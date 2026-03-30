ജയ്പ്രകാശ് അസോസിയേറ്റ്സ് ഏറ്റെടുക്കൽ; അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ നീക്കത്തിനെതിരെ വേദാന്ത സുപ്രീംകോടതിയിൽ

A file photo of Vedanta group Chairman Anil Agarwal (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 30, 2026 at 4:35 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: ജയ്പ്രകാശ് അസോസിയേറ്റ്‌സിനെ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ തീരുമാനത്തിന് സ്റ്റേ ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ച് വേദാന്ത ഗ്രൂപ്പ്. കടക്കെണിയിലായ ജെയ്‌പീ ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ ആസ്തികൾ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ലേലത്തിൽ വേദാന്ത ഗ്രൂപ്പ് വിജയിച്ചെന്ന് രേഖാമൂലം അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ പിന്നീട് ഈ തീരുമാനം അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് അനുകൂലമായി മാറ്റുകയായിരുന്നുവെന്നും അനിൽ അഗർവാൾ സമൂഹമാധ്യമം വഴി ഇന്നലെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സ്റ്റേ ആവശ്യപ്പെട്ട് വേദാന്ത ഗ്രൂപ്പ് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

"കടക്കെണിയെ തുടർന്ന് പാപ്പരത്ത നടപടി നേരിട്ട സമയത്താണ് ജയ്പ്രകാശ് അസോസിയേറ്റ്സ് ലേലത്തിലേക്ക് പോയത്. ആ സമയത്ത് നിരവധി പ്രമുഖർ ലേലത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുക ലേലം വിളിച്ചത് തങ്ങളായിരുന്നുവെന്നും വിജയിച്ചതായി രേഖാമൂലം അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിരുന്നുവെന്നും കരുതി. പക്ഷേ ജീവിതം അത്ര ലളിതമല്ല. കുറച്ചുദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം തീരുമാനം മാറ്റുകയായിരുന്നു," എന്നാണ് അഗർവാൾ എക്സിൽ കുറിച്ചത്.

2024 ജൂൺ മുതലാണ് ജയ്പ്രകാശ് അസോസിയേറ്റ്സിനെതിരെ പാപ്പരത്ത നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത്. വായ്പദാതാക്കൾക്ക് ജയ്പ്രകാശ് അസോസിയേറ്റ്സ് ഏകദേശം 55,000 കോടി രൂപയാണ് നൽകാനുള്ളത്. നാഷണൽ അസറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ വായ്പദാതാവ്.

2025 നവംബറിൽ നടന്ന ലേലത്തിൽ വേദാന്ത 16,726 കോടി രൂപ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. അതേസമയം അദാനി ഗ്രൂപ്പ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് 14,535 കോടി രൂപയാണ്. എന്നാൽ അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ ബിഡ് ക്രെഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രൈബ്യൂണലും ഇതിന് അംഗീകാരം നൽകി. നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രൈബ്യൂണലിന്‍റെ ഉത്തരവിനെതിരെ വേദാന്ത നാഷണൽ കമ്പനി ലോ അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണലിനെ സമീപിച്ചിരുന്നു.

ജെയ്‌പീ ഗ്രൂപ്പിന് കീഴിലെ മുഖ്യ കമ്പനിയായിരുന്നു ജയപ്രകാശ് അസോസിയേറ്റ്സ്. സിമന്‍റിന് പുറമെ ഊർജ്ജം, എൻജിനീയറിങ്, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, സ്പോർട്സ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മേഖലകളിലും കമ്പനിക്ക് സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു.

ജയ്പ്രകാശ് അസോസിയേറ്റ്സിന്‍റെ പ്രമോട്ടറായിരുന്ന മനോജ് ഗൗർ 18,000 കോടി രൂപ നൽകി ഒത്തുതീർപ്പിന് ശ്രമിച്ചിരുന്നു. കമ്പനിയെ പാപ്പരത്ത നടപടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ നീക്കം വായ്പാദാതാക്കൾ തള്ളുകയായിരുന്നു.

ഇതിനെത്തുടർന്നാണ് ലേലം നടന്നത്. 17,000 കോടിയോളം രൂപയുടെ ഓഫർ മുന്നോട്ടുവെച്ച വേദാന്തയേക്കാൾ തുക കുറവായിരുന്നു അദാനി മുന്നോട്ടുവെച്ച ഓഫർ. എന്നാൽ പണം ഉടനടി കൈമാറാമെന്ന അദാനിയുടെ വ്യവസ്ഥ പരിഗണിച്ചാണ് വായ്പാദാതാക്കൾ അദാനി എന്‍റർപ്രൈസസിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

