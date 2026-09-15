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വാണിയമ്പാടിയിൽ 17-കാരിയുടെ ബാലവിവാഹം: പെൺകുട്ടിയെ രക്ഷിച്ച് പൊലീസ്; വരനും മാതാപിതാക്കളുമടക്കം നാല് പേർക്കെതിരെ കേസ്

സ്പെഷ്യൽ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ് സുരക്ഷിതമായി വീണ്ടെടുക്കുകയും നാല് പേർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുകയും ചെയ്‌തു.

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വാണിയമ്പാടി സിറ്റി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 15, 2026 at 5:02 PM IST

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ചെന്നൈ : വാണിയമ്പാടിയിൽ 17 വയസുകാരിയായ പെൺകുട്ടിയെ ബാലവിവാഹം ചെയ്‌ത സംഭവത്തിൽ പൊലീസും ചൈൽഡ് സംരക്ഷണ സേനയും ചേർന്ന് പെൺകുട്ടിയെ വീണ്ടെടുത്തു. തിരുപ്പത്തൂർ ജില്ലാ സ്പെഷ്യൽ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സിൻ്റെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലിലൂടെയാണ് പെൺകുട്ടിയെ സുരക്ഷിതമായി കരകയറ്റിയത്. സംഭവത്തിൽ നാല് പേർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

ആലങ്കായത്തിന് അടുത്തുള്ള ഗ്രാമത്തിലെ 17 വയസ്സുകാരിയെ, വാണിയമ്പാടിക്ക് സമീപം കെട്ടിട നിർമാണ കരാറുകാരനായി ജോലി ചെയ്യുന്ന 23 വയസുകാരന് വിവാഹം ചെയ്‌തു നൽകിയതായി അധികൃതർക്ക് രഹസ്യ വിവരം ലഭിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് തിരുപ്പത്തൂർ ജില്ലാ സിംഗപ്പെൺ സ്പെഷ്യൽ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ് സ്ഥലത്തെത്തി വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി. അന്വേഷണത്തിൽ ബാലവിവാഹം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പെൺകുട്ടിയെ അവിടെ നിന്ന് സുരക്ഷിതമായി വീണ്ടെടുത്തു.

കൗൺസിലിംഗും തണലൊരുക്കി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രവും

പെൺകുട്ടിയെ നിലവിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർവീസ് സെൻ്ററിൽ സുരക്ഷിതമായി പാർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് വാണിയമ്പാടി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. പെൺകുട്ടിക്ക് ആവശ്യമായ മാനസിക കൗൺസിലിംഗും പരിചരണവും നൽകിവരുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ആവശ്യമായ വൈദ്യസഹായം, നിയമസഹായം, പൊലീസ് സംരക്ഷണം, മാനസിക പിന്തുണ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്ന കേന്ദ്രമാണിത്.

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4 പേർക്കെതിരെ കേസ്; അന്വേഷണം ശക്തമാക്കി

ജില്ലാ ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ഓഫീസർ നൽകിയ ഔദ്യോഗിക പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാണിയമ്പാടി ഓൾ വിമൻ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തു. 23 വയസുള്ള വരൻ, ഇയാളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് എന്നിവരാണ് കേസിലെ പ്രതികൾ. ബാലവിവാഹം തടയുന്നതിലും കുട്ടികളുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ വീഴ്‌ചകൾ സംബന്ധിച്ച് ജില്ലാ ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ യൂണിറ്റും ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ സർവീസസ് വകുപ്പും അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്.

അധികൃതരിൽ ഞെട്ടൽ, ജനങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം

സെപ്റ്റംബർ 3 ന് വാണിയമ്പാടിക്ക് സമീപമുള്ള ആലങ്കായം പഞ്ചായത്ത് യൂണിയൻ ഓഫീസിൽ ജില്ലാ കലക്‌ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ ഗർഭധാരണം, ബാലവിവാഹ നിരോധനം, ശിശുസംരക്ഷണം എന്നിവ ചർച്ച ചെയ്യാനായിരുന്നു യോഗം. ഈ യോഗം കഴിഞ്ഞ് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ 17 കാരി ബാലവിവാഹത്തിന് ഇരയായെന്ന വാർത്ത ഉയർന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഞെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ പ്രദേശവാസികൾക്കിടയിൽ കടുത്ത അമർഷവും പ്രതിഷേധവും പുകയുകയാണ്.

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TAGGED:

CHILD MARRIAGE CASE
SINGAPEN TASK FORCE
TIRUPATTUR POLICE CASE
SPECIAL TASK FORCE POLICE CASE
VANIYAMBADI CHILD MARRIAGE

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