ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിൽ കണ്ണുനട്ട് തിരുമാവളവൻ; വിസികെയുടേത് സമ്മർദതന്ത്രമെന്ന് രാഷ്‌ട്രീയ നിരീക്ഷകർ

ടിവികെയ്‌ക്ക് പിന്തുണ നൽകുമെന്നാണ് വിസികെയുടെ വാദം. ഇതോടെ ടിവികെയെ സമ്മർദത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് വിടുതലൈ ചിരുതൈകൾ കച്ചി പാർട്ടി. മറ്റ് തീരുമാനങ്ങളൊന്നും തന്നെ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല.

Published : May 9, 2026 at 4:22 PM IST

ചെന്നൈ: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിന് പിന്നാലെ തമിഴ്‌നാട് രാഷ്‌ട്രീയത്തിൽ നിർണായക നീക്കങ്ങൾ. തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ രൂപീകരണ ചർച്ചകളിൽ ടിവികെയെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് വിടുതലൈ ചിരുതൈകൾ കച്ചി (വിസികെ) പാർട്ടി നിർണായക ശക്തിയായതോടെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിനായുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് വിസികെ അധ്യക്ഷന്‍ തോൾ തിരുമാവളവൻ.

വിസികെ പാർട്ടി ടിവികെ നയിക്കുന്ന സർക്കാരിൽ ചേരുകയാണെങ്കിൽ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പദവികൾ നേടുമെന്ന് ദലിത് അനുകൂല സംഘടനകളും പറയുന്നു. ടിവികെയുടെ സ്ഥാപകൻ കൂടിയായ വിജയ് തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ഈസ്‌റ്റ് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് രാജിവച്ചാൽ തിരുമാവളവനെ തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിൽ മത്സരിപ്പിക്കണമെന്നാണ് പാർട്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.

ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ടിവികെയും വിസികെയും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകളും നടന്ന് പോരുന്നുണ്ട്. തിരുമാവളവൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ വിസികെയ്ക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രധാന സ്ഥാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അധികാരത്തിലെ വിഹിതം സംബന്ധിച്ച് പാർട്ടി ചർച്ച ചെയ്‌തതായും വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. കൂടാതെ തിരുമാവളവന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം നൽകുന്നതും പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾക്ക് കാബിനറ്റ് സ്ഥാനവും നൽകുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്‌തതായി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

വിടുതലൈ ചിരുതൈകൾ കച്ചി പാർട്ടി നേതാവ് തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ഈസ്‌റ്റ് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ചേക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്ന് വിജയിച്ച വിജയ് ഒരു മണ്ഡലം ഒഴിയേണ്ടി വന്നു. ചെന്നൈയിലെ പെരമ്പൂർ നിലനിർത്താനാണ് സാധ്യത.

വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വച്ച് വിസികെ

അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്തെ ദലിതർക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന കൊലപാതകങ്ങളും ആക്രമണങ്ങളും അന്വേഷിക്കാൻ മുൻസർക്കാർ നിയമിച്ച കമ്മിഷനുകളുടെ തുടർച്ച ഉറപ്പാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും സർക്കാർ ജോലികളിൽ ദലിതർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനുള്ള ക്വാട്ട നിശ്ചയിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും വിസികെ ചർച്ച ചെയ്‌തിരുന്നു. ദലിത് അവകാശ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ദീർഘകാല ആവശ്യങ്ങൾ കൂടി മുൻനിർത്തിയാണ് വിസികെയുടെ സമ്മർദ തന്ത്രമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തല്‍.

തിരുമാവളവന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം നൽകുന്നതിനായി പാർട്ടി വിലപേശുകയാണെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ, അധികാരത്തിൽ പങ്കുവെക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് ജനങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് വിസികെ ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി വണ്ണി അരസു പറഞ്ഞു. മറ്റ് വിശദീകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഒഴിഞ്ഞ് മാറുകയും ചെയ്‌തു.

നേരത്തെ സംസ്ഥാനത്ത് ഗവർണർ ഭരണത്തെ വിസികെ എതിർത്തിരുന്നു. സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ജനങ്ങളുടെ അനുമതി ലഭിച്ച ടിവികെയെയാണ് വിസികെ ആഗ്രഹിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സംഭവവികാസങ്ങൾക്കിടയിൽ, തിരുമാവളവൻ സ്ഥാനമൊഴിയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയും ഡിഎംകെ പ്രസിഡൻ്റുമായ എം കെ സ്‌റ്റാലിനുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ചയും നടത്തി.

