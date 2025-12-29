ഉപരാഷ്ട്രപതി കേരളത്തിലേക്ക്; ട്രിവാൻഡ്രം ഫെസ്റ്റിലും ശിവഗിരി തീർഥാടനത്തിലും പങ്കെടുക്കും, തലസ്ഥാനത്ത് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം
ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ കേരളം, തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി സന്ദർശനം ഇന്ന് തുടങ്ങും. പാളയം എല്എംഎസ് കോമ്പൗണ്ടില് നടക്കുന്ന ട്രിവാൻഡ്രം ഫെസ്റ്റില് മുഖ്യാതിഥിയാണ് അദ്ദേഹം.
ന്യൂഡല്ഹി : ഉപരാഷ്ട്രപതി സിപി രാധാകൃഷ്ണൻ കേരളത്തിലേക്ക്. ഇക്കൊല്ലത്തെ ട്രിവാൻഡ്രം ഫെസ്റ്റില് പങ്കെടുക്കാനും 93-ാമത് ശിവഗിരി തീർഥാടനത്തില് പങ്കെടുക്കാനുമാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതി കേരളത്തിലെത്തുന്നത്. ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ കേരളം, തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി സന്ദർശനം ഇന്ന് (ഡിസംബർ 29) തുടങ്ങും.
രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദർശനമാണ് സിപി രാധാകൃഷ്ണൻ നടത്തുന്നത്. ഇന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലെത്തുന്ന ഉപരാഷ്ട്രപതി ഒരു പൗര സ്വീകരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും മഹാകവി ഭാരതിയാരുടെ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. പുതുച്ചേരിയിൽ സ്മാർട്ട് സിറ്റി മിഷന്റെ കീഴിലുള്ള ഭവന പദ്ധതിക്ക് അദ്ദേഹം തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അറിയിച്ചു.
പോണ്ടിച്ചേരി സർവകലാശാലയുടെ 30-ാമത് ബിരുദദാന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായും ഉപരാഷ്ട്രപതി പങ്കെടുക്കും. ശേഷം അദ്ദേഹം കേരളത്തിലേക്ക് തിരിക്കും. പാളയം എല്എംഎസ് കോമ്പൗണ്ടില് നടക്കുന്ന ട്രിവാൻഡ്രം ഫെസ്റ്റില് മുഖ്യാതിഥിയാണ് സിപി രാധാകൃഷ്ണൻ. വൈകിട്ട് 6.30ന് നടക്കുന്ന സ്നേഹ സംഗമത്തിലാണ് അദ്ദേഹം മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുന്നത്.
നാളെ (ഡിസംബർ 30) വർക്കലയിലെത്തുന്ന ഉപരാഷ്ട്രപതി 93-ാമത് ശിവഗിരി തീർഥാടനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. തിരുവനന്തപുരം മാർ ഇവാനിയോസ് കോളജിന്റെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ സമാപന പൊതുയോഗവും അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ശേഷം തമിഴ്നാട്ടിലെ രാമേശ്വരത്ത് നടക്കുന്ന കാശി-തമിഴ് സംഗമം 4.0 ന്റെ സമാപന ചടങ്ങിൽ ഉപരാഷ്ട്രപതി മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും.
തലസ്ഥാനത്ത് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം
ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തില് കർശന ഗാതാഗത നിയന്ത്രണം. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30മുതല് രാത്രി 8.30 വരെ ശംഖുമുഖം, ആള്സെയിന്റ്സ്, ചാക്ക പേട്ട, പള്ളിമുക്ക്, പാറ്റൂർ, ജനറല് ആശുപത്രി, ആശാൻ സ്ക്വയർ, ഫ്ലൈ ഓവർ, നിയമസഭ, ജിവി രാജ, എല്എംഎസ് മ്യൂസിയം, വെള്ളയമ്പലം, കവടിയാർ റോഡ് എന്നീ റോഡുകളില് വാഹനങ്ങള് പാർക്ക് ചെയ്യരുതെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. രാവിലെ എട്ട മുതല് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് വരെ ചാക്ക ലോഡ്സ്, ലുലു, കുഴിവിള, ആക്കുളം, കോട്ടമുക്ക്, പ്രശാന്ത് നഗർ, ഉള്ളൂർ, കേശവദാസപുരം, പരുത്തിപ്പാറ, മാർ ഇവാനിയോസ് കോളജ് റോഡുകളില് വാഹനങ്ങള് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ല. രാവിലെ ആറ് മുതല് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് വരെ ശംഖുമുഖം, ആള്സെയിന്റ്സ്, ചാക്ക റോഡിലും വാഹനങ്ങള് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. മറ്റ് പ്രധാന റോഡുകളിലും ഇന്നും നാളെയും ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്.
'എല്ലാ മനുഷ്യരും ജന്മം കൊണ്ട് തുല്യർ...': ഉപരാഷ്ട്രപതി
മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോറിൽ നടന്ന അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ ജന്മശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷമാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതി സിപി രാധാകൃഷ്ണൻ കേരളവും തമിഴ്നാടും പുതുച്ചേരിയും സന്ദർശിക്കാനെത്തുന്നത്. മധ്യപ്രദേശിലെ പരിപാടി അടൽ ഫൗണ്ടേഷനാണ് സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പത്രക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചിരുന്നു.
തമിഴ് ക്ലാസിക് തിരുക്കുറലിലെ ഒരു വാക്യം അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു ഉപരാഷ്ട്രപതി ചടങ്ങില് സംസാരിച്ചത്. എല്ലാ മനുഷ്യരും ജന്മം കൊണ്ട് തുല്യരാണെങ്കിലും, ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെയാണ് മഹത്വം കൈവരിക്കുന്നതെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി പ്രസംഗത്തില് പറയുകയുണ്ടായി. അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല, മറിച്ച് ഒരു ദൗത്യമായിരുന്നുവെന്നും, തത്വങ്ങളോടും മൂല്യങ്ങളോടും ഉള്ള പ്രതിബദ്ധതയിൽ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും "അടൽ" ആയി തുടർന്നുവെന്നും ഉപരാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു. ഒരു രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞൻ, ഭരണാധികാരി, പാർലമെന്റേറിയൻ, കവി, എല്ലാറ്റിനുമുപരി മഹാനായൊരു മനുഷ്യൻ എന്നീ നിലകളിൽ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി നടത്തിയ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഓർമിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
