തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയല്ല, ഇനി മുതൽ 'വിബി ജി റാം ജി'; ബില്‍ പാസാക്കി പാർലമെൻ്റ്

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയല്ല, ഇനി മുതൽ 'വിബി ജി റാം ജി'; ബില് പാസാക്കി പാർലമെൻ്റ്
മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പേര് മാറ്റുകയല്ല, പകരം പുതിയ പദ്ധതിയാണെന്ന് കേന്ദ്ര കൃഷി, ഗ്രാമവികസന മന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാൻ പറഞ്ഞു.
Published : December 18, 2025 at 1:37 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കടുത്ത പ്രതിപക്ഷ എതിർപ്പിനിടയിലും തൊഴിലുറപ്പ് ഭേദഗതി ബില് പാസാക്കി പാർലമെൻ്റ്. ഇനി മുതൽ വിബി ജി റാം ജി (വികസിത് ഭാരത് ഗ്യാരണ്ടി ഫോർ റോസ്ഗാർ ആൻഡ് ആജീവിക മിഷൻ) എന്ന പേരിലാകും അറിയപ്പെടുക. തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയായ മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയിമെൻ്റ് ഗ്യാരിൻ്റി ആക്ട് എന്ന പേരാണ് പുനർനാമകരണം ചെയ്യാൻ അനുമതി നേടിയത്.
പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പേര് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനെ ചൊല്ലി പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പേര് മാറ്റുകയല്ല, പകരം പുതിയ പദ്ധതിയാണെന്ന് കേന്ദ്ര കൃഷി, ഗ്രാമവികസന മന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാൻ പറഞ്ഞു.
ഗ്രാമീണ തൊഴിൽ പദ്ധതികളുടെ ഘടനയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പുകൾ, ഉപജീവന പദ്ധതികൾ എന്നിവ പുനർനിർമിക്കുകയാണ് ബില് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
