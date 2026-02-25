ETV Bharat / bharat

പോരാട്ടവീര്യം ചോരാത്ത നൂറ്റാണ്ട്; സിപിഐയുടെ അമരക്കാരൻ ആർ നല്ലകണ്ണ് (101) അന്തരിച്ചു

തമിഴ്‌നാട് സി.പി.ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി 13 വർഷത്തോളം (1992 മുതൽ 2005 വരെ) അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചു

Veteran CPI leader R Nallakannu (File) (ETV Bharat)
Published : February 25, 2026 at 2:49 PM IST

Updated : February 25, 2026 at 2:59 PM IST

ചെന്നൈ: രാജ്യത്തെ മുതിർന്ന സി.പി.ഐ നേതാവും സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനിയുമായ ആർ. നല്ലകണ്ണ് (101) അന്തരിച്ചു. ചെന്നൈയിലെ രാജീവ് ഗാന്ധി ഗവൺമെൻ്റ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയായിരുന്നു അന്ത്യം. ആശുപത്രി അധികൃതരാണ് മരണവിവരം പ്രസ്‌താവനയിലൂടെ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്.

'ആരോഗ്യം മോശമായതിനാൽ, നല്ലകണ്ണുവിനെ 01.02.2026 ന് തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 24 ദിവസമായി ചികിത്സയ്ക്കിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി മെഡിക്കൽ സംഘം തീവ്രമായ ചികിത്സയും തീവ്രമായ നിരീക്ഷണവും തുടർന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ മരുന്നുകളോട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല, തുടര്‍ന്ന് ആരോഗ്യസ്ഥിതി വഷളാവുകയും ചെയ്‌തു. തീവ്രപരിചരണത്തിലിരിക്കെ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1.55 ന് നല്ലകണ്ണ് നമ്മെ വിട്ടുപോയി എന്ന് ഞങ്ങൾ അഗാധമായ ദുഃഖത്തോടെ അറിയിക്കുന്നു" രാജീവ് ഗാന്ധി ഗവൺമെൻ്റ് ജനറൽ ആശുപത്രി ഇറക്കിയ പ്രസ്‌താവനയില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

തമിഴ്‌നാട് സി.പി.ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി 13 വർഷത്തോളം (1992 മുതൽ 2005 വരെ) അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചു. 1925 ഡിസംബർ 26-ന് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ തൂത്തുക്കുടി ജില്ലയിലെ ശ്രീവൈകുണ്‌ഠത്താണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. തൻ്റെ 15-ാം വയസ്സിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച അദ്ദേഹം എട്ടു പതിറ്റാണ്ടിലേറെ പൊതുരംഗത്ത് സജീവമായിരുന്നു. ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത അദ്ദേഹം വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കെ തന്നെ ജയിൽവാസമനുഷ്‌ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നിരോധിക്കപ്പെട്ട കാലത്ത് ഒളിവിലിരുന്നും ജയിലിൽ കിടന്നും അദ്ദേഹം പോരാടി. കൂടാതെ 25 വർഷത്തോളം കർഷകത്തൊഴിലാളി യൂണിയൻ്റെ അധ്യക്ഷനായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലളിതജീവിതത്തിനും സത്യസന്ധതയ്ക്കും പേരുകേട്ട നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തൻ്റെ 80-ാം ജന്മദിനത്തിൽ പാർട്ടി നൽകിയ ഒരു കോടി രൂപയും കാറും അദ്ദേഹം പാർട്ടിക്ക് തന്നെ തിരികെ നൽകി മാതൃകയായി.

തമിഴ്‌നാട് സർക്കാരിൻ്റെ 'തകൈസാൽ തമിഴർ' പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ 15 ലക്ഷം രൂപയും അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്‌തു. കർഷകരുടെ അവകാശങ്ങൾക്കും സാമൂഹിക നീതിക്കും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനുമായി അദ്ദേഹം നിരവധി സമരങ്ങൾ നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. താമിരഭരണി നദിയിലെ മണൽക്കൊള്ളയ്ക്കെതിരെ അദ്ദേഹം നടത്തിയ നിയമപോരാട്ടം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഒരു നൂറ്റാണ്ട് നീണ്ട പോരാട്ടവും ത്യാഗവും

ആദ്യം മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആശയങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടനായ നല്ലകണ്ണ്, തൻ്റെ അധ്യാപകൻ പല്ലവേശത്തിലൂടെ ഇടതുപക്ഷ രചനകൾ പരിചയപ്പെട്ടതോടെയാണ് മാർക്സിസത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത്. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്തെ ഭക്ഷ്യക്ഷാമത്തിനിടയിൽ, ശ്രീവൈകുണ്ഠത്തിലും പരിസരഗ്രാമങ്ങളിലും നിലനിന്നിരുന്ന ജാതീയവും സാമ്പത്തികവുമായ അധികാര വ്യവസ്ഥകളെ അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി.

ശ്രീവൈകുണ്ഠത്തിലെ ഒരു കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ പൂഴ്ത്തിവെച്ചിരുന്ന വലിയൊരു നെല്ല് ശേഖരം അദ്ദേഹം പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യകാല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രധാനമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരാതിയെത്തുടർന്ന് അധികൃതർ ഏകദേശം 2,000 ചാക്ക് അരി പിടിച്ചെടുത്തു. പ്രമുഖ വ്യക്തികളെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ അംഗീകാരം നേടിക്കൊടുത്തു.

1943-ൽ തിരുനെൽവേലി ഹിന്ദു കോളജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നല്ലകണ്ണ് ഔദ്യോഗികമായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ ചേരുന്നത്. വൈകാതെ തന്നെ അവിഭക്ത തിരുനെൽവേലി ജില്ലയിലുടനീളമുള്ള ഭൂരഹിതരായ കർഷകത്തൊഴിലാളികളുടെ പ്രധാന സംഘാടകനായി അദ്ദേഹം മാറി. കർഷകത്തൊഴിലാളി യൂണിയനെ ഒരു ശക്തമായ പോരാട്ടവേദിയായി വളർത്തുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വലിയ പങ്കുവഹിച്ചു.

വൻകിട ഭൂവുടമകൾക്കും വലിയ തോതിൽ ഭൂമി കൈവശം വെച്ചിരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും എതിരെ അദ്ദേഹം നിരന്തരമായ സമരങ്ങൾ നയിച്ചു. കുടിയിറക്ക് ഭീഷണി നേരിട്ടിരുന്ന പാട്ടക്കർഷകർക്ക് സ്ഥിരമായ താമസാവകാശം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം നടത്തിയ പോരാട്ടം ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. വർഷങ്ങൾ നീണ്ട പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ നിരവധി കുടുംബങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായ പാർപ്പിടാവകാശം ലഭിച്ചു.

യുവപ്രവർത്തകനായിരിക്കെ തന്നെ ജാതിവിവേചനത്തിനെതിരെ അദ്ദേഹം ശക്തമായ നിലപാടെടുത്തു. ശ്രീവൈകുണ്ഠത്തിലെ യുദ്ധകാല ഭക്ഷ്യ സമിതി യോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ദലിത് അംഗത്തെ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരായ ഭൂവുടമകൾ മാറ്റിനിർത്തിയപ്പോൾ, നല്ലകണ്ണ് വ്യക്തിപരമായി അദ്ദേഹത്തെ യോഗത്തിലേക്ക് ആനയിക്കുകയും തുല്യമായ ഇരിപ്പിടം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഭൂവുടമകൾ യോഗം ബഹിഷ്കരിച്ചു.

സായുധ സമരങ്ങളിലെ പങ്ക് ആരോപിച്ച് 1948-ൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നിരോധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നല്ലകണ്ണ് ഒളിവിൽ പോയി. 1949 ഡിസംബർ 20-ന് നാങ്കുനേരിയിലെ പുളിയൂർകുറിച്ചി ഗ്രാമത്തിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ജയിലിനുള്ളിൽ കടുത്ത മർദ്ദനങ്ങളും അതിനെതിരെയുള്ള സംഘടിത പോരാട്ടങ്ങളുമാണ് നടന്നത്.

മധുര സെൻട്രൽ ജയിലിൽ 9658-ാം നമ്പർ തടവുകാരനായിരുന്ന അദ്ദേഹം ജയിൽ അധികൃതരുടെ അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നയിക്കുകയും തടവുകാരുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കായി പോരാടുകയും ചെയ്തു. ജയിൽ ലൈബ്രറിയുടെ ചുമതലക്കാരനായിരിക്കെ, വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഒരു പ്രതിരോധ മാർഗമായി അദ്ദേഹം കണ്ടു. തടവുകാർക്കായി പഠന പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും നിരവധി പേരെ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷ എഴുതാൻ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്തു. ഏഴ് വർഷത്തെ ജയിൽവാസത്തിന് ശേഷം 1956 ഡിസംബറിലാണ് അദ്ദേഹം മോചിതനായത്.

1958-ൽ ജാതിവിരുദ്ധ പ്രവർത്തകൻ അണ്ണാച്ചാമിയുടെ മകൾ രഞ്ജിതത്തെ അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചു. ഓൾ ഇന്ത്യ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ലേബറേഴ്സ് യൂണിയൻ്റെ സംസ്ഥാന, ദേശീയ തലങ്ങളിൽ നേതൃസ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ച അദ്ദേഹം ഭൂമിയവകാശം, വേതനം, പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിരവധി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നയിച്ചു. 1992 മുതൽ 2005 വരെ സി.പി.ഐ തമിഴ്‌നാട് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന അദ്ദേഹം തൊഴിലാളികൾക്കും കർഷകർക്കും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. 2010-ൽ താമിരഭരണി നദിയിലെ അനധികൃത മണൽ ഖനനത്തിനെതിരെ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ മധുര ബെഞ്ചിനെ സമീപിക്കുകയും കേസ് നേരിട്ട് വാദിക്കുകയും അനുകൂല വിധി നേടുകയും ചെയ്തു.

അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലളിതജീവിതം എപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ചെന്നൈയിലെ സി.ഐ.ടി നഗറിലുള്ള തമിഴ്‌നാട് ഹൗസിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ വാടകവീട്ടിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ദീർഘകാലം താമസിച്ചിരുന്നത്. ആ കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റിയപ്പോൾ മറ്റൊരു വാടകവീട്ടിലേക്ക് മാറി. വലിയ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടും സ്വന്തമായി സ്വത്തോ വീടോ സമ്പാദിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല.

80-ാം ജന്മദിനത്തിൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ നൽകിയ ഒരു കോടി രൂപ അദ്ദേഹം പാർട്ടിക്ക് തന്നെ തിരികെ നൽകി. ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ അംബേദ്കർ അവാർഡ് ലഭിച്ചപ്പോൾ അത് സി.പി.ഐക്കും കർഷകത്തൊഴിലാളി യൂണിയനുമായി വീതിച്ചു നൽകി. 2022-ൽ ലഭിച്ച 'തകൈസാൽ തമിഴർ' പുരസ്കാര തുകയായ 10 ലക്ഷം രൂപയോടൊപ്പം തൻ്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന 5,000 രൂപ കൂടി ചേർത്ത് അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകി. ത്യാഗം, ലാളിത്യം, സാമൂഹിക നീതിയോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത എന്നിവയാൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഒരു വലിയ നേതാവിനെയാണ് നല്ലകണ്ണിൻ്റെ വിയോഗത്തിലൂടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കും തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിനും നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്.

