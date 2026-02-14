20 വർഷത്തെ പ്രണയം പൂവണിഞ്ഞത് വാലൻ്റൈൻസ് ഡേയിൽ, ഒരു 'തട്ടത്തിൻ മറയത്ത്' കഥ
ഇന്ന് ഒന്നാം വിവാഹ വാർഷികമാണ്. അറിയാം എ പെർഫെക്റ്റ് കപ്പിൾ ലൗ സ്റ്റോറി....
Published : February 14, 2026 at 8:54 PM IST
അനുരാഗത്തിൻ വേളയിൽ
വരമായ് വന്നൊരു സന്ധ്യയിൽ
മനമേ നീ പാടൂ... പ്രേമാർദ്രം...
ഏറെ ജനപ്രീതി നേടിയ മലയാള ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ തട്ടത്തിന് മറയത്തിനെ പാട്ടിലെ വരികളാണിത്. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരുടെ പ്രണയം പ്രമേയമായി അവതരിപ്പിച്ച ഈ സിനിമ മിക്കവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. എന്നാൽ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് റിയൽ തട്ടത്തിന് മറയത്ത് കഥയാണ്. സിനിമയിലെ പോലെ തന്നെ ഇതിലെ നായിക മുസ്ലീമും നായകൻ ഹിന്ദുവാണ്.
എന്നാൽ ഇരുവരും കണ്ട് മുട്ടുന്നത് കോളജിൽ അല്ലെന്ന് മാത്രം. അഭിഷേക് വിനയ് കുമാർ പഥക്കും ഫർഹീൻ സമീർ ഷെയ്ക്കും പ്രണയത്തിലാവുന്നത് 16-ാം വയസിലാണ്. അതായത് പ്ലസ് വൺ കാലഘട്ടം. വർഷം 2005. സ്കൂളിൽ വച്ചാണ് ഇരുവരും ആദ്യമായി കണ്ട് മുട്ടുന്നത്. പിന്നീട് ഇഷ്ടത്തിലാവുകയും ചെയ്തു. ഭാവിയിൽ മതം ഒരു വില്ലനാകുമെന്നോ സമൂഹം എന്ത് പറയുമെന്നോ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം എന്ന് അഭിഷേകും ഫർഹീനയും പറയുന്നു.
കോളജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും ഇരുവരുടെ പ്രണയം ശക്തമായി തന്നെ തുടരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വീട്ടുകാരെ അറിയിക്കാതെ കുറെ കാലം പ്രണയം മുമ്പോട്ട് പോയി. ജോലി തിരക്കിനിടയിലും ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച് ഇഷ്ടത്തിന് യാതൊരു മങ്ങലും സംഭവിച്ചിരുന്നില്ല. ഇടക്കിടെ കണ്ടുമുട്ടുകയും പരസ്പരം സംസാരിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
വർഷം 2022. അങ്ങനെ വിവാഹ പ്രായം ആയപ്പോൾ ഇരുവരും വീട്ടിൽ കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ പ്രതീക്ഷിച്ചത് പോലെയായിരുന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ. കുടുംബാഗങ്ങൾക്കും വീട്ടുകാർക്കും ഈ ബന്ധത്തിൽ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, മതം. പക്ഷേ ഇരുവരും വിട്ട് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഒരിടക്ക് രജിസ്റ്റർ മരേജ് കഴിക്കാം എന്ന് ആലോചിച്ചതാണ്. എന്നാൽ ഫർഹീൻ ഇതിന് തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഇരുവരുടെയും കുടുംബാഗങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തോടെ വിവാഹം നടത്തി തരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ട് കാത്തിരിപ്പ് തുടർന്നുവെന്ന് അഭിഷേക് പറഞ്ഞു.
ശേഷം 2024ൽ ഫർഹീനയുടെ പിതാവ് അഭിഷേകിൻ്റെ വീട് സന്ദർശിക്കുകയും ഈ ബന്ധത്തിൽ താത്പ്പര്യമില്ലെന്ന് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ആ നിമിഷം ഈ ബന്ധം അസാധ്യമാണെന്ന് ഇരുവരും ചിന്തിച്ചു. എന്നാൽ അവർ അവരുടെ പ്രണയത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു. അതിനേക്കാൾ ശക്തമായ ഒരു ആയുധമില്ലെന്നാണ് അഭിഷേകും ഫർഹീനയും പറയുന്നത്. ഒടുവിൽ കാത്തിരിപ്പിന് ഫലം കണ്ടു. അങ്ങനെ 20 വർഷങ്ങൾ ശേഷം ഇരുവരുടെ പ്രണയം പൂവണിഞ്ഞു. കുടുംബങ്ങളുടെയും സമ്മതത്തോടെ, 2025 വാലൻ്റൈൻസ് ദിനത്തിൽ ഹിന്ദു, മുസ്ലീം ആചാരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അഭിഷേകും ഫർഹീനയും വിവാഹിതരായി.
മുംബൈയിൽ വച്ചായിരുന്നു ചടങ്ങുകളും മറ്റും നടന്നത്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ആദ്യ നാളുകളിൽ ഇരുവർക്കും ഭക്ഷണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയെങ്കിലും പിന്നീട് അത് ശരിയായി. ഇരുവരുടെയും മാതാപിതാക്കൾ മക്കളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കും മറ്റും സപ്പോർട്ട് നൽകുകയും ചെയ്തു. അഭിഷേകിൻ്റെ വീട്ടിൽ പൂജയും മറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഫർഹീനയ്ക്ക് യാതൊരു മടിയുമില്ല. തിരിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇപ്പോൾ ഇരുവരും ഹൈദരാബാദിൽ സെറ്റില്ഡാണ്. സ്വന്തമായി ബിസിനസുമുണ്ട്.
