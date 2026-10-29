വാഹന മോഷണ ക്ലെയിം; എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വൈകിയാലും ഇൻഷുറൻസ് തുക നിഷേധിക്കാനാകില്ലെന്ന് ഉപഭോക്തൃ കോടതി
10 ദിവസത്തെ കാലതാമസം പോലീസിന്റെ വീഴ്ച, ഉപഭോക്താവിന്റെ ക്ലെയിം തള്ളിയ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് അഹമ്മദാബാദ് കോടതിയുടെ തിരിച്ചടി
Published : October 29, 2026 at 7:43 PM IST
ഗാന്ധിനഗര്: വാഹനം മോഷണം പോയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതി നൽകുന്നതിൽ കാലതാമസം വരുത്തിയെന്ന കാരണത്താൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് ഉപഭോക്താവിൻ്റെ ക്ലെയിം നിരസിക്കാന് കഴിയില്ലെന്ന് ഉപഭോക്തൃ കോടതി. കാലതാമസിത്തിനുണ്ടായ കാരണങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും രേഖകളും പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
അഹമ്മദാബാദ് സ്വദേശിയുടെ ഓട്ടോറിക്ഷ മോഷണം പോയ കേസിലാണ് സുപ്രധാന വിധി. ഓട്ടോറിക്ഷ മോഷണം പോയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എഫ്ഐആർ (FIR) രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിൽ ഏകദേശം 10 ദിവസത്തെ കാലതാമസം വന്നിരുന്നു. ഈ കാലതാമസം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി 1.50 ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്ലെയിം നിരസിച്ചിരുന്നു. തുടര്ന്ന് നടന്ന നീണ്ട നിയമ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് പരാതിക്കാരന് അനുകൂലവിധി വന്നത്.
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ഇൻഷുറൻസ് തുകയായ 1.50 ലക്ഷം രൂപയും അതിന് പ്രതിവർഷം 9% പലിശയും നൽകാൻ ഐസിഐസിഐ ലൊംബാർഡ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസിനോട് കമ്മീഷൻ ഉത്തരവിട്ടു. കൂടാതെ മാനസിക വിഷമത്തിനും ആഘാതത്തിനുമുള്ള നഷ്ടപരിഹാരവും നിയമനടപടികൾക്കായി ചെലവായ തുകയും നൽകാനും കമ്മീഷൻ വിധിച്ചു.
സുപ്രധാന വിധി പുറപ്പെടുവിച്ച ഓട്ടോറിക്ഷ മോഷണ കേസ്
അഹമ്മദാബാദ് സ്വദേശിയായിരുന്ന പരേതനായ മഹേഷ്ഭായ് ദബ്ഗറിൻ്റെ ഓട്ടോറിക്ഷ മോഷണം പോയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കേസാണിത്. 2022 ഓഗസ്റ്റ് 23-ന് രാത്രി ഡ്രൈവറുടെ വീടിന് മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷ മോഷണം പോയി. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ മഹേഷ്ഭായ് പൊലീസിനെ സമീപിക്കപകയും മോഷണ വിവരം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. മോഷണം നടന്ന സമയത്ത് വാഹനം ഇൻഷുറൻസ് പരിധിയിലായിരുന്നു.
എന്നാൽ തിരക്ക് കാരണം പരാതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഫയല് ചെയ്യാമെന്നും പൊലീസ് മഹേഷ്ഭയിയെ വാക്കാൽ അറിയിച്ചു. മഹേഷ്ഭായിക്ക് സാക്ഷരത ഇല്ലാത്തതിനാലും നിയമനടപടികളെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തതിനാലും, ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് രേഖാമൂലം പരാതി നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തൽഫലമായി ഓഗസ്റ്റ് 23-ന് നടന്ന മോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എഫ്.ഐ.ആർ 2022 സെപ്റ്റംബർ 3ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
അതായത് സംഭവവും എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ ഏകദേശം 10 ദിവസത്തെ കാലതാമസം ഉണ്ടായി. തുടർന്ന് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയില് 1.50 ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്ലെയിം അദ്ദേഹം സമർപ്പിച്ചു. എന്നാല് എഫ്.ഐ.ആർ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിൽ കാലതാമസം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ക്ലെയിം നിരസിച്ചു.
പിന്നാലെ തനിക്ക് ക്ലെയിം നിരസിച്ചെന്ന് വ്യക്തമാക്കി മഹേഷ്ഭായ് ഉപഭോക്തൃ കമ്മിഷനിൽ പരാതി നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തു. നിയമ നടപടികള് നടക്കവെ മഹേഷ്ബാബു മരണപ്പെടുകയും ഭാര്യ ലളിതാബെൻ കേസ് തുടരുകയും ചെയ്തു.
എഫ്.ഐ.ആർ കാലതാമസം ക്ലെയിമിനെ ബാധിക്കുമോ ?
ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ഒരു വാഹനം മോഷണം പോയാൽ പൊലീസിനെയും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെയും ഉടൻ അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൃത്യസമയത്ത് എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യുന്നത് ക്ലെയിമിൻ്റെ സാധുത പരിശോധിക്കാന് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. ഓരോ കേസിലെയും പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളും സംഭവങ്ങളുടെ പൂർണമായ ക്രമവും പരിഗണിക്കാതെ, എല്ലാ കേസുകൾക്കും ഒരേ മാനദണ്ഡം പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കില്ലെന്ന് കമ്മിഷന് കമ്പനിയോട് വ്യക്തമാക്കി.
ഉപഭോക്താവിന് എന്തൊക്കെ അവകാശങ്ങളാണുള്ളത്?
ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിമിൻ്റെ ആധികാരികത പരിശോധിക്കാനും, പോളിസിയിലെ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അനുസരിച്ച് അതിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് അവകാശമുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു ക്ലെയിം നിരസിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾക്കും പോളിസിയിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്കും അനുസൃതമായിരിക്കണം.
ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സേവനത്തിൽ വീഴ്ചയാണെങ്കില് ഉപഭോക്താവിന് ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമം, 2019 പ്രകാരം പരാതികൾ ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര കമ്മീഷന് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. പരാതിയിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ, കേസിൻ്റെ വസ്തുതകളും ബാധകമായ നിയമങ്ങളും പരിഗണിച്ച്, ഇൻഷുറൻസ് തുക, പലിശ, നഷ്ടപരിഹാരം, നിയമനടപടിക്കായുള്ള ചെലവുകൾ എന്നിവ നൽകാൻ കമ്മിഷന് ഉത്തരവിടാവുന്നതാണ്.
വാഹനം മോഷണം പോയാൽ ഒരു ഉപഭോക്താവ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്?
- ഉടൻ തന്നെ പൊലീസുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും പരാതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുക.
- പോളിസിയിലെ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അനുസരിച്ച്, മോഷണ വിവരം എത്രയും വേഗം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെ അറിയിക്കുക. ഈ അറിയിപ്പ് നൽകിയതിൻ്റെ തെളിവ് സൂക്ഷിച്ചുവെക്കുക.
- പൊലീസ് പരാതി, ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി, വാഹന രേഖകൾ, ക്ലെയിമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് എല്ലാ രേഖകൾ എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ കൈവശം വയ്ക്കുക.
- പൊലീസ് പരാതി നൽകുന്നതിൽ കാലതാമസം നേരിട്ടാൽ, അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും പരാതി നൽകാൻ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളുടെ തെളിവുകൾ സൂക്ഷിച്ചുവെക്കുകയും ചെയ്യുക.
- ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ക്ലെയിം നിരസിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെടുക. തുടർന്ന്, പോളിസിയിലെ വ്യവസ്ഥകളും ബാധകമായ നിയമങ്ങളും അനുസരിച്ച് ഉചിതമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.
- പരാതി സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം വരുത്തുന്നത് ക്ലെയിം അംഗീകരിക്കപ്പെടും എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ, അത്തരമൊരു കാലതാമസം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം ക്ലെയിം തള്ളിക്കളയപ്പെടും എന്നും അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല.
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