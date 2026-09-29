റീൽസ് കണ്ട് പഠിച്ച് വ്യാജ കറൻസി അച്ചടിച്ചു; ഗുജറാത്തിൽ പച്ചക്കറി വിൽപ്പനക്കാരൻ പിടിയിൽ
ആകെ 219 വ്യാജ നോട്ടുകളും അവ അച്ചടിക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളുമാണ് സംഘം പിടിച്ചെടുത്തത്. പിടിച്ചെടുത്തവയുടെ ആകെ മൂല്യം 65,500 രൂപയാണ്.
Published : September 29, 2026 at 6:04 PM IST
രാജ്കോട്ട്: സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ റീൽസ് കണ്ട് വ്യാജ കറൻസി നിർമ്മിച്ച പച്ചക്കറി വിൽപ്പനക്കാരൻ പിടിയിൽ. ഗുജറാത്ത് രാജ്കോട്ടിൽ കിഷൻ ഭൂപേന്ദ്രഭായ് സോളങ്കി (30) എന്നയാളാണ് പിടിയിലായത്. ഗുജറാത്തിലെ സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് (എസ്ഒജി) നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ പ്രതിയുടെ പക്കൽ നിന്നും വ്യാജ നോട്ടുകളും അച്ചടി ഉപകരണങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു. ആകെ 219 വ്യാജ നോട്ടുകളും അവ അച്ചടിക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളുമാണ് സംഘം പിടിച്ചെടുത്തത്. പിടിച്ചെടുത്തവയുടെ ആകെ മൂല്യം 65,500 രൂപയാണ്.
പച്ചക്കറി വിൽപ്പനക്കാരനായും ഡ്രൈവറായും ജോലി ചെയ്തു വന്നിരുന്ന ഇയാൾ സ്വന്തം വീട്ടിലിരുന്ന് വ്യാജ ഇന്ത്യൻ കറൻസി നോട്ടുകൾ അച്ചടിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. സംഘം ശ്യാം കിരൺ പാർക്ക് സ്ട്രീറ്റ് നമ്പർ മൂന്നിലെ വീട്ടിലാണ് നോട്ടുകൾ അച്ചടിച്ചിരുന്നത്. 100 രൂപയുടെ 216 നോട്ടുകളും 500 രൂപയുടെ 3 നോട്ടുകളും അടക്കം ആകെ 65,500 രൂപയുടെ വ്യാജ നോട്ടുകളും അവ അച്ചടിക്കാനുപയോഗിച്ച ഉപകരണങ്ങളും കണ്ടെത്തിയായി പൊലീസ് പറയുന്നു. രാജ്കോട്ട് എസ്ഒജിയും ഡിസിബിയും (ഡിറ്റെക്ഷൻ ഓഫ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച്) സംയുക്തമായാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത്.
ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീൽസിൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ
വ്യാജ നോട്ട് അച്ചടിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ആറ് മാസം മുൻപ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ റീൽസ് കണ്ടിരുന്നതായി പ്രതി കിഷൻ സോളങ്കി പൊലീസിനോട് സമ്മതിച്ചതായി ഡിസിപി ജഗദീഷ് ഭംഗാർവ പറഞ്ഞു. വ്യാജ ഇന്ത്യൻ കറൻസി നോട്ടുകൾ നിർമിക്കുന്നതിനുള്ള ലളിതമായ രീതി ആ റീലിൽ ഒരാൾ വിശദീകരിക്കുകയും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ബന്ധപ്പെടാൻ കാണുന്നവരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഇതേത്തുടർന്ന് ഒന്നര മാസത്തോളം തുടർച്ചയായി ആ വ്യക്തിക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചതിന് ശേഷമാണ് കിഷന് മറുപടി ലഭിക്കുന്നത്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ റീൽസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തി മധ്യപ്രദേശ് സ്വദേശിയായ ദീപക് ബർഫ സിർവി ആണെന്ന് പൊലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. വ്യാജ നോട്ടുകൾ എങ്ങനെ നിർമിക്കാമെന്ന് കാണിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ ദീപക് ടെലിഗ്രാം വഴി കിഷന് അയച്ചുനൽകുകയും ഫോട്ടോഷോപ്പ് പോലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
മാസങ്ങൾ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ വ്യാജ നോട്ടുകൾ നിർമിക്കാൻ കിഷൻ പഠിച്ചെടുത്തു. എന്നാൽ 10,000 രൂപയുടെ വ്യാജ നോട്ടുകൾ നിർമിച്ച് നൽകിയാൽ 3,000 രൂപയുടെ യഥാർഥ കറൻസികൾ തിരിച്ച് നൽകാമെന്ന് ദീപക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ഈ വാഗ്ദാനത്തിൽ തത്പ്പരനായ കിഷൻ വീട്ടിൽ വ്യാജ നോട്ടുകൾ അച്ചടിക്കാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു.
വീട്ടിൽ നടത്തിയ തെരച്ചിലിൽ 100 രൂപയുടെ 216 വ്യാജ നോട്ടുകൾ, 500 രൂപയുടെ 3 വ്യാജ നോട്ടുകൾ എന്നിവയും 100 രൂപ നോട്ടിൻ്റെ ഡിസൈൻ അച്ചടിച്ച 28 ഷൂറ്റുകളും കണ്ടെത്തി. അച്ചടിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാനൻ പ്രിൻ്റർ കം സ്കാനർ, എച്ച് പി പ്രിൻ്റർ, ലാമിനേറ്റർ/ഹീറ്റർ മെഷീൻ, iVOOMi സിപിയുവും മോണിറ്ററും കൂടാതെ ബട്ടർ പേപ്പറും ഒരു മൊബൈൽ ഫോണും ലഭിച്ചു. ആകെ 65,500 രൂപ വിലമതിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുത്തു. തുടർന്ന് ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
മുൻകാല ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം
കിഷൻ സോളങ്കി ആദ്യമായി കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നയാളല്ലെന്ന് പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞു. ഇയാൾക്കെതിരെ നേരത്തെയും കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രാജ്കോട്ട് സിറ്റി താലൂക്ക് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മദ്യനിരോധന നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കേസും 'എ' ഡിവിഷൻ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ജിപി ആക്ട് ലംഘിച്ചതിന് മറ്റൊരു കേസുമുണ്ട്. പച്ചക്കറി വിൽപനയും ഡ്രൈവർ ജോലിയും ചെയ്ത് ഉപജീവനം നടത്തിയിരുന്ന കിഷൻ, പെട്ടെന്ന് പണമുണ്ടാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്താലാണ് ഈ വഴി തിരഞ്ഞെടുത്തത്.
പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതം
ഈ ശ്യംഖല എത്രത്തോളം വ്യാപകമാണെന്നത് പൊലീസ് നേരിടുന്ന പ്രധാന ചോദ്യമാണ്. വ്യാജ നോട്ടുകൾ നിർമിക്കുന്നതിൽ കിഷൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നോ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് അതോ അയാൾക്ക് പിന്നിൽ വലിയൊരു സംഘം തന്നെയുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചു വരുന്നു. കൂടാതെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വഴി കിഷൻ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച ദീപക് ബർഫ സിർവി ആരാണെന്നും വ്യജ കറൻസി നിർമിക്കാൻ ഇയാൾ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള യുവാക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കും. നോട്ടുകൾ എവിടെയാണ് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്, കിഷൻ മുൻപ് നിർമിച്ച വ്യാജ നോട്ടുകൾ എവിടെയാണ്, ആർക്കൊക്കെയാണ് വിതരണം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് എന്നും പൊലീസ് വിശദമായി അന്വേഷിക്കും.
സമൂഹ മാധ്യമത്തിൻ്റെ ദുരുപയോഗം
ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, ടെലിഗ്രാം തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഇത്തരം ക്രിമിനൽ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രചരിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് സൈബർ സെല്ലും അന്വേഷണം നടത്തും. നിലവിൽ പ്രതിയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് അയച്ച പൊലീസ് പ്രതിയുടെ ടെലിഗ്രാം, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ചാറ്റുകളും പരിശോധിക്കാൻ നടപടി തുടങ്ങി.
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