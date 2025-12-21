'ധ്യാനം വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും'; ഉപരാഷ്ട്രപതി സി.പി. രാധാകൃഷ്ണന്
ഡിസംബർ 21 ലോക ധ്യാന ദിനം. ഹൈദരാബാദിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് ഇന്ത്യൻ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് സിപി രാധാകൃഷ്ണൻ.
Published : December 21, 2025 at 8:28 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ധ്യാനം വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി സി.പി. രാധാകൃഷ്ണൻ. മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാനും വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും ധ്യാനം സഹായിക്കുമെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി സി.പി. രാധാകൃഷ്ണൻ ലോക ധ്യാന (ഡിസംബര് 21) ദിനത്തില് വ്യക്തമാക്കി.
ധ്യാനം ചെയ്യുന്നവരുടെ മനസുകള് കൂടുതൽ ഏകാഗ്രമായി നിലനിൽക്കുമെന്നും മാനസിക സമാധാനത്തിനായി എല്ലാവരും ധ്യാനം അഭ്യസിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഹാർട്ട്ഫുൾനെസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെയും ശ്രീരാമചന്ദ്ര മിഷൻ്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തെലങ്കാന രംഗറെഡി ജില്ലയിലെ ചെഗൂരിലുള്ള കൻഹ ശാന്തി വനത്തിൽ ലോക ധ്യാന ദിനം ആഘോഷ പരിപാടിയിലാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. മാനസികമായ സമാധാനത്തിനായി എല്ലാവരും ധ്യാനം ശീലിക്കണം എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പരിപാടിയിൽ ഗവർണർ ജിഷ്ണു ദേവ് വർമ്മ, മന്ത്രി ശ്രീധർ ബാബു തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.
ഡിസംബർ 21 ലോക ധ്യാന ദിനമായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പ്രഖ്യാപിച്ചു. യോഗയുടെയും ധ്യാനത്തിന്റെയും രംഗത്ത് ഇന്ത്യ എപ്പോഴും മുന്നിലാണെന്നും നമ്മുടെ രാജ്യം ആത്മീയതയുടെ കേന്ദ്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വികസിത ഇന്ത്യയിൽ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്കൊപ്പം ദേശീയ സമാധാനവും ഉൾപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സമാധാനവും ഐക്യവും ആത്മീയതയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും നേതൃത്വം നല്കുകയും ചെയ്ത ഹാർട്ട്ഫുള്നസ് സംഘടനയെ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു. എല്ലാവരെയും ധ്യാനം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ശ്രീ റാം ചന്ദ്ര മിഷൻ പ്രസിഡന്റ് കംലേഷ് ഡി. പട്ടേൽ (ദാജി) നേതൃത്വം നല്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ധ്യാനത്തിലൂടെ മനസ്സിന് സമാധാനം ലഭിക്കുമെന്ന് കംലേഷ് ഡി. പട്ടേൽ (ദാജി) പറഞ്ഞു. ധ്യാനം വഴി മാനസിക സമ്മർദ്ദവും ആശങ്കയും മറികടക്കാനാകുമെന്നും ധ്യാന സമയത്തെ ഏകാഗ്രത നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സമാധാനമുള്ള മനസ്സ് ഏകാഗ്രതയ്ക്ക് വഴിവെക്കുന്നതും അതിലൂടെ വിജയം കൈവരിക്കാൻ എളുപ്പമാകുന്നതുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ധ്യാനം അഭ്യസിച്ചതിനുശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാനാകുമെന്നും ദാജി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതേസമയം പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഉപരാഷ്ട്രപതിയും ഗവർണർമാരും ഒരേ വേദിയിൽ ചേർന്ന് ധ്യാനം ചെയ്തു.
കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഡിസംബർ 21 ലോക ധ്യാന ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സൂര്യൻ ദക്ഷിണായനം പൂർത്തിയാക്കി ഉത്തരായനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഇന്ന്. ആയതിനാൽ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് ഇന്നേ ദിവസം അനുയോജ്യമാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
ധ്യാനം സ്ഥിരമായി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാനസികവും വൈകാരികവും ശാരീരികവുമായി ഊർജസ്വലമായിരിക്കും എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്. വൈജ്ഞാനിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഇതുവഴി സാധിക്കുന്നു. തന്നെയുമല്ല ദിനചര്യയിൽ ധ്യാനം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് സുഖമായി ഉറങ്ങാനും സഹായിക്കുമെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്.
Also Read: നിഖാബ് വിവാദം; വനിതാ ഡോക്ടർ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചില്ലെന്ന് അധികൃതര്