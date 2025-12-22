സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപം; നിരപരാധിയെന്ന് പ്രതി സജ്ജൻ കുമാര്, വിധി പറയൽ മാറ്റിവച്ച് കോടതി
ജൂലൈ 7 ന് സജ്ജൻ കുമാർ സ്വയം നിരപരാധിയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഈ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടാൻ തനിക്ക് കഴിയില്ലെന്നും തനിക്കെതിരെ തെളിവുകളില്ലെന്നും സജ്ജൻ കുമാർ പറഞ്ഞു.
Published : December 22, 2025 at 3:17 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: 1984ൽ നടന്ന നടന്ന ജനക്പുരി സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപത്തിലെ പ്രതി സജ്ജൻ കുമാറിനെതിരായ കേസിലെ വിധി പറയൽ മാറ്റിവച്ച് ഡൽഹി റൗസ് അവന്യൂ കോടതി. ജനുവരി 22ലേയ്ക്കാണ് വിധി പറയൽ മാറ്റിവച്ചത്. ഈ കേസിൽ സെപ്റ്റംബർ 23 ന് കോടതി വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു.
അതേസമയം ഇന്ന് കോടതിയിൽ ആവശ്യമായ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുമെന്ന് സിബിഐ അറിയിച്ചു. സിബിഐ രേഖകൾ സമർപ്പിച്ച ശേഷം, അടുത്ത ആഴ്ചയ്ക്കകം സജ്ജൻ കുമാർ മതിയായ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് കോടതി നിർദേശിച്ചു. ജൂലൈ 7 ന് സജ്ജൻ കുമാർ നിരപരാധിയാണെന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഈ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടാൻ തനിക്ക് കഴിയില്ലെന്നും തനിക്കെതിരെ തെളിവുകളില്ലെന്നും സജ്ജൻ കുമാർ പറഞ്ഞു.
2023 നവംബർ 9 ന് കേസിലെ ഇരയായ മഞ്ജീത് കൗർ പ്രതി സജ്ജൻ കുമാർ അക്രമകാരികളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെന്ന കേട്ടറിവ് മാത്രമാണ് ഉള്ളതെന്നും സജ്ജൻ കുമാറിനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും മൊഴി നല്കിയിരുന്നു.
പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ 147, 148, 153A, 295, 149, 307, 308, 323, 325, 395, 436 എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം സജ്ജൻ കുമാറിനെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. 2023 ഓഗസ്റ്റ് 23-ന് സജ്ജൻ കുമാറിനെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. എസ്ഐടി സജ്ജൻ കുമാറിന് മേൽ ചുമത്തിയ സെക്ഷൻ 302 (കൊലപാതകം) നീക്കം ചെയ്യാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.
2025 ജനുവരി 31-ന് നടന്ന വാദം കേൾക്കലിൽ, റൗസ് അവന്യൂ കോടതി സജ്ജൻ കുമാറിനെതിരായ വിധി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് മാറ്റിവച്ചു. നേരത്തെ, 2024 ജനുവരി 8-നും ഡിസംബർ 16-നും വിധി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് മാറ്റിവച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ തിഹാർ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന സജ്ജൻ കുമാർ, വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴിയാണ് പ്രത്യേക ജഡ്ജി കാവേരി ബവേജയ്ക്ക് മുന്നിൽ രണ്ട് തവണ ഹാജരായത്. ആകെ മൂന്ന് തവണ വിധി പറയൽ മാറ്റി വച്ചിട്ടുണ്ട്.
ജനക്പുരി അക്രമ കേസ്
1984 നവംബർ 1ന് ഡൽഹിയിലെ സരസ്വതി വിഹാറിൽ ജസ്വന്ത് സിങ്, തരുൺദീപ് സിങ് എന്നീ രണ്ട് യുവാക്കൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇതേ തുടർന്ന് പഞ്ചാബ് ബാഗ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സജ്ജൻ കുമാറിനെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. 2021 ഡിസംബർ 16ന് പൊലീസ് അന്വേഷണം കണക്കിലെടുത്ത് കോടതി സജ്ജൻ കുമാറിനെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തി.
അതേസമയം ഇരയുടെ അഭിഭാഷകൻ ആക്രമണകാരികൾ ആയുധങ്ങളുമായി സരസ്വതി വിഹാറിൽ പ്രവേശിച്ച് കൊള്ളയടിക്കുകയും തീ വയ്ക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതായി ആരോപിച്ചു. സിഖുകാരുടെ സ്വത്തുക്കൾ ആക്രമിച്ച് കൈക്കലാക്കിയിരുന്നു. "ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കൊലപാതകത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ജനക്കൂട്ടം ജസ്വന്തിൻ്റെ വീട് ആക്രമിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തേയും മകനേയും കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. കൊള്ളയടിച്ച ശേഷം അവർ വീടിന് തീയിട്ടു" അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു. ഇതേ തുടർന്ന് 2025 ഫെബ്രുവരി12ന്, പ്രത്യേക ജഡ്ജി കാവേരി ബവേജ സജ്ജൻ കുമാർ അക്രമികളിൽ ഒരാൾ ആണെന്നതിന് മതിയായ തെളിവുകളുണ്ടെന്നും അക്രമ സംഘത്തെ ഇയാൾ നയിച്ചിരുന്നുവെന്നും വിധി പ്രസ്താവിച്ചു.
