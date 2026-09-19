ടോള് പ്ലാസയിലെ പുത്തന് മാറ്റങ്ങള്, ലാഭിക്കാനാകുന്നത് 71 കോടി മണിക്കൂര്, 56 കോടി ലിറ്റര് പെട്രോളും ഡീസലും, എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം
ഫാസ്ടാഗ് സംവിധാനം നിലവില് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മണിക്കൂറുകളോളം ടോള് പ്ലാസയില് കുടുങ്ങുന്നത് നമുക്ക് ശീലമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. എന്നാല് ഡിസംബര് മുതല് ഇക്കാര്യത്തില് വന് മാറ്റങ്ങള് വരുന്നു. കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് പുതിയ മാറ്റത്തിലൂടെ ലാഭിക്കാനാകുന്നത്. എങ്ങനെയെന്ന് അറിയേണ്ടേ?
Published : September 19, 2026 at 12:54 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ടോള് ബൂത്തുകളിലെ തടസങ്ങള് നീക്കാന് ഒരുങ്ങുകയാണ് സര്ക്കാര്. അതേ അക്ഷരാര്ത്ഥത്തില് അത് തന്നെ. നമ്മുടെ യാത്രയ്ക്ക് തടസമാകുന്ന ആ ദണ്ഡുകള് ഇനി ടോള് പ്ലാസയില് ഉണ്ടാകില്ല. നമ്മള് ടോള് പ്ലാസ കടക്കും മുമ്പ് വാഹനങ്ങള്ക്ക് മുന്നിലേക്ക് മുകളില് നിന്ന് വന്ന് വീഴുന്ന ആ ദണ്ഡുകള് നീക്കം ചെയ്യുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം കേന്ദ്ര ദേശീയ പാത- ഉപരിതല ഗതാഗത മന്ത്രി നിതിന് ഗഡ്ക്കരി തന്നെയാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.
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ഈ പുത്തന് പരിഷ്ക്കാരത്തിലൂടെ സര്ക്കാരിന് അധികമായി ഇരുപതിനായിരം മുതല് ഇരുപത്തയ്യായിരം കോടി രൂപ വരെയുടെ അധിക വരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. ഇതിനൊപ്പം വാഹനം ഓടിക്കുന്നവര്ക്ക് 710 ലക്ഷം മണിക്കൂറുകളും പ്രതിവര്ഷം ലാഭിക്കാനാകും. കൂടാതെ 56 കോടി ലിറ്റര് ഇന്ധനവും ലാഭിക്കാം. എങ്ങനെയാണ് ഇതെന്ന് നമുക്ക് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
രാജ്യത്തെ 1,144 ടോള് പ്ലാസകളില് നിന്നുള്ള വരുമാനം
ദേശീയ പാത അതോറിറ്റിയുടെയും കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും കണക്കുകള് പ്രകാരം രാജ്യത്ത് 2025ലെ വിവരങ്ങള് പ്രകാരം 1144 ടോള്പ്ലാസകളാണ് ഉള്ളത്. ദേശീയ പാതകളിലെ ഈ ടോള് പ്ലാസകളില് നിന്ന് 2025-26 സാമ്പത്തിക വര്ഷം പ്രതിദിനം ഫാസ് ടാഗ് വഴി ശരാശരി 186 കോടി രൂപ പിരിച്ചു. അതേസമയം ആകെ വരുമാനം 192 കോടിയ്ക്ക് അടുത്താണ്.
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ഈ കണക്കുകള് പ്രകാരം സര്ക്കാരിന് ടോളുകളിലൂടെ എഴുപതിനായിരം കോടിയിലേറെ രൂപ വരുമാനമുണ്ട്. സംസ്ഥാന പാതകളും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേര്ത്താല് ഈ സംഖ്യ 82000 കോടി കടക്കും. അതായത് 2024-25 സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തേതില് നിന്ന് 14.45 ശതമാനം വര്ദ്ധന. ടോളുകളില് നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതല് വരുമാനമുള്ളത് ഉത്തര്പ്രദേശിനാണ്. 2025-26 സാമ്പത്തിക വര്ഷം യുപിക്ക് ടോളിലൂടെ ലഭിച്ചത് 8862 കോടി രൂപയാണ്.
എന്താണ് തടസങ്ങളില്ലാത്ത ടോള് പ്ലാസ സംവിധാനം, ഇതെങ്ങനെ പ്രവര്ത്തിക്കും?
സുഗമമായ യാത്ര ഒരുക്കാനാണ് സര്ക്കാര് നിരന്തരം ശ്രമിച്ച് വരുന്നത്. ദേശീയ പാതകളിലെയും അതിവേഗ പാതകളിലെയും ടോള് പ്ലാസകളിലെ തടസങ്ങള് നീക്കി യാത്ര സുഗമമാക്കാനാണ് ഇക്കുറി അധികൃതരുടെ ശ്രമം. ഇവ നീക്കം ചെയ്യുന്നതോടെ വാഹനങ്ങള് ഇനി മുതല് ടോള് പ്ലാസകളില് നിര്ത്തേണ്ടതില്ല. യാത്രികര്ക്ക് അവരുടെ സമയവും പണവും ലാഭിക്കാനാകും.
മള്ട്ടി ലെയിന് ഫ്രീ ഫ്ലോ(എംഎല്എഫ്എഫ്) മാതൃകയാണ് ഇതിനായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനായി ഫാസ്ടാഗ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്പര് പ്ലേറ്റ് തിരിച്ചറിയല് സംവിധാനങ്ങള് ഉപയോഗിക്കും. ടോള് പ്ലാസകളില് വാഹനങ്ങളെ തടയുന്ന ദണ്ഡുകള് നീക്കും. അതിവേഗ ഹൈ റസല്യൂഷ്ക ക്യാമറകള് ടോള് പ്ലാസകളില് സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ വാഹനങ്ങളുടെ നമ്പറുകള് ഇത് വഴി സ്കാന് ചെയ്യപ്പെടും. ഈ ക്യാമറകള് റേഡിയോ ഫ്രീക്വന്സി ഐഡന്റിഫിക്കേഷന്(ആര്എഫ്ഐഡി)യും ഫാസ്ടാഗുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും. ഇത് വഴി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി തന്നെ പണം എടുക്കപ്പെടുന്നു. വാഹനം നിര്ത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
ഒരു വാഹനത്തിന് ടോള് കടന്ന് പോകാന് വേണ്ടി വരുന്ന സമയം
ഒരു വാഹനത്തിന് ഒരു ടോള് പ്ലാസ കടന്ന് പോകാന് 12.23 മിനിറ്റ് വരെ എടുക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തില് മനുഷ്യര് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ടോള് പ്ലാസയില് പലപ്പോഴും ഗതാഗതക്കുരുക്കും പതിവാണ്. നാഷണല് ഇലക്ട്രോണിക് ടോള് കളക്ഷന് നിലവില് വന്നതോടെ ഇവിടെ ചെലവിടുന്ന സമയത്തില് കുറവുണ്ടായി.
ഇലക്ട്രോണിക് ടോള് കളക്ഷന് സംവിധാനം ശരാശരി നാല്പ്പത് സെക്കന്റ് സമയം മാത്രമാണ് ഒരു വാഹനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത്. ഇത് ഗതാഗത നിയന്ത്രണത്തിലും കാര്യമായ മാറ്റങ്ങള് കൊണ്ടു വന്നു. ടോള് പ്ലാസകളിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കും കുറഞ്ഞു. ഇപ്പോള് ഈ നാല്പ്പത് സെക്കന്റിനെ പൂജ്യം സെക്കന്റാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അധികൃതര്.
തടസമില്ലാത്ത ടോള് പ്ലാസകളിലൂടെ 71 കോടി മണിക്കൂറുകള് ലാഭിക്കാം
പുത്തന് സാങ്കേതികത അവതരിപ്പിക്കുന്നതോടെ വാഹനങ്ങള്ക്ക് യാതൊരു തടസവുമില്ലാതെ ടോള് പ്ലാസ കടക്കാനാകുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത-ദേശീയ പാത മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിലയിരുത്തല്. ഇത് വഴി പ്രതിവര്ഷം 71 കോടി മണിക്കൂറുകള് ലാഭിക്കാനാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്.
ഈ ലാഭിക്കുന്ന മണിക്കൂറുകള് സാമ്പത്തിക മൂല്യത്തിലേക്ക്(ഉത്പാദന ക്ഷമതയുടെയും ജോലി ചെയ്യുന്ന മണിക്കൂറുകളിലേക്കും) പരിവര്ത്തനം ചെയ്യുമ്പോള് പ്രതിവര്ഷം നമുക്ക് 6850 കോടി രൂപ പ്രതിവര്ഷം ലാഭിക്കാന് സാധിക്കുന്നു. ഇത് കേവലം പൊതുജനങ്ങളുടെ മൂല്യമേറിയ സമയം ലാഭിക്കല് മാത്രമല്ല മറിച്ച് രാജ്യത്തെ ചരക്ക് കടത്ത് ചെലവും ഗണ്യമായി കുറച്ച് ആഗോളനിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാന് സഹായകമാകുന്നു. ഇത് വഴി വ്യവസായം കൂടുതല് വേഗത്തിലും ചെലവ് കുറഞ്ഞതുമാകുന്നു.
റോഡ് ഗതാഗത മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വിലയിരുത്തല് അനുസരിച്ച് ടോള് പ്ലാസകളില് വാഹനങ്ങള് നര്ത്തുമ്പോള് പെട്രോള് ഡീസല് നഷ്ടം വലിയ തോതിലുണ്ടാകുന്നു. തടസമില്ലാത്ത ടോള് പ്ലാസയിലൂടെ പ്രതിവര്ഷം നമുക്ക് 56 കോടി ലിറ്റര് ഇന്ധം ലാഭിക്കാനാകുന്നു. ടോള് കവാടങ്ങളില് വാഹനങ്ങള് നിര്ത്തേണ്ടി വരുമ്പോള് മിക്കവരും എന്ജിന് ഓഫ് ചെയ്യാറില്ല.
പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത്തരത്തില് കാറുകള് ഇടുമ്പോള് നൂറ് മുതല് 150 മില്ലി ലിറ്റര് വരെ പെട്രോള് നഷ്ടമാകുന്നു. അതേസമയം ട്രക്കുകളും ബസുകളും മുന്നൂറ് മുതല് അഞ്ഞൂറ് മില്ലി ലിറ്റര് വരെ ഇന്ധന ഇത്തരത്തില് നഷ്ടമാക്കുന്നു. ടോള് പ്ലാസയിലെ തടസങ്ങള് നീക്കുന്നതോടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിര്ത്തിയിടലുകള് ഇല്ലാതാകുകയും പ്രതിവര്ഷം 5250 കോടി രൂപ ലാഭിക്കാനാകുകയും ചെയ്യുന്നു. 14.45 ശതമാനം വര്ദ്ധന.
നടപ്പാക്കുക രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായി
രാജ്യത്തെ ടോള് പ്ലാസകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് കേന്ദ്ര ഉപരിതല ദേശീയ പാത മന്ത്രി നിതിന് ഗഡ്ക്കരി നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. മുംബൈയില് നടന്ന ആഗോള ഫിന്ടെക് ഫെസ്റ്റ് 2026ലായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനങ്ങള്. ബാരിയല് സ്വതന്ത്രസംവിധാനം നടപ്പാക്കുന്നത് വാഹനങ്ങളുടെ സമയ നഷ്ടം ഒഴിവാക്കാനാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 2026 ഡിസംബറോടെ രാജ്യത്തെ എഴുപത് ശതമാനം വരെ ടോള് പ്ലാസകളില് പുതിയ സംവിധാനം കൊണ്ടുവരാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 2027 മാര്ച്ചോടെ എല്ലാ ടോള് പ്ലാസകളും പുതിയ സംവിധാനത്തിലാകും പ്രവര്ത്തിക്കുക.
മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകള് പ്രകാരം നിലവില് 98ശതമാനം ടോള് പ്ലാസകള് ഫാസ്ടാഗ് സംവിധാനത്തിലാണ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെയുള്ള വരുമാനം പ്രതിവര്ഷം 82000 കോടി രൂപയായി വര്ദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യമെമ്പാടും തടസങ്ങളില്ലാത്ത ടോള് പ്ലാസ സംവിധാനം ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നതോടെ സര്ക്കാരിന് ഇരുപതിനായിരം മുതല് ഇരുപത്തയ്യായിരം കോടി രൂപ വരെ നേട്ടമുണ്ടാകുന്നു.
ടോള് പ്ലാസകളുടെ പ്രവര്ത്തന ചെലവ് രണ്ട് മുതല് മൂന്ന് ശതമാനം വരെ കുറയുന്നു. നിലവില് ഇത് ആകെ ടോള് പിരിവിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതല് പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെയാണ്. പ്രവര്ത്തന ചെലവിലുണ്ടാകുന്ന കുറവിലൂടെ വകുപ്പിന് ആറായിരം മുതല് ഏഴായിരം കോടി രൂപവരെ പ്രതിവര്ഷം ലാഭിക്കാനാകുന്നു.
പുത്തന് സംവിധാനം വരുന്നതോടെ നിങ്ങളുടെ ഫാസ്ടാഗില് കുറച്ച് പണം മാത്രമേ ഉള്ളങ്കിലും സുഗമമായി തന്നെ ടോള് കടന്ന് പോകാനാകും. പണമില്ലെങ്കില് പോലും വാഹനം നിര്ത്തേണ്ടതില്ല. പകരം എഎന്പിആര് ക്യാമറകള് നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്റെ നമ്പര് പ്ലേറ്റ്സ്കാന് ചെയ്ത് വാഹന ഉടമയുടെ രജിസ്റ്റേഡ് മൊബൈല് നമ്പരിലേക്കോ ഇമെയിലിലേക്കോ ഇലക്ട്രോണിക് നോട്ടീസ്(ഇനോട്ടീസ്) അയക്കും.
പിന്നീട് വാഹന ഉടമയ്ക്ക് പണം ഡിജിറ്റല് മാര്ഗങ്ങളിലൂടെ അയക്കാന് 72 മണിക്കൂര് സമയവും നല്കും. ഹൈവേ ട്രാവല് ആപ്പ്,യുപിഐ തുടങ്ങി ഏത് സംവിധാനത്തിലൂടെയും പണം അടയ്ക്കാനാകും. 72 മണിക്കൂറിനകം പണം അടച്ചില്ലെങ്കില് ഇത് ഇരട്ടിയാകും. ടോളടക്കാത്ത പക്ഷം താത്ക്കാലിക വിലക്കോ ഫിറ്റ്നസ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കാതിരിക്കലോ ആര്സി പുതുക്കലോ അടക്കമുള്ള ശിക്ഷാ നടപടികളും നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. അതുമല്ലെങ്കില് വാഹനം കരിംപട്ടികയില് പെടുത്താം.
എവിടെയാണ് രാജ്യത്തെ ആദ്യ ബാരിയര് രഹിത ടോള് പ്ലാസ?
ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തില് 2026 മെയ് ഒന്നുമുതല് തന്നെ ബാരിയര് രഹിത ടോള് പ്ലാസകള് പൂര്ണമായും പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിച്ചതായി മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കുന്നു. സൂറത്ത് ഭറൂച്ച് സെക്ഷനിലെ കോര്യാസി ടോള് പ്ലാസയില് വാഹനങ്ങളുടെ സുഗമമായ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്പര് പ്ലേറ്റ് തിരിച്ചറിയല് (എഎന്പിആര്) ക്യാമറകളും ഉയര്ന്ന പ്രകടനം നടത്തുന്ന റേഡിയോ ഫ്രീക്വന്സി ഐഡന്റിഫിക്കേഷന്(ആര്എഫ്ഐഡി) റീഡറുകളും സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞതായും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കുന്നു. പുത്തന് സംവിധാനം നിലവില് വന്ന ആദ്യ ദിവസം 41,500 വാഹനങ്ങള് തടസമേതുമില്ലാതെ ദേശീയപാതയിലെ സാധാരണ വേഗതയായ എണ്പത് കിലോമീറ്ററില് കടന്ന് പോയി.
രാജ്യത്തെ ആദ്യ ടോള് പ്ലാസ സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെ?
മധ്യപ്രദേശിലെ ഇന്ഡോറില് പിതാംപൂര് വ്യവസായ മേഖലയില് 1993ല് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റര് ദൈര്ഘ്യമുള്ള രണ്ട് വരി പാതയിലാണ് ആദ്യമായി ടോള് പ്ലാസ സ്ഥാപിച്ചത്. പൊതു സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ആയിരുന്നു ഇത്. 2014ന് ശേഷം രാജ്യത്തെ റോഡ് ശൃംഖലകള് കൂടുതല് മെച്ചപ്പെട്ടു. സാമ്പത്തിക ഇടനാഴികള് വന്നു. നിലവില് 63.73 ലക്ഷം കിലോമീറ്റര് റോഡ് ശൃംഖല രാജ്യത്തുണ്ട്. ലോകത്തെ രണ്ടാമത്തെ റോഡ് ശൃംഖല കൂടിയാണിത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലമായി രാജ്യത്തെ ദേശീയ പാതകളുടെ വലിപ്പം 61 ശതമാനം വര്ദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.