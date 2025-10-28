ETV Bharat / bharat

മലയാളികള്‍ക്ക് ആശ്വാസം, ഇനി പറന്നെത്താം, എറണാകുളം ടു ബെംഗളൂരു വന്ദേഭാരത് ഉടൻ ഓടിത്തുടങ്ങും; പ്രഖ്യാപനവുമായി ഉപരാഷ്ട്രപതി

എറണാകുളത്തിനും ബെംഗളൂരുവിനും ഇടയിലുള്ള വന്ദേഭാരത് എക്‌സ്പ്രസ് ഉടൻ. സ്റ്റോപ്പുകള്‍ അടക്കം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഉപരാഷ്‌ട്രപതി.

Vice President Announces Vande Bharat Express Between Ernakulam and Bengaluru (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 28, 2025

3 Min Read
കോയമ്പത്തൂർ: യാത്രക്കാരുടെ ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ബെംഗളൂരുവിലേക്കും തിരിച്ചും വന്ദേഭാരത് എക്‌സ്പ്രസ് സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നു. മലയാളികളുടെ ഒരുപാട് കാലത്തെ ആവശ്യമാണ് ഉപരാഷ്‌ട്രപതി സിപി രാധാകൃഷ്‌ണൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തോടെ നിറവേറുന്നത്.

ബെംഗളൂരുവില്‍ താമസിക്കുന്ന മലയളികൾക്ക് ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതും ആശ്വാസം നല്‍കുന്നതുമായ പ്രഖ്യാപനം കൂടിയാണിത്. ജോലി സംബന്ധിച്ചും പഠനകാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ബെംഗളൂരുവിൽ ഒരുപാട് മലയാളികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അവധി ദിനങ്ങളിലും ഉത്സവ സീസണുകളിലുമൊക്കെ നാട്ടിലേക്കും തിരിച്ചും യാത്ര ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് ഇത് ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടും.

അനുമോദന ചടങ്ങിൽ നിന്നും (ETV Bharat)

അതേസമയം, യാത്രാ സമയം ഗണ്യമായി കുറയുമെന്നാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ കോഴമ്പത്തൂരിലെ സന്ദർശനത്തിനിടെയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം. “എറണാകുളത്തിനും ബെംഗളൂരുവിനും ഇടയിലുള്ള വന്ദേഭാരത് എക്‌സ്പ്രസ് ഉടൻ വരും. കോയമ്പത്തൂർ, സേലം, തിരുപ്പൂർ, ഈറോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ട്രെയിൻ സ്‌റ്റോപ്പുകള്‍ ഉണ്ടാകും. കൂടാതെ, കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികൾക്കായി ഒരു പുതിയ പ്രതിദിന ട്രെയിൻ സർവീസ് ആരംഭിക്കും” -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എറണാകുളം – ബെംഗളൂരു റൂട്ടിൽ പുതിയ വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ അനുവദിച്ചത് സ്വാഗതാർഹമാണെന്ന് ഹൈബി ഈഡൻ എംപി അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു. നവംബർ പകുതിയോടെയായിരിക്കും സർവീസ് ആരംഭിക്കുക. 2024 ൽ ഓണക്കാലത്ത് ഈ റൂട്ടിലെ പ്രത്യേക വന്ദേ ഭാരത് സർവീസ് നിർത്തിയപ്പോൾ യാത്രക്കാരിൽ നിന്നും ജനപ്രതിനിധികളിൽ നിന്നും എതിർപ്പ് നേരിട്ടിരുന്നു.

ഉപരാഷ്ട്രപതി സി.പി രാധാകൃഷണൻ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ (ETV Bharat)

സമയക്രമവും സ്റ്റോപ്പുകളും

ട്രെയിൻ രാവിലെ 5 മണിക്ക് ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് എറണാകുളത്ത് എത്തുന്ന രീതിയില്‍ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. മടക്ക യാത്രയില്‍ രാത്രി 11 മണിക്ക് ബെംഗളൂരുവിൽ എത്തും. തൃശൂർ, പാലക്കാട്, കോയമ്പത്തൂർ, തിരുപ്പൂർ, ഈറോഡ്, സേലം എന്നീ രണ്ട് സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ ആറ് സ്റ്റോപ്പുകൾ ഉണ്ട്.

നിലവിൽ എറണാകുളം മുതല്‍ ബെംഗളൂരു വരെ 13 മണിക്കൂറാണ് യാത്രാസമയം. ഇത് 9 മണിക്കൂറിൽ താഴെയായി കുറയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നവംബർ പകുതിയോടെ ട്രെയിൻ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം, വ്യാഴം, ശനി, തിങ്കൾ ദിവസങ്ങളിലായിരുന്നു പ്രത്യേക സർവീസുകൾ നടത്തിയിരുന്നത്.

ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദർശനം

ഉപരാഷ്ട്രപതിയായതിന് ശേഷം തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നടത്തിയ ആദ്യത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനമാണിത്. ഒക്‌ടോബർ 28 മുതൽ 30 വരെയാണ് സന്ദർശനം. കോയമ്പത്തൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ അദ്ദേഹത്തെ ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് നൈനാർ നാഗേന്ദ്രനും മറ്റ് മുതിർന്ന പാർട്ടി നേതാക്കളും പൂച്ചെണ്ടുകൾ നൽകി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

ഉപരാഷ്‌ട്രപതിയെ സ്വീകരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

കോയമ്പത്തൂർ ജില്ലാ ചെറുകിട വ്യവസായ അസോസിയേഷൻ (കോഡിസിയ) കോയമ്പത്തൂരിലെ പീലമേട്ടിലുള്ള കൊഡിസിയ വ്യാപാരമേള സമുച്ചയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരു അനുമോദന ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് നൈനാർ നാഗേന്ദ്രൻ, മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് കെ. അണ്ണാമലൈ, ബിജെപി ദേശീയ മഹിളാ മോർച്ച പ്രസിഡൻ്റ് വനതി ശ്രീനിവാസൻ, മുതിർന്ന നേതാവ് എച്ച്. രാജ എന്നിവരുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രമുഖ നേതാക്കൾ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

കയർ ബോർഡ് ചെയർമാനായിരുന്ന കാലം മുതലുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് കോഡിസിയ പ്രസിഡൻ്റ് കാർത്തികേയൻ പറഞ്ഞു. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ കയർ കയറ്റുമതി 2,500 കോടി രൂപയായി വർധിച്ചതായും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. മൂന്ന് ജില്ലകൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന 120 കിലോമീറ്റർ വ്യാവസായിക ഇടനാഴി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കൽ, കോയമ്പത്തൂർ വിമാനത്താവള വികസനം, മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതി എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വികസനാഭ്യർത്ഥനകളും അദ്ദേഹം നടത്തി.

"രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കപ്പുറം എന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനും ആദരിക്കാനും ഇവിടെയെത്തിയ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനം വ്യക്തിപരമായ ബഹുമതിയല്ല. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് അഭിമാനമാണ്. കർണാടകയുടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വികസനം പ്രധാനമായും ബെംഗളൂരു വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ വികസനം മൂലമാണ്. അതുപോലെ, കോയമ്പത്തൂർ വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ വികസനത്തെ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി പിന്തുണയ്ക്കും" ഉപരാഷ്‌ട്രപതി പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

തൊഴിലാളി ക്ഷേമം

കൂടാതെ തൊഴിലാളി ക്ഷേമത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. “തൊഴിലാളികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന വ്യവസായങ്ങൾക്ക് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാവരുടെയും ക്ഷേമം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു മാതൃകാ ജില്ലയായി കോയമ്പത്തൂർ നിലകൊള്ളുന്നു. ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പുരോഗതി മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് സംഭാവന നൽകുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ്.” സമഗ്ര വികസനത്തിനായി കൃഷിയും വ്യവസായവും സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

“1954 മുതൽ 2016 വരെ ഇന്ത്യ വെറും 652 കോടി രൂപയുടെ കയർ ഉത്‌പന്നങ്ങളാണ് കയറ്റുമതി ചെയ്‌തത്. ഞാൻ ചുമതലയേറ്റപ്പോൾ, കയറ്റുമതി ഇരട്ടിയാക്കുമെന്ന് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തു. മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ, കയർ കയറ്റുമതി 1,782 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു.”

ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ കാത്ത് (ETV Bharat)

ചടങ്ങിന് ശേഷം 3 മണിയോടെ, ടൗൺ ഹാളിലെ കോയമ്പത്തൂർ കോർപ്പറേഷൻ പരിസരത്തുള്ള മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പ്രതിമയിൽ അദ്ദേഹം പുഷ്‌പാർച്ചന നടത്തി. തുടർന്ന് പേരൂരിലെ ആദീനം മഠം സന്ദർശിച്ചു. അവിടെവച്ച് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ 150-ാം വാർഷികാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. പിന്നീട് വൈകുന്നേരം, തൻ്റെ ജന്മനാടായ തിരുപ്പൂരിലേക്ക് തിരിച്ചു. തുടർന്ന്, മധുരയിലെ വിവിധ പരിപാടികളിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കും.

ALSO READ: ഓള്‍ ഓകെ..? അറിയാൻ ഉപമുഖ്യൻ നേരിട്ടെത്തി, ചെന്നൈ കമാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സെന്‍ററിൽ ഉദയനിധിയുടെ സർപ്രൈസ് വിസിറ്റ്

