'ജനനായകൻ' ചലച്ചിത്ര നിർമാതാവ് ഡൽഹിയിലെ തമിഴ്നാട് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധി; നിയമനം താത്കാലികം
'ജനനായകൻ' റിലീസ് വൈകുന്നതിനിടെയാണ് വെങ്കട് നാരായണയുടെ നിയമനം. ഒരു വർഷത്തേക്ക് താൽക്കാലിക പദവി വഹിക്കും.
By PTI
Published : June 26, 2026 at 8:07 PM IST
ചെന്നൈ: ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവ് വെങ്കട നാരായണനെ ഡൽഹിയിലെ തമിഴ്നാട് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധിയായി നിയമിച്ചു. ഒരുവർഷത്തേക്ക് താത്കാലിക പദവി സൃഷ്ടിച്ചാണ് നിയമനം. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയും ടിവികെ മേധാവിയുമായ വിജയ്യുടെ പുറത്തിറങ്ങാത്ത ചിത്രം 'ജനനായകൻ' നിർമാതാവാണ് വെങ്കട് നാരായണ.
സെൻസർ ബോർഡുമായുള്ള തർക്കത്തെത്തുടർന്ന് 'ജനനായകൻ' റിലീസ് വൈകുന്നതിനിടെയാണ് വെങ്കട് നാരായണയുടെ നിയമനം. "ഡൽഹിയിലെ തമിഴ്നാട് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധിയായി കെ. വെങ്കട നാരായണനെ നിയമിച്ചു. അദ്ദേഹം ചുമതലയേൽക്കുന്ന തീയതി മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഈ താൽക്കാലിക പദവി വഹിക്കും. ഈ നിയമനത്തിൻ്റെ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും പ്രത്യേകം പുറപ്പെടുവിക്കും" നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ച സർക്കാർ ഉത്തരവില് പറയുന്നു.
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തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും പദ്ധതികൾക്കുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതാണ് നിയമനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര ഓഫീസുകൾ, വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങൾ, തമിഴ്നാട് സർക്കാർ എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ ഒരു പാലമായി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ഉത്തരവില് പറയുന്നു.
മലയാളത്തിൽ വിജയകരമായി പ്രദർശനം തുടരുന്ന 'ബാലൻ: ദ ബോയ്' നിർമിച്ചത് വെങ്കട് നാരായണ ആണ്. കെ.വി.എൻ. പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ അമരക്കാരനായ വെങ്കട് നാരായണ മലയാളത്തിൽ നിർമിക്കുന്ന ആദ്യ ചിത്രമാണിത്. പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന ഗീതു മോഹൻദാസ്- യഷ് ചിത്രം 'ടോക്സിക്: എ ഫെയറി ടെയ്ൽ ഫോർ ഗ്രോൺ അപ്സ്', നിർമാണത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രിയദർശൻ്റെ ബോളിവുഡ് ചിത്രം 'ഹൈവാൻ' എന്നീ ചിത്രങ്ങളും വെങ്കട് നാരായണ നിർമിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ജനനായകൻ നിര്മാതാവ്
എച്ച് വിനോദ് സംവിധാനം ചെയ്ത് മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ് അഭിനയിക്കുന്ന 'ജനനായകൻ' എന്ന ചിത്രത്തിൽ അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദർ സംഗീതം നൽകുന്നു. കെ വി എൻ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആണ് ചിത്രം നിര്മ്മിക്കുന്നത്. സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഫിലിം സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ (സിബിഎഫ്സി) സർട്ടിഫിക്കേഷനായി കാത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് വൈകിയതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
വിജയ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അവസാന ചിത്രമെന്ന വിശേഷണത്തോടെയാണ് 'ജനനായകൻ' ഒരുങ്ങിയത്. സെൻസർ ബോർഡിന്റെ പ്രദർശനാനുമതി കാത്തിരിക്കവെയാണ് 'ജനനായകൻ' വ്യാജ പതിപ്പ് ഓൺലൈനിൽ പ്രചരിച്ചത്. ഇത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. ഏപ്രിലിലാണ് 'ജനനായകൻ' വ്യാജപതിപ്പ് ചോർന്നത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തമിഴ്നാട് സൈബർ ക്രൈം വിങ് 16 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
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