തലസ്ഥാനമായി ഡല്‍ഹി മാറുന്നു; ഉപരാഷ്ട്രപതി സിപി രാധാകൃഷ്‌ണൻ

ഡൽഹി നിയമസഭയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഭരണഘടനാ ദിനാഘോഷത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ന്യൂഡൽഹി: ലണ്ടൻ, വാഷിങ്‌ടൺ പോലെയാകാൻ ശ്രമിക്കരുത്, മറിച്ച് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച തലസ്ഥാനമായി ഡല്‍ഹി ഉയർന്നുവരണമെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി സിപി രാധാകൃഷ്‌ണൻ. 'വിക്ഷിത് ഭാരത്' എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനായി എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും ആഗോളതലത്തിൽ ഉയരണമെന്നും സിപി രാധാകൃഷ്‌ണൻ പറഞ്ഞു. 76-ാം ഭരണഘടനാ ദിന പരിപാടിയിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ജനങ്ങളുടെ സംഭാവനയില്ലാതെ ഒരു രാജ്യത്തെയും ഉയർത്താൻ സാധിക്കില്ല. നാം നമ്മുടെ കടമകൾ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കണമെന്നും സിപി രാധാകൃഷ്‌ണൻ പറഞ്ഞു. ജനങ്ങളുടെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി സംവാദം, ചർച്ച എന്നിവ നടത്തണമെന്ന് പൊതുജന പ്രതിനിധികളോട് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു. രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് സ്ത്രീകളുടെയും ഗോത്ര സമൂഹങ്ങളുടെയും സംഭാവനകളെയും കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ജീവിതത്തിൻ്റെ പല മേഖലകളിലും പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ, നീതിന്യായ പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ എന്നിവ വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സാമൂഹിക നീതിക്കും സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണത്തിനുമുള്ള നമ്മുടെ ശക്തമായ പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഭരണഘടന പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ഉപരാഷ്ട്രപതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പുസ്‌തകം പ്രകാശനം ചെയ്‌തു

ചടങ്ങിൽ വിത്തൽഭായ് പട്ടേലിൻ്റെ 100-ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് 'ശതാബ്‌ദി യാത്ര' എന്ന പുസ്‌തകം പ്രകാശനം ചെയ്‌ത് ഉപരാഷ്ട്രപതി സിപി രാധാകൃഷ്‌ണൻ. ഇന്ത്യയുടെ നിയമനിർമാണ യാത്രയുടെ സൂക്ഷ്‌മവും വിശകലനപരവുമായ ഒരു സമാഹാരമാണ് ഈ പുസ്‌തകമെന്ന് സിപി രാധാകൃഷ്‌ണൻ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെൻ്ററി ചരിത്രത്തിൽ എടുത്ത പറയേണ്ട വ്യക്തിയാണ് വിത്തൽഭായ് പട്ടേൽ. സെൻട്രൽ ലെജിസ്‌ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയുടെ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രിസൈഡിങ് ഓഫിസറായി സേവനം അനുഷ്‌ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വിത്തൽഭായ് പട്ടേൽ. ഡൽഹി നിയമസഭയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഭരണഘടനാ ദിനാഘോഷത്തിലാണ് പുസ്‌തകം പ്രകാശനം ചെയ്‌തത്.

കത്ത് എഴുതി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി

കർത്തവ്യങ്ങളുടെ നിർവഹണത്തിൽ നിന്നാണ് അവകാശങ്ങൾ ഒഴുകുന്നത് എന്ന മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വിശ്വാസത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി തൻ്റെ കത്തിൽ ഓർമിപ്പിച്ചു. കടമകൾ നിറവേറ്റുന്നത് സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ പുരോഗതിയുടെ അടിത്തറയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. ഇന്ന് എടുക്കുന്ന നയങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും വരും തലമുറകളുടെ ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുമെന്നും ഇന്ത്യ ഒരു പുരോഗമന രാജ്യത്തിലേയ്‌ക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ കടമകൾക്കും കർത്തവ്യങ്ങൾക്കും പ്രഥമ സ്ഥാനം നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു.

