അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവന തട്ടിപ്പ്; പ്രധാനമന്ത്രി മൗനം പാലിക്കുന്നത് എന്തിനെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ
സംഭാവന തട്ടിപ്പിൽ ആരാണ് ഉത്തരവാദി? പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് രാമക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ചത്. ഈ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് മൗനം പാലിക്കുന്നത്?" വേണുഗോപാൽ ചോദിച്ചു.
By PTI
Published : July 10, 2026 at 4:23 PM IST
ഡെറാഡൂൺ: അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവന തട്ടിപ്പിൽ ഇതുവരെ പ്രതികരണം നടത്താത്തതിന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാൽ. രണ്ട് ദിവസത്തെ ഉത്തരാഖണ്ഡ് സന്ദർശനത്തിൻ്റെ അവസാന ദിവസം നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.
സംഭാവന തട്ടിപ്പിൽ ആരാണ് ഉത്തരവാദി? പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് രാമക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ചത്. ഈ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് മൗനം പാലിക്കുന്നത്?" വേണുഗോപാൽ ചോദിച്ചു. ഈ സംഭവം സുപ്രീം കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷിക്കണമെന്നും ഈ വിഷയം പാർട്ടി പാർലമെൻ്റിൽ അതീവ പ്രാധാന്യത്തോടെ ഉന്നയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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വർഷങ്ങളായി ബിജെപി, രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘം (ആർഎസ്എസ്), വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത് (വിഎച്ച്പി) എന്നിവ രാമക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പേരിൽ ശേഖരിച്ച സ്വർണ്ണവും പണവും ഉൾപ്പടെയുള്ള സംഭാവനകൾ ട്രസ്റ്റ് അതോറിറ്റി ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ അടുത്ത വർഷം ആദ്യം നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കവേ, കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി പാർട്ടിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തയ്യാറെടുപ്പുകൾ അവലോകനം ചെയ്തതായി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു.
മുതിർന്ന പാർട്ടി നേതാക്കൾ, സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയ കാര്യ സമിതി, ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻ്റുമാർ, മുന്നണി സംഘടനകൾ, വകുപ്പുകൾ, മുൻപുള്ളതും നിലവിലുള്ളതുമായ എംഎൽഎമാരുമായി അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി."സംസ്ഥാനത്തെ പാർട്ടി സംഘടനയും നേതാക്കളും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ നേതാക്കളും ഒരുമിച്ച് പോരാടുകയും വിജയിക്കുകയും ചെയ്യും" വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി ബിജെപി സർക്കാർ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കാര്യമായ നിരാശയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും സംസ്ഥാനത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന സർക്കാർ വിരുദ്ധ വികാരം മുതലെടുക്കാൻ കോൺഗ്രസ് എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തൊഴിലില്ലായ്മയും അതിൻ്റെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന കുടിയേറ്റവുമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ, എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ അവ പരിഹരിക്കാൻ ബിജെപി സർക്കാർ "ഒന്നും" ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
"ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ യുവാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പോരാടും" എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രിക തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ഒരു "മാനിഫെസ്റ്റോ കമ്മിറ്റി" രൂപീകരിക്കുമെന്ന് വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു. യുവാക്കൾ, വിദ്യാർഥികൾ, കർഷകർ, സ്ത്രീകൾ എന്നിവരുൾപ്പെടെ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നും പ്രതികരണങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശക്തമായ ഒരു പ്രകടന പത്രിക കമ്മിറ്റിയുടെ സഹായത്തോടെ രൂപീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഉത്തരാഖണ്ഡ് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും പാർട്ടി ഇൻ-ചാർജുമായ കുമാരി സെൽജ, സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് ഗണേഷ് ഗോഡിയാൽ എന്നിവരും പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
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