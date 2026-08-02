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എഴിമല ഇന്ത്യൻ നാവിക അക്കാദമിയിൽ പുതിയ കമാൻഡറായി വൈസ് അഡ്‌മിറൽ അലോക് ആനന്ദ ചുമതലയേറ്റു

അക്കാദമിയുടെ 13-ാമത് കമാൻഡറായാണ് അദ്ദേഹം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥാനമേറ്റെടുത്തത്

Naval Academy Ezhimala new commandant manesh chadda
വൈസ് അഡ്‌മിറൽ അലോക് ആനന്ദ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 2, 2026 at 8:57 AM IST

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കണ്ണൂർ: എഴിമലയിലുള്ള ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാവിക പരിശീലനകേന്ദ്രമായ ഇന്ത്യൻ നാവിക അക്കാദമി (INA) കമാൻഡറായി വൈസ് അഡ്‌മിറൽ അലോക് ആനന്ദ ചുമതലയേറ്റു. അക്കാദമിയുടെ 13-ാമത് കമാൻഡറായാണ് അദ്ദേഹം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥാനമേറ്റെടുത്തത്.

Naval Academy Ezhimala new commandant manesh chadda
Vice Admiral Alok Anand (ETV Bharat)

ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയുള്ള നേതൃപാടവം കൊണ്ടും ഉയർന്ന പ്രൊഫഷണലിസം കൊണ്ടും അക്കാദമിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മികച്ച പുരോഗതി കൈവരിച്ച വൈസ് അഡ്‌മിറൽ മനീഷ് ചദ്ദയുടെ സേവനകാലാവധി പൂർത്തിയായതിനെ തുടർന്നാണ് പുതിയ നിയമനം. ഗുണമേന്മയുള്ള നാവിക പരിശീലനത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിയ മനീഷ് ചദ്ദ പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ, മികവിന്‍റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിനാണ് അക്കാദമി തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്.

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നാവികസേനയിൽ നിർണായക പദവികൾ വഹിച്ച് മാതൃകാപരമായ പരിചയസമ്പത്തുള്ള വിശിഷ്‌ടനായ ഒരു ഫ്ലാഗ് ഓഫീസറാണ് വൈസ് അഡ്‌മിറൽ അലോക് ആനന്ദ. ഗോവയിലെ നാവിക അക്കാദമിയിലെ പൂർവവിദ്യാർത്ഥിയായ അദ്ദേഹം 1993 ജൂലൈ 1-നാണ് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ഭാഗമാകുന്നത്. നാവിഗേഷൻ ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ (Navigation and Direction) വിഭാഗത്തിൽ ആഴത്തില്‍ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള അദ്ദേഹം തമിഴ്‌നാട്ടിലെ വെല്ലിങ്ടണിലുള്ള പ്രശസ്‌തമായ ഡിഫൻസ് സർവീസസ് സ്റ്റാഫ് കോളേജിൽ നിന്ന് സ്റ്റാഫ് കോഴ്‌സും തായ്‌ലൻഡിലെ നാഷണൽ ഡിഫൻസ് കോളേജിൽ നിന്ന് നാഷണൽ ഡിഫൻസ് കോഴ്‌സും വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Naval Academy Ezhimala new commandant manesh chadda
Vice Admiral Alok Anand (ETV Bharat)

മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട തിളക്കമാർന്ന സേവനജീവിതത്തിൽ നിരവധി പ്രമുഖ ഓപ്പറേഷണൽ, സ്റ്റാഫ്, പരിശീലന ചുമതലകൾ അദ്ദേഹം കാര്യക്ഷമമായി നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ പ്രധാന യുദ്ധക്കപ്പലുകളായ INS ഘോർപാഡ്, INS സത്പുര എന്നിവയുടെ കമാൻഡിങ് ഓഫീസറായി അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Naval Academy Ezhimala new commandant manesh chadda
Vice Admiral Alok Anand (ETV Bharat)

കൂടാതെ, രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ സൈനിക പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളായ ഖഡക്വാസ്‌ലയിലെ നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമി (NDA), കൊച്ചിയിലെ നാവിഗേഷൻ ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ സ്‌കൂൾ, ഡിഫൻസ് സർവീസസ് സ്റ്റാഫ് കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പരിശീലകനായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു.

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ന്യൂഡൽഹിയിലെ നാവികസേന ആസ്ഥാനത്ത് കൊമഡോർ നാവൽ ഓപ്പറേഷൻസ്, അസിസ്റ്റന്‍റ് ചീഫ് ഓഫ് നേവൽ സ്റ്റാഫ് (പോളിസി ആൻഡ് പ്ലാൻസ്) തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന തന്ത്രപ്രധാന പദവികളും അദ്ദേഹം അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാവികസേനയ്ക്ക് നൽകിയ സമാനതകളില്ലാത്ത വിശിഷ്‌ട സേവനങ്ങളെയും പ്രതിബദ്ധതയെയും മാനിച്ച് 2016-ൽ രാജ്യത്തിന്‍റെ പ്രമുഖ സൈനിക ബഹുമതികളിലൊന്നായ 'യുദ്ധ് സേവ മെഡൽ' (YSM) നൽകി രാജ്യം അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു.

എഴിമലയിലെ അക്കാദമി കമാൻഡറായി ചുമതലയേൽക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ്, വിശാഖപട്ടണം ആസ്ഥാനമായുള്ള ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ഈസ്റ്റേൺ ഫ്ലീറ്റിന്റെ ഫ്ലാഗ് ഓഫീസർ കമാൻഡിങ് ആയി സേവനമനുഷ്‌ഠിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സമുദ്ര സുരക്ഷയിലും നാവിക തന്ത്രങ്ങളിലും വലിയ പരിചയസമ്പത്തുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വരവ് എഴിമല നാവിക അക്കാദമിയിലെ പരിശീലന നിലവാരം കൂടുതൽ ഉയർന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

TAGGED:

NAVAL ACADEMY
EZHIMALA
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