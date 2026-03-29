'ഞങ്ങൾ വിജയിച്ചു, പക്ഷേ തീരുമാനം മാറ്റി'; ജെയ്‌പീ ഗ്രൂപ്പ് ലേലം അദാനിക്ക് അനുകൂലമാക്കിയെന്ന് അനിൽ അഗർവാൾ

കടക്കെണിയെ തുടർന്ന് പാപ്പരത്ത നടപടി നേരിടുന്ന ജയപ്രകാശ് അസോസിയേറ്റ്സിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് സ്വന്തമായിരുന്നു. വേദാന്ത നൽകിയ വലിയ ഓഫർ നിരസിച്ചാണ് അതിലും എത്രയോ ചെറിയ ഓഫർ നൽകിയ അദാനിയുടേത് സ്വീകരിച്ചത്.

ANIL AGARWAL JAYAPRAKASH ASSOCIATES ADANI ENTERPRISES VEDANTA
Anil Agarwal (Facebook@ Anil Agarwal)
By PTI

Published : March 29, 2026 at 5:18 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: കടക്കെണിയിലായ ജെയ്‌പീ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ (Jaiprakash Associates Ltd - JAL) ആസ്തികൾ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ലേലത്തിൽ വേദാന്ത ഗ്രൂപ്പ് വിജയിച്ചെന്ന് രേഖാമൂലം അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ പിന്നീട് ഈ തീരുമാനം അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് അനുകൂലമായി മാറ്റുകയായിരുന്നുവെന്നും വേദാന്ത ചെയർമാൻ അനിൽ അഗർവാൾ. സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയത്.

"കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജെയ്‌പീ ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപിച്ച ജയപ്രകാശ് ഗൗർ എന്നെ കാണാൻ ലണ്ടനിൽ വന്നിരുന്നു. കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയാണ് ആദ്ദേഹം തൻ്റെ സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുത്തത്. ഒന്നിലധികം തവണ അദ്ദേഹം സഹായ ഹസ്‌തം നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഒരു കത്തെഴുതിയിരുന്നു. അദ്ദേഹം പടുത്തുയർത്തി കൊണ്ടുവന്ന സാമ്രാജ്യം സുരക്ഷിതമായ കൈകളിൽ എത്തണം. അത് നല്ല ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയായിരിക്കണം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്", അഗർവാൾ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

കടക്കെണിയെ തുടർന്ന് പാപ്പരത്ത നടപടി നേരിട്ട സമയത്താണ് ജയപ്രകാശ് അസോസിയേറ്റ്സ് ലേലത്തിലേക്ക് പോയത്. ആ സമയത്ത് നിരവധി പ്രമുഖർ ലേലത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുക ലേലം വിളിച്ചത് തങ്ങളായിരുന്നുവെന്നും വിജയിച്ചതായി രേഖാമൂലം അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിരുന്നുവെന്നും അനിൽ അഗർവാൾ പറഞ്ഞു. "പക്ഷേ ജീവിതം അത്ര ലളിതമല്ല. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം തീരുമാനം മാറ്റുകയായിരുന്നു," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ആ ആസ്‌തിയോട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അടുപ്പവും ഇല്ല. അത് ലഭിക്കുന്നത് ദൈവകൃപയായും നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ദൈവഹിതമായും കരുതുന്നു. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അത് തിരിച്ചെടുക്കരുത്. "ഭഗവദ്ഗീതയിലെ വരികൾ പോലെ ധൈര്യമായും വിനയത്തോടെയും ഇരിക്കുക, ആസക്തിയില്ലാതെ സ്വന്തം കടമ ചെയ്യുക എന്നതിലാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്," അദ്ദേഹം കുറിച്ചു

ഈ മാസം ആദ്യം നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ ഉത്തരവിനെതിരെ വേദാന്ത നാഷണൽ കമ്പനി ലോ അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണലിനെ സമീപിച്ചിരുന്നു. 2025 നവംബറിൽ നടന്ന ലേലത്തിൽ ജയപ്രകാശ് അസോസിയേറ്റ്സിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഗൗതം അദാനി നയിക്കുന്ന അദാനി എൻ്റർപ്രൈസസിനാണ് ലഭിച്ചത്.

17,000 കോടി രൂപയുടെ ഓഫർ മുന്നോട്ടുവെച്ച വേദാന്തയേക്കാൾ 500 കോടി രൂപ കുറവായിരുന്നു അദാനിയുടെ ഓഫർ. എന്നാൽ പണം ഉടനടി കൈമാറാമെന്ന അദാനിയുടെ വ്യവസ്ഥ പരിഗണിച്ചാണ് വായ്പാദാതാക്കൾ അദാനി എൻ്റർപ്രൈസസിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

വായ്‌പാദാതാക്കൾക്ക് ജയപ്രകാശ് അസോസിയേറ്റ്സ് ഏകദേശം 55,000 കോടി രൂപയാണ് നല്‍കാനുള്ളത്. നാഷനൽ അസറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ വായ്പാദാതാവ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂൺ മുതലാണ് ജയപ്രകാശ് അസോസിയേറ്റ്സിനെതിരെ പാപ്പരത്ത നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത്.

Also Read: തടവുകാർ പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോ വൈറല്‍; മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍, അന്വേഷണ ആരംഭിച്ച് പൊലീസ്

